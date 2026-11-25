VN-Index giảm gần 10 điểm

Sau phiên phục hồi khá tích cực, áp lực bán đã gia tăng trở lại khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong phiên hôm nay. Đầu phiên thị trường tăng điểm nhẹ với thanh khoản rất thấp, lực cầu giá lên suy giảm. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh trong cuối phiên chiều, thanh khoản gia tăng khi giá giảm. Kết phiên VN-Index giảm -9,69 điểm (-0,57%) về mức 1.687,45 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 25/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 227 mã giảm giá, 53 mã giữ giá tham chiếu và 84 mã tăng giá.

Phiên giảm điểm của VN-Index khi kết phiên với 23/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Khai khoáng, sản xuất công nghiệp và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, thép và dịch vụ tư vấn là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -12,54 điểm, về mức 1.778,58 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế khi có 22 mã giảm giá, 6 mã tăng giá và 2 mã giữ giá.

Tâm lý thận trọng tại những vùng giá then chốt là nguyên nhân khiến thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-26%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 576 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.091 tỷ đồng tăng 31,45% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm 4,77 điểm, về mức 227,46 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,65 điểm lên mức 119,82 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng rất mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -5,674 tỷ đồng, trong đó phần lớn là giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC. Trong đó, VIC -4,701 tỷ đồng, FUEVFVND -483 tỷ đồng, MSN -123 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VNM 33 tỷ đồng, SAB 29 tỷ đồng và HCM 28 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 6,5 tỷ đồng.

Áp lực bán lan rộng, dòng tiền vẫn thận trọng

Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh xuyên suốt phiên giao dịch. Trong đó, MCH, VHM và HPG là những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, HVN, VPL và SAB đóng góp tích cực cho chỉ số chung, song không đủ để cân bằng áp lực bán trên thị trường.

Đáng chú ý, áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa trong đợt khớp lệnh cuối phiên, tập trung ở các nhóm bất động sản, chứng khoán và thép. Một số cổ phiếu như HDC, NKG giảm về mức giá sàn hoặc sát giá sàn.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng giao dịch kém tích cực khi phần lớn các mã đóng cửa dưới tham chiếu. Điểm sáng hiếm hoi là KLB tăng hết biên độ lên 10.900 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 1,5 triệu đơn vị và vẫn còn dư mua giá trần. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng như VPB, VCB, STB, HDB đồng loạt giảm giá.

VN-Index chưa thể tiếp cận vùng kháng cự 1.715 - 1.720 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi hầu hết các mã đều giảm điểm. Trong đó, VIX, SSI, VCI giảm hơn 2%; VND, SHS giảm hơn 3%, còn CTS giảm 4,76%. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại nhóm bất động sản với nhiều cổ phiếu giảm sâu như KDH, TCH, DXG, NVL và CEO.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ thuộc nhóm hàng tiêu dùng, với SAB tăng 2,44%, cùng diễn biến tích cực tại VNM, SBT và HAG. Tuy nhiên, sự phân hóa này chưa tạo được sức lan tỏa đủ lớn để cải thiện diễn biến chung của thị trường.

Điểm đáng lưu ý trong phiên giao dịch hôm nay là áp lực bán diễn ra trên diện rộng trong bối cảnh sức mua vẫn khá yếu. Khối lượng giao dịch khớp lệnh xuống mức thấp nhất trong khoảng 4 tháng trở lại đây, thấp hơn 26% so với bình quân 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index chưa thể tiếp cận vùng kháng cự 1.715 - 1.720 điểm. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt khi vận động dưới đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 9/2026. Trong các phiên tới, vùng 1.680 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ cần theo dõi. Nếu không giữ được vùng này, chỉ số có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.650 điểm.

Trong bối cảnh tháng 11 đang dần khép lại, VN-Index đứng trước khả năng ghi nhận tháng giảm điểm thứ ba liên tiếp, trong khi thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện và phần lớn các nhóm ngành vẫn trong trạng thái điều chỉnh hoặc tích lũy kéo dài. Diễn biến này cho thấy thị trường cần thêm thời gian để củng cố nền giá và thu hút dòng tiền trở lại. Tín hiệu phục hồi của chỉ số đi kèm sự cải thiện về thanh khoản sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng chuyển biến tích cực của thị trường./.