Chứng khoán ngày 28/9: VN-Index giảm điểm do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 747 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.249 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 220 tỷ đồng, tập trung vào các mã VPB (199,99 tỷ đồng), BVH (113,78 tỷ đồng), CTG (73,36 tỷ đồng), PNJ (59 tỷ đồng), HDB (56,52 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm BSR (52,57 tỷ đồng), DCM (48,03 tỷ đồng), PVS (41,9 tỷ đồng), STB (38,98 tỷ đồng), GEX (30,61 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng nhẹ so với phiên trước, đạt hơn 12.447 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 6,81 điểm gồm: BSR, GAS, BVH, VHM, VCB, STB, VNM, VBB, PLX, HVN.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 5,49 điểm của VN-Index gồm: MCH, HPG, TCB, LPB, GVR, CTG, TCX, MWG, SSB, NVL.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 1,56%, chủ yếu từ mã FPT, ELC...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 2,05%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, ORS, FTS, BSI… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm ABW, AAS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,44%, chủ yếu từ các mã TCB, CTG, MBB, VPB, HDB, LPB, ACB, SSB, SHB, VIB, OCB, NAB… Các mã tăng gồm VCB, STB, MSB, NVB, EIB, ABB, PGB, BVB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,11%, chủ yếu từ các mã VIC, KSF, VRE, BCM, NVL, KBC, VPI, KDH, SJS, SIP, NLG… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VHM, DXG, TAL, VCR, TCH, LSG, QCG, KHG, AGG, SID, D2D, TN1, SGR…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 4,72%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVD, PVS, OIL, PVT, PVP, PVC, VTO, POS, PVB, TVD… Một vài mã giảm gồm VIP, TMB, CCI, NBC, PJC, PMS, PJT, MDC, MGC…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 28/9. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 1,38%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, MSR, BMP, HSG, NKG, HT1, PHR, DHC, DPR, PTB, AAA… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm KSV, DCM, DPM, NTP, ACG, BFC, TDP, VLB, VIT, HHP, LBM, DRG…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 4,67%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, VNR, MIG, BMI, ABI, AIC… Một vài mã giảm gồm PGI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 1,6%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, PNJ, HHS, VVS, TLP, SHN, HAX, HAM, STH, BTT… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm DGW, PET, SVC, PSD, HTC, FHS…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 21,9 điểm (-0,74%), xuống mức 2.824,31 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 707,85 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.307,92 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 116 mã tăng giá, 67 mã đứng giá và 273 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 271,31 điểm, giảm 0,9 điểm (-0,33%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 52,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 817,18 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 40 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 95 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 1,47 điểm (-0,33%), xuống mức 439,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 42,76 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 710,25 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 6 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 18 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 124,96 điểm, giảm 0,25 điểm (-0,2%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 20,48 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 399,35 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 94 mã tăng giá, 84 mã đứng giá và 103 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 4,43 điểm (-0,25%), xuống mức 1.780,68 điểm. Thanh khoản đạt hơn 676,73 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.095,87 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng, 38 mã đứng giá và 227 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 16,08 điểm (-0,83%) và dừng tại mức 1.922,42 điểm. Thanh khoản đạt hơn 274,16 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.030,57 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 8 mã tăng, 1 mã đi ngang và 21 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là DXG (hơn 15,04 triệu đơn vị), VSC (hơn 15,02 triệu đơn vị), BSR (hơn 13,9 triệu đơn vị), MSB (hơn 9,74 triệu đơn vị), VHM (hơn 8,42 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là BVH (+6,98%), CLW (+6,97%), STG (+6,89%), VDP (+6,82%), BSR (+6,58%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PNJ (-6,97%), HII (-6,92%), KOS (-6,9%), PIT (-6,89%), HAS (-6,84%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 188.347 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 36.229,4 tỷ đồng.