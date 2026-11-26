VN-Index giảm gần 58 điểm

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay. VN-Index giảm điểm đầu phiên, phục hồi nhẹ lên 1.688 điểm và giảm mạnh với áp lực bán gia tăng trong cuối phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm mạnh 57,77 điểm (-3,42%) về mức 1.629,68 điểm, dưới kháng cự 1.650 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 273 mã giảm giá, 34 mã giữ giá tham chiếu và 40 mã tăng giá.

Bầu không khí u ám bao trùm VN-Index khi chỉ vỏn vẹn 4/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Khai khoáng, y tế và sản xuất công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, vận tải hàng hóa, bất động sản và thiết bị điện là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -49,7 điểm, về mức 1.728,88 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế khi có 27 mã giảm giá, 2 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Phiên giảm điểm mạnh dẫn tới đà tăng của thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn ( 19%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 809 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.043 tỷ đồng tăng 0,37% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm 0,89 điểm, về mức 226,57 điểm, còn UPCoM-Index giảm -1,38 điểm về mức 118,44 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ còn -179 tỷ đồng. Trong đó, VIC -191 tỷ đồng, TCB -81 tỷ đồng, VPL -77 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND 62 tỷ đồng, CTD 57 tỷ đồng và VNM 56 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 46 tỷ đồng.

Áp lực bán lan rộng, thị trường tìm vùng cân bằng mới

Thông tin liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn điều chỉnh. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và gia tăng theo thời gian giao dịch, lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành, từ cổ phiếu vốn hóa lớn đến nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Trong đó, VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số VN-Index, chiếm gần một nửa số điểm giảm của thị trường. Cùng với VIC, các cổ phiếu TCB, MWG và LPB ghi nhận mức giảm trên 4%. Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, cảng biển, bán lẻ cũng chịu áp lực bán mạnh và giảm về mức giá sàn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến kém tích cực với EIB giảm 6,65%, LPB giảm 6,02%, TCB giảm 5,07%. Các cổ phiếu VPB, BID, MBB, CTG và VCB đều giảm trên 2%. Sắc đỏ cũng bao phủ nhóm chứng khoán khi CTS, VCK, VPX giảm trên 5%, trong khi VND, MBS, SHS, HCM, VIX và SSI đồng loạt điều chỉnh.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục suy yếu sau khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Áp lực bán đặc biệt mạnh tại nhóm bất động sản với VIC giảm 6,28%, VHM giảm 3,44%, NLG và HDC giảm sàn. Các cổ phiếu NVL, KDH, CEO, TCH và DIG cũng ghi nhận mức giảm sâu. Trong khi đó, nhóm thép, dầu khí và năng lượng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh chung. Một số ít cổ phiếu tiêu dùng như VNM, MCH vẫn duy trì được sắc xanh.

Đáng chú ý, thanh khoản gia tăng trong phiên giảm sâu cho thấy áp lực bán quyết liệt, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung cổ phiếu. Giá trị giao dịch khớp lệnh cao hơn 19% và khối lượng khớp lệnh cao hơn 23% so với mức bình quân 20 phiên.

Theo giới phân tích, thông tin về đề xuất thuế quan mới của Mỹ đối với các đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam, đã làm gia tăng tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, mức thuế được đưa ra mới là đề xuất sơ bộ và vẫn có khả năng thay đổi tùy thuộc vào kết quả đàm phán thương mại giữa hai nước.

Về diễn biến kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục suy yếu sau khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm. Trong bối cảnh áp lực bán và nguy cơ giải chấp gia tăng, vùng 1.580 - 1.600 điểm được đánh giá là vùng hỗ trợ quan trọng, nơi lực cầu có thể cải thiện và giúp thị trường từng bước tìm lại trạng thái cân bằng.

Ở góc độ định giá, sau nhịp điều chỉnh, hệ số P/E của VN-Index hiện ở mức khoảng 10,1 lần, tạo dư địa thu hút dòng tiền khi tâm lý thị trường ổn định trở lại. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, những bất định liên quan đến chính sách thuế quan và áp lực bán trên diện rộng vẫn là các yếu tố cần theo dõi. Khả năng phục hồi của thị trường sẽ phụ thuộc vào mức độ suy giảm của áp lực cung cũng như sự cải thiện của lực cầu tại các vùng hỗ trợ quan trọng.