Chứng khoán ngày 29-10: Cổ phiếu dầu khí lao dốc, VN-Index mất hơn 11 điểm

VN-Index giảm hơn 11 điểm, sắc đỏ lan rộng

Kết phiên ngày 29-10, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,61 điểm. HNX-Index giảm 3,25 điểm, tương đương 1,25%, xuống 256,61 điểm. UPCoM-Index giảm 1,64 điểm, tương đương 1,3%, còn 124,10 điểm.

Trên HoSE, thị trường ghi nhận 227 mã tăng giá, 412 mã giảm giá và 867 mã đứng giá. Trong đó, có 18 mã tăng trần và 18 mã giảm sàn.

Nhóm năng lượng chịu áp lực mạnh. Ảnh: KTTT

Nhóm dầu khí là tâm điểm giảm điểm trong phiên khi nhiều cổ phiếu đồng loạt mất giá mạnh. PVT, PVP, PPT cùng giảm sản, PVS giảm 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82% và PVD giảm 2,39%... Diễn biến này xuất hiện trên diện rộng ở nhóm năng lượng, với nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh.

Tại nhóm ngân hàng, nhiều mã giảm giá như STB giảm 1,62%, VPB giảm 1,28%, VIB giảm 1,06%, HDB giảm 0,66% và VCB giảm 0,52%. ACB giảm 0,23%, trong khi SHB tăng 0,47%, BID tăng 0,59% và MSB tăng 0,31%. Các mã TCB, MBB và CTG đứng giá.

Ở nhóm bất động sản, VHM giảm 2,2%, KDH giảm 1,75%, KBC giảm 1,85%, NVL giảm 1,43% và PDR giảm 1,3%. VIC đứng giá, trong khi VRE tăng 0,21% và TCH tăng 0,83%.

Nhóm công nghiệp cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm mạnh. VSC giảm 4,83%, CTD giảm 4,85%, GMD giảm 3,52%, GEE giảm 3,18% và CII giảm 2,18%. Ngược chiều, VJC tăng 0,08%.

Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG tăng 2,17%, GVR tăng 1,43%, DPR tăng 1,84% và HSG tăng 0,45%. Tuy nhiên, MSR giảm 3,51%, DCM giảm 1,72% và DPM giảm 1,88%.

Nhóm công nghệ thông tin ghi nhận FPT giảm 2,41%. Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, PNJ giảm mạnh 6,41%, MSN giảm 2,83%, PAN giảm 3,05% và VNM giảm 0,86%. Trong nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG giảm 0,26%, trong khi FRT tăng 0,48%, VPL tăng 1,35% và DGW tăng 0,35%. Cổ phiếu GAS giảm 2,19%.

Khối ngoại bán ròng hơn 455 tỷ đồng, tập trung tại TCB và FPT

Trong phiên ngày 29-10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 455 tỷ đồng trên HoSE. Khối ngoại mua vào khoảng 65,3 triệu cổ phiếu, với giá trị 1.709,02 tỷ đồng; đồng thời bán ra khoảng 75,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.164,55 tỷ đồng. Khối lượng bán ròng đạt hơn 10,5 triệu cổ phiếu.

Ở chiều mua ròng, VPB dẫn đầu với giá trị 82,99 tỷ đồng, tiếp đến là HPG với 63,63 tỷ đồng và SHB với 43,56 tỷ đồng. Các mã khác được mua ròng gồm VCB (21,37 tỷ đồng), ACB (20,85 tỷ đồng), DCM (16,59 tỷ đồng), VND (16,42 tỷ đồng), GAS (15,2 tỷ đồng), BVH (12,12 tỷ đồng), PNJ (11,82 tỷ đồng) và MBB (11,66 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng mạnh nhất với 118,39 tỷ đồng, tiếp theo là FPT với 114,46 tỷ đồng và SSI với 78,93 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng VPL (60,58 tỷ đồng), PVT (56,23 tỷ đồng), GMD (35,73 tỷ đồng), BSR (30,45 tỷ đồng), MSN (29,92 tỷ đồng), MCH (22,15 tỷ đồng), TCX (18,75 tỷ đồng), TPB (19,12 tỷ đồng) và STB (16,55 tỷ đồng).