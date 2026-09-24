Chứng khoán ngày 24/9: VN-Index giảm hơn 26 điểm, thanh khoản thu hẹp

VN-Index giảm hơn 26 điểm

Sau 3 phiên giao dịch với diễn biến kém tích cực, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên hôm nay. Chỉ số đầu phiên dao động nhẹ quanh mốc 1.800 điểm với thanh khoản thấp. Lực bán tăng dần về cuối phiên, đi cùng thanh khoản gia tăng khi giá giảm.

Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%, xuống 1.775,09 điểm, lùi xa mốc tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 24/9.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 81 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và 228 mã giảm giá.

Sắc đỏ áp đảo phiên ngày hôm nay khi có tới 25/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Công nghệ viễn thông, khai khoáng và cao su là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bất động sản và thủy sản là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -22,76 điểm, về mức 1.932,15 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 23 mã giảm giá, 4 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Sức ép từ bên bán là nguyên nhân khiến thanh khoản thị trường được duy trì, tuy nhiên vẫn thấp hơn (-4,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 656 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16,710 tỷ đồng, giảm -6,33% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -3,68 điểm, về mức 272,77 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,18 điểm, về mức 125,83 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “góp một tay” vào đà giảm điểm của thị trường chung, với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -919 tỷ đồng. Trong đó, VHM (-349 tỷ đồng), VIC (-177 tỷ đồng), VPB (-114 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MSN (+182 tỷ đồng), GAS (+26 tỷ đồng) và STB (+24 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Nhóm dầu khí và bất động sản giảm mạnh

Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến sắc đỏ lan rộng trên thị trường. Đến cuối phiên, số mã giảm giá áp đảo mã tăng. Diễn biến điều chỉnh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, từ dầu khí, bất động sản đến công nghệ, ngân hàng và chứng khoán. Ngay cả một số cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm sâu, tạo thêm sức ép lên VN-Index.

Trong đó, VIC và VHM là 2 mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, với tổng mức đóng góp giảm gần 15 điểm. VIC đóng cửa giảm 2,54%, xuống 230.000 đồng/cổ phiếu; VHM giảm 4,11%, còn 65.400 đồng/cổ phiếu. Sắc đỏ cũng bao phủ nhiều cổ phiếu bất động sản khác. VRE giảm 3,01%, DXG giảm 4,25%, trong khi NVL, PDR, TCH, CEO, KDH và DIG đều giảm giá. Việc cả nhóm cổ phiếu trụ lẫn các mã bất động sản khác cùng suy yếu khiến thị trường thiếu đi lực đỡ trong phiên chiều.

VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Dầu khí là một trong những nhóm chịu áp lực bán rõ nét nhất. OIL giảm 4,96%, BSR giảm 4,15%, PLX giảm 3,85%, PVD giảm 3,42% và PVS giảm 2,71%. Mức giảm trải rộng trên các cổ phiếu trong nhóm cho thấy áp lực điều chỉnh không tập trung ở một vài mã riêng lẻ.

Nhóm tài chính cũng chủ yếu giao dịch dưới tham chiếu. ACB giảm 1,83%, VIX giảm 1,54%, HDB giảm 1,25%, SHB giảm 0,85% và TCB giảm 0,6%. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng: VPB tăng 0,23%, MSB tăng 0,71%, còn SSI giữ giá tham chiếu. Ở nhóm vốn hóa lớn, GVR tăng 2,02% và MSN tăng 1,43%, song mức tăng của các mã này chưa đủ bù đắp tác động từ những cổ phiếu giảm mạnh.

Thanh khoản giảm so với phiên trước; khối lượng khớp lệnh cũng thấp hơn 4,9% so với mức bình quân 20 phiên. Sự kết hợp giữa độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm giá và lực cầu chưa cải thiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.

Các chuyên gia nhận định, trong phiên VN-Index kiểm định lại vùng giá 1.768 - 1.778 điểm, nhưng không tạo được nhịp hồi đủ mạnh. Sau khi rời xa mốc tâm lý 1.800 điểm, diễn biến tại vùng giá này sẽ cần được theo dõi trong các phiên tới. Nếu áp lực bán tiếp diễn và lực cầu không cải thiện, vùng quanh 1.740 điểm có thể trở thành mốc hỗ trợ tiếp theo của chỉ số./.