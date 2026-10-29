Chứng khoán ngày 29/10: Áp lực bán lan rộng, VN-Index quay đầu giảm điểm

VN-Index giảm hơn 11 điểm

Sau phiên phục hồi, thị trường bất ngờ chịu áp lực bán mạnh trên nhiều nhóm cổ phiếu, kéo thanh khoản tăng đột biến. Đầu phiên, VN-Index tăng lên vùng 1.770 điểm nhưng không duy trì được đà đi lên khi lực bán gia tăng, đặc biệt tại nhóm năng lượng. Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,61 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 29/10

Đi cùng với việc đóng cửa giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 209 mã giảm giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 93 mã tăng giá.

Áp lực bán trải rộng trên nhiều nhóm ngành với 26/35 nhóm ngành giảm điểm. Dầu khí, phân bón, xây dựng là 3 nhóm ngành giảm điểm sâu nhất. Ở chiều ngược lại 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất có vận tải hàng hóa, cao su, dịch vụ ăn uống đây đều là những nhóm ngành vốn hóa bé.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -13,04 điểm, về mức 1.877,18 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Thanh khoản phiên hôm nay giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng nếu chỉ xét khối lượng khớp lệnh không tính thỏa thuận thì lại tăng (7,3%) cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Lũy kế cuối phiên, thanh khoản trên HOSE đạt 637 triệu cổ phiếu tương đương với giá trị 14.505 tỷ đồng giảm -5,16% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -3,25 điểm, về mức 256,61 điểm, còn UPCoM-Index giảm -1,64 điểm, về mức 124,1 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -430 tỷ đồng. Trong đó, TCB -118 tỷ đồng, FPT -115 tỷ đồng, SSI -79 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VPB 83 tỷ đồng, HPG 63 tỷ đồng và SHB 43 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 27 tỷ đồng.

Cổ phiếu dầu khí giảm sâu

Dòng tiền thận trọng trong khi áp lực bán gia tăng trên nhiều nhóm ngành khiến thị trường không duy trì được nhịp phục hồi. Sắc xanh đầu phiên nhanh chóng bị thay thế bởi diễn biến điều chỉnh, với nhóm dầu khí trở thành tâm điểm giảm giá. Dù lực cầu xuất hiện giúp thu hẹp một phần mức giảm về cuối ngày, sức phục hồi còn hạn chế, chưa tạo được sự lan tỏa trên diện rộng.

Tại nhóm dầu khí, nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm mạnh. PVT, PVP và PPT đóng cửa ở mức giá sàn; PVS giảm 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82% và PVD giảm 2,39%. Áp lực bán xuất hiện trên nhiều cổ phiếu trong nhóm, cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng hấp thụ lượng cung gia tăng. Diễn biến suy yếu của nhóm này cũng góp phần tạo sức ép lên tâm lý giao dịch chung.

Nhóm ngân hàng không còn duy trì được vai trò nâng đỡ rõ nét như phiên trước. Phần lớn cổ phiếu điều chỉnh, trong đó STB giảm 1,62%, VPB giảm 1,28%, VIB giảm 1,06%; HDB và VCB giảm nhẹ hơn. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu khi BID, SHB và MSB giữ được sắc xanh, còn TCB, MBB và CTG đứng giá tham chiếu. Diễn biến trái chiều tại các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến nhóm ngân hàng thiếu sự đồng thuận để hỗ trợ chỉ số.

Áp lực bán lan rộng khiến VN-Index quay đầu giảm điểm. Ảnh: Đức Thanh

Ở nhóm bất động sản, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại nhiều mã. VHM giảm 2,2%, trong khi KBC, KDH, NVL và PDR cùng đóng cửa dưới tham chiếu. VIC đứng giá, còn VRE và TCH tăng nhẹ. Những điểm sáng riêng lẻ chưa đủ tạo động lực phục hồi cho toàn nhóm trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục chọn lọc.

Đáng chú ý, dòng tiền giao dịch tại các cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế, gấp khoảng 3,3 lần so với nhóm tăng giá. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh tiệm cận mức bình quân 20 phiên. Khi giao dịch gia tăng cùng chiều giảm giá, diễn biến này phản ánh lượng cung được đẩy ra thị trường lớn hơn, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để giữ mặt bằng giá.

Thị trường đang bước vào những phiên cuối tháng 10, cũng là giai đoạn cuối của mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. Tuy nhiên, thông tin lợi nhuận tích cực chưa tạo được sự hỗ trợ đồng đều cho giá cổ phiếu. Một số doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng tăng trưởng vẫn chịu áp lực bán mạnh, cho thấy nhà đầu tư còn thận trọng khi đánh giá triển vọng và mức giá hiện tại. Diễn biến giảm giá cũng có thể làm gia tăng nhu cầu thu hẹp các vị thế giao dịch ngắn hạn.

Về xu hướng, phiên điều chỉnh chưa đủ để khẳng định nhịp phục hồi hình thành từ tuần trước đã kết thúc, song cho thấy áp lực cung vẫn lớn. Vùng quanh 1.735 điểm tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ cần theo dõi, trong khi khu vực 1.800 điểm là vùng kháng cự quan trọng. Nếu lực cầu chưa cải thiện, chỉ số có thể tiếp tục chịu sức ép kiểm định lại vùng hỗ trợ.

Khả năng ổn định trở lại của thị trường sẽ phụ thuộc vào mức độ hấp thụ lượng cung và sự đồng thuận của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng. Trong bối cảnh dòng tiền phân hóa, kết quả kinh doanh cần được xem xét cùng triển vọng hoạt động và diễn biến cung cầu của từng doanh nghiệp để đánh giá khả năng duy trì sức hút trong các phiên tới./