Chứng khoán ngày 23/9: Cổ phiếu bất động sản chịu áp lực, VN-Index lùi về sát mốc 1.800 điểm

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Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 741 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18.774 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng trên cả 3 sàn hơn 1.056 tỷ đồng, tập trung vào các mã VPB (288,96 tỷ đồng), ACB (141,67 tỷ đồng), VHM (130,61 tỷ đồng), TCB (86 tỷ đồng), FRT (76,65 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm VIC (96,68 tỷ đồng), TPB (42,93 tỷ đồng), DCM (30,13 tỷ đồng), VPI (24,41 tỷ đồng), DPM (12,6 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 12.617 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 4,74 điểm gồm: TCB, LPB, GEE, HDB, MSB, FRT, TPB, BID, PGC, VPX.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 18,4 điểm của VN-Index gồm: VIC, VHM, VPL, VCB, GAS, MCH, CTG, VPB, VNM, SSB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,72%, chủ yếu từ mã FPT, ITD, SBD, CMT... Một vài mã tăng gồm ELC, PIA...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,44%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, DSE, FTS, BSI, CTS, ABW… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VPX, HCM, DSC, AAS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,3%, chủ yếu từ các mã BID, TCB, STB, LPB, HDB, SHB, VIB, MSB, NVB, TPB, EIB… Các mã giảm gồm VCB, CTG, VPB, MBB, ACB, SSB, NAB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 2,39%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, VRE, NVL, KDH, SJS, PDR, NLG, VCR, TCH, DIG, CEO… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm KSF, BCM, VPI, TAL, IJC, SZC, DXS, LSG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,47%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVD, OIL, PVT, MVB, PVC, VTO, VIP, TMB… Một vài mã tăng gồm GSP, CST, VTV, COM, TD6, PPT, PMS…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,09%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, TVN, VIF, ACG, LIC, AAA, DNP, PTB, PRT… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MSR, DCM, DPM, BMP, VCS, HT1, DHC, DHB, DPR, TDP…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này đóng cửa giảm 0,61%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, MIG, BHI… Một vài mã tăng gồm BIC, VNR, PRE, BMI, ABI, BLI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 1,28%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, PET, VVS, CTF, SVC, PSD, STH, FHS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PNJ, HHS, HTM, TLP, HAX, SHN, HTC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa chìm trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 7,41 điểm (-0,26%), xuống mức 2.867,4 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 689,79 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 17.762,88 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 153 mã tăng giá, 97 mã đứng giá và 204 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 276,45 điểm, giảm 0,48 điểm (-0,17%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 41,63 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 612,85 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 61 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 1,28 điểm (-0,28%), xuống mức 450,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27,89 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 455,89 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 7 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 12 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,01 điểm, giảm 0,12 điểm (-0,1%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 30,31 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 416,27 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 86 mã tăng giá, 94 mã đứng giá và 99 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 15,28 điểm (-0,84%), xuống mức 1.801,65 điểm. Thanh khoản đạt hơn 669,61 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 17.745,55 tỷ đồng. Toàn sàn có 133 mã tăng, 62 mã đứng giá và 174 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 10,45 điểm (-0,53%) và dừng tại mức 1.954,91 điểm. Thanh khoản đạt hơn 301,65 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 10.143,15 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 8 mã tăng, 0 mã đi ngang và 22 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 19,67 triệu đơn vị), MSB (hơn 19,35 triệu đơn vị), SHB (hơn 15,47 triệu đơn vị), SSI (hơn 12,1 triệu đơn vị), PVT (hơn 11,62 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là PET (+6,96%), COM (+6,94%), GEE (+6,91%), MDG (+6,91%), PVP (+6,85%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PHC (-12,38%), HID (-6,98%), KOS (-6,98%), CTF (-6,95%), SSB (-6,9%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 259.666 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 51.009,5 tỷ đồng.