Chứng khoán ngày 26/10: Thị trường nghiêng về sắc đỏ, VN-Index giảm hơn 10 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 675 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.529 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 891 tỷ đồng, tập trung vào các mã FPT (258,04 tỷ đồng), HDB (80,02 tỷ đồng), VPL (69,49 tỷ đồng), ACB (62,53 tỷ đồng), MBB (51,52 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm MSN (72,03 tỷ đồng), TCB (64,4 tỷ đồng), VIC (45,51 tỷ đồng), IDC (18,28 tỷ đồng), BSR (16,74 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 11.874 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 3,46 điểm gồm: GAS, VIC, VJC, BSR, GVR, VGC, OCB, VBB, PGV, PLX.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 6,86 điểm của VN-Index gồm: MBB, SSB, MCH, CTG, CTB, LPB, VHM, BID, VPB, VCB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 1,7%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, SBD... Một vài mã tăng gồm ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 1,07%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, ORS, ABW, TVS, VDS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HCM, DSE, FTS, BSI, CTS, BVS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 1,35%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, TCB, CTG, MBB, VPB, STB, LPB, HDB, SHB, SSB, VIB… Các mã tăng gồm OCB, TIN…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,1%, chủ yếu từ các mã VHM, KSF, VRE, BCM, NVL, KBC, VPI, KDH, DXG, PDR, TCH… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VIC, SJS, IDC, SIP, VCR, CEO, LSG, NTC, QCG, HDC, PXL…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 0,73%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVD, PVC, PEG, POS, PVB, VTV, CCI, PJC, PTX, PPY… Một vài mã giảm gồm PVS, PVT, CLM, VTO, TMB, TVD, PJT, PPT, THT, MGC…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 26/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,2%, chủ yếu từ các mã HPG, MSR, KSV, DCM, NTP, HSG, NKG, HT1, DHC, BFC, DHB, PTB… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm GVR, DPM, BMP, TVN, VIF, VCS, ACG, DPR, TDP, AAA, RTB, GDA…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,35%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, MIG, PTI… Một vài mã tăng gồm BMI, ABI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,92%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, PET, HHS, VVS, SVC, PSD, HAX, HAM, TSC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HUT, CTF, TLP, BTT, PTM, HTL…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 27,65 điểm (-0,98%), xuống mức 2.789,46 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 633,14 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.633,77 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 119 mã tăng giá, 97 mã đứng giá và 239 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 259,32 điểm, giảm 3,38 điểm (-1,29%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 54,28 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 810,15 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 52 mã tăng giá, 48 mã đứng giá và 86 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 1,26 điểm (-0,28%), xuống mức 443,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 43,55 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 690,94 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 13 mã tăng giá, 2 mã đứng giá và 14 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,28 điểm, tăng 0,02 điểm (+0,02%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 21,04 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 318,59 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 87 mã tăng giá, 93 mã đứng giá và 99 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 10,6 điểm (-0,6%), xuống mức 1.763,55 điểm. Thanh khoản đạt hơn 605,22 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 13.528,79 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng, 65 mã đứng giá và 205 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 17,56 điểm (-0,92%) và dừng tại mức 1.889,53 điểm. Thanh khoản đạt hơn 202,45 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 6.626,12 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 5 mã tăng, 3 mã đi ngang và 22 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là BSR (hơn 8,92 triệu đơn vị), PVD (hơn 39,16 triệu đơn vị), HCM (hơn 5,28 triệu đơn vị), OCB (hơn 4,73 triệu đơn vị), VGC (hơn 4,28 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SC5 (+6,97%), TNH (+6,96%), CCI (+6,95%), MDG (+6,95%), VCA (+6,95%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là KOS (-6,93%), SVD (-6,42%), LPS (-6,42%), SFI (-5,97%), BMC (-5,91%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 175.769 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 33.416,37 tỷ đồng.