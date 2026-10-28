Chứng khoán ngày 28/10: VN-Index giữ sắc xanh trước áp lực phân hóa

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng nhẹ so với phiên trước, đạt hơn 721 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.330 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 251 tỷ đồng, tập trung vào các mã FPT (260 tỷ đồng), VPL (118,11 tỷ đồng), GMD (42,88 tỷ đồng), VNM (35,05 tỷ đồng), STB (34,29 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm TCB (172,31 tỷ đồng), MSN (89,39 tỷ đồng), VCB (77,97 tỷ đồng), HDB (59,13 tỷ đồng), VPB (35,41 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng nhẹ so với phiên trước, đạt hơn 12.186 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 7,69 điểm gồm: VCB, VIC, HDB, VPL, VPB, CTG, BVH, VNM, MSN, STB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 2,77 điểm của VN-Index gồm: GAS, FPT, HPG, LPS, VJC, LPB, SHB, BCM, BSR, VRE.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 2,41%, chủ yếu từ mã FPT, ELC...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,34%, chủ yếu từ các mã VCK, SSI, VPX, HCM, VCI, MBS, SHS, DSE, BSI, FTS, CTS, ABW… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VIX, VND, ORS, TVS, VDS, TCI, IVS, SBS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,98%, chủ yếu từ các mã VCB, CTG, VPB, MBB, STB, ACB, HDB, MSB, SSB, VIB, NVB, TPB… Các mã giảm gồm TCB, LPB, SHB, OCB, EIB, NAB, EVF, TIN, KLB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 0,14%, chủ yếu từ các mã VIC, KBC, VPI, NLG, TAL, SZC, NTC, HDC, SZL, BVL, SID… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSF, VRE, BCM, NVL, KDH, SJS, DXG, SIP, DIG, CEO, IJC, VC3, QCG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,17%, chủ yếu từ các mã BSR, PVT, PVP, MVB, VTO, CLM, POS, CST, PVB, VTV, HLC… Một vài mã tăng gồm PLX, PVS, PVD, OIL, PEG, VIP, NBC, AAH, PPY, POV…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 28/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này có trạng thái cung-cầu ngang bằng nhau.

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm nghiêng về sắc xanh, tăng 1,64%, chủ yếu từ các mã BVH, MIG, PGI, BMI, BLI… Một vài mã giảm gồm PVI, VNR, PRE, PTI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,48%, chủ yếu từ các mã FRT, HUT, DGW, PET, HHS, VVS, TLP, PSD, HAX, HAM, TSC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MWG, PNJ, CTF, BTT, FHS, STH, BIG, HSV…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh chủ đạo, VNXALL-Index tăng 6,93 điểm (+0,25%), lên mức 2.789,15 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 671,68 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.341,08 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 148 mã tăng giá, 98 mã đứng giá và 204 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 259,86 điểm, tăng 0,36 điểm (+0,14%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 37,96 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 538,83 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 49 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 84 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 1,38 điểm (-0,31%), xuống mức 439,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25,42 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 406,98 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 7 mã tăng giá, 7 mã đứng giá và 15 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,74 điểm, giảm 0,35 điểm (-0,28%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 23,74 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 485,23 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 94 mã tăng giá, 86 mã đứng giá và 100 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 4,78 điểm (+0,27%), lên mức 1.766,65 điểm. Thanh khoản đạt hơn 659,29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.305,95 tỷ đồng. Toàn sàn có 124 mã tăng, 60 mã đứng giá và 176 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 1,82 điểm (+0,1%) và dừng tại mức 1.890,22 điểm. Thanh khoản đạt hơn 302,63 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.016,34 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 15 mã tăng, 3 mã đi ngang và 12 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là TPB (hơn 27,4 triệu đơn vị), HDB (hơn 23,91 triệu đơn vị), VIX (hơn 19,94 triệu đơn vị), VSC (hơn 12,52 triệu đơn vị), VPB (hơn 12,36 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là GIL (+6,93%), TV2 (+6,91%), L10 (+6,87%), BTT (+6,77%), TCM (+6,54%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là DSH (-10,17%), HTV (-6,93%), DGW (-6,92%), KOS (-6,85%), ASP (-6,71%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 158.529 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 29.983,78 tỷ đồng.