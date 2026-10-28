Chứng khoán ngày 28/10: Lực cầu cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm

VN-Index tăng gần 5 điểm

Sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp với thanh khoản suy giảm, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán trong phần lớn thời gian giao dịch, khiến nhiều cổ phiếu giảm giá. Tuy nhiên, lực cầu cải thiện về cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 4,78 điểm, tương đương 0,27%, lên 1.766,65 điểm, chấm dứt chuỗi hai phiên giảm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28/10

Mặc dù thị trường đóng cửa tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay vẫn nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 172 mã giảm giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 121 mã tăng giá.

Độ mở thị trường có yếu tố cân bằng khi 18/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú, khai khoáng và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, y tế, thép và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +1,82 điểm, lên mức 1.890,22 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 15 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Mặc dù nhỉnh hơn đôi chút so với ngày hôm qua, thanh khoản khớp lệnh thị trường vẫn thấp hơn (-6,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 659 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.305 tỷ đồng tăng 9,91% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,05 điểm, lên mức 259,86 điểm; còn UPCoM-Index giảm -0,35 điểm, về mức 125,74 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -267 tỷ đồng. Trong đó, FPT -260 tỷ đồng, VPL -118 tỷ đồng, GMD -43 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, TCB 172 tỷ đồng, MSN 89 tỷ đồng và VCB 78 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 15 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng hút tiền, nâng đỡ thị trường cuối phiên

Sau phần lớn thời gian giao dịch chịu áp lực bán, thị trường ghi nhận chuyển biến tích cực trong những phút cuối phiên khi lực cầu cải thiện, giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt nhịp hồi phục, trong khi dòng tiền tìm kiếm cơ hội tại một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn rõ nét, cho thấy tâm lý thận trọng chưa được cởi bỏ. Trong nhóm này, HDB tăng 3,86%, TPB tăng 2,36%, còn MSB, VPB và CTG cùng tăng hơn 1%. Diễn biến tích cực của các cổ phiếu ngân hàng tạo lực đỡ quan trọng trong bối cảnh nhiều nhóm ngành khác vẫn chịu sức ép điều chỉnh.

Bên cạnh ngân hàng, một số cổ phiếu dệt may, điện và xây dựng cũng ghi nhận nỗ lực phục hồi, chủ yếu tập trung ở phân khúc vốn hóa vừa và nhỏ. Đây là những điểm sáng giúp duy trì cơ hội giao dịch trong phiên. Tuy nhiên, diễn biến tích cực mang tính cục bộ, chưa tạo thành sự đồng thuận đủ rộng để kéo nhiều nhóm cổ phiếu cùng đi lên.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán. SSI, VCI và SHS đóng cửa dưới tham chiếu, trong khi HCM giảm 2,09%. Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu nhạy với diễn biến thị trường cho thấy nhà đầu tư vẫn dè dặt trước khả năng duy trì nhịp hồi phục, nhất là khi thanh khoản chung chưa có sự cải thiện rõ nét.

Lực cầu cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm bất động sản cũng giao dịch phân hóa. VHM giữ giá tham chiếu, VPI tăng 2,29%, trong khi nhiều cổ phiếu khác tiếp tục điều chỉnh. KDH giảm 3,06%, CEO giảm 1,74%, VRE giảm 1,23%; các mã NVL, DXG và PDR giảm nhẹ hơn. Dòng tiền chưa quay lại đồng đều khiến nhóm này thiếu động lực để hình thành nhịp phục hồi trên diện rộng.

Tại nhóm năng lượng, PVD tăng 1,62%, ngược chiều với BSR, PVT và PVS. Nhóm bán lẻ cũng ghi nhận diễn biến trái chiều khi MWG và PNJ tăng nhẹ, còn PET và FRT giảm giá. Đáng chú ý, DGW giảm sàn xuống 42.350 đồng/cổ phiếu, khớp gần 6 triệu đơn vị và còn dư bán tại giá sàn khi kết thúc giao dịch. Áp lực bán mạnh tại một số mã riêng lẻ tiếp tục làm nổi bật sự khác biệt giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành.

Nhịp đảo chiều cuối phiên giúp VN-Index hình thành nến có bóng dưới dài, phản ánh lực cầu xuất hiện khi giá lùi xuống thấp. Tuy nhiên, diễn biến này mới cho thấy khả năng hấp thụ một phần lượng cung, chưa đủ khẳng định xu hướng tăng đã được củng cố. Khi thanh khoản chưa bứt phá, vai trò nâng đỡ của nhóm ngân hàng cần đi cùng sự cải thiện của dòng tiền ở các nhóm cổ phiếu khác.

Trong ngắn hạn, vùng quanh 1.760 điểm có thể tiếp tục là khu vực giằng co, tích lũy của chỉ số. Khả năng giữ nhịp hồi phục sẽ phụ thuộc vào mức độ ổn định của lực cầu và diễn biến áp lực chốt lời. Sự phân hóa nhiều khả năng vẫn chi phối giao dịch, đòi hỏi việc lựa chọn cổ phiếu gắn với kết quả kinh doanh và triển vọng của từng doanh nghiệp./.