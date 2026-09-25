Chứng khoán ngày 25/9: Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm bất động sản, VN-Index tăng điểm trở lại

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 690 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.152 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 229 tỷ đồng, tập trung vào các mã TCB (114,92 tỷ đồng), MSB (98,17 tỷ đồng), HPG (78,6 tỷ đồng), VIC (77,65 tỷ đồng), CTG (61,79 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm SBT (246,82 tỷ đồng), BSR (108,22 tỷ đồng), MSR (47,47 tỷ đồng), DCM (45,25 tỷ đồng), VHM (41,45 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 11.586 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 13,95 điểm gồm: VHM, VIC, VPB, VPL, TCB, BSR, GEE, NAB, VRE, HDB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 2,93 điểm của VN-Index gồm: GAS, SSB, VNM, HPG, BID, MSN, FPT, MCH, VCB, NVL.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,9%, chủ yếu từ mã FPT, ELC... Một vài mã tăng gồm ITD, SBD, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,61%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, DSE, CTS, BMS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VPX, FTS, BSI, TVS, DSC, VFS, TCI, WSS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,25%, chủ yếu từ các mã TCB, MBB, VPB, LPB, HDB, EIB, NAB, TIN, VAB, PGB… Các mã giảm gồm VCB, BID, STB, SSB, VIB, MSB, TPB, NVB, OCB, ABB, BAB, KLB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 1,53%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, VRE, VPI, TAL, TCH, VC3, LSG, NTC, KHG… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSF, BCM, NVL, KBC, SJS, IDC, DXG, PDR, NLG, SNZ, DIG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 0,54%, chủ yếu từ các mã BSR, PVT, PVP, VTO, POS, VIP, VTV, PJC, PJT, SFC, MDC, THT… Một vài mã giảm gồm PVD, PVS, OIL, PVC, CLM, GSP, TMB, TD6, TVD, PVB, CST, PPT…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 25/9. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,7%, chủ yếu từ các mã HPG, MSR, KSV, DPM, BMP, NTP, ACG, DPR, DHB, AAA, LIC, TDP, CSV… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm GVR, DCM, VIF, HT1, PHR, DHC, PTB, DNP, BFC, PRT, DDV…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,49%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, VNR, PRE, AIC… Một vài mã tăng gồm MIG, BMI, ABI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,38%, chủ yếu từ các mã MWG, PET, TLP, SHN, HAX, HTC, TSC, HTL, BIG, LPT, ST8… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm FRT, PNJ, DGW, HHS, VVS, PSD, VXT, DST, KDM, CMV, TTH…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay diễn biến phân hóa, VNXALL-Index tăng 13,03 điểm (+0,46%), lên mức 2.845,4 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 639,11 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.233,92 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 164 mã tăng giá, 89 mã đứng giá và 207 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 272,21 điểm, giảm 0,56 điểm (-0,21%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 42,02 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 564,5 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 61 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 79 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 4,08 điểm (-0,92%), xuống mức 441,41 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25,25 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 424 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 7 mã tăng giá, 8 mã đứng giá và 15 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,21 điểm, giảm 0,62 điểm (-0,49%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 27,09 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 392,56 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 117 mã tăng giá, 92 mã đứng giá và 118 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 10,02 điểm (+0,56%), lên mức 1.785,11 điểm. Thanh khoản đạt hơn 624,26 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.278,47 tỷ đồng. Toàn sàn có 140 mã tăng, 49 mã đứng giá và 179 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 6,35 điểm (+0,33%) và dừng tại mức 1.938,5 điểm. Thanh khoản đạt hơn 280,95 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.761,83 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 13 mã tăng, 3 mã đi ngang và 14 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VPB (hơn 46,84 triệu đơn vị), TCB (hơn 27,89 triệu đơn vị), BSR (hơn 13,38 triệu đơn vị), VHM (hơn 11,45 triệu đơn vị), HDB (hơn 10,04 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là VPG (+6,99%), HTN (+6,99%), TNC (+6,9%), STG (+6,88%), SFC (+6,88%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là VTB (-8,2%), TMS (-7,92%), AGG (-7%), CLW (-6,94%), KOS (-6,87%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 219.209 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 42.565,45 tỷ đồng.