Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 852 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17.521 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 470 tỷ đồng, tập trung vào các mã ACB (469,4 tỷ đồng), FPT (146,43 tỷ đồng), PNJ (109,53 tỷ đồng), STB (83,54 tỷ đồng), VPL (76,53 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm TCB (152,07 tỷ đồng), MSN (91,98 tỷ đồng), CTG (61,52 tỷ đồng), HDB (54,93 tỷ đồng), VPB (39,77 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 14.123 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 13,22 điểm gồm: VIC, STB, ACB, LPB, BID, CTG, VHM, SSB, EIB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 2,05 điểm của VN-Index gồm: HPG, TCX, VNM, MBB, BSR, FPT, VRE, VCK, GVR, SSI.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,78%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, SBD, PIA, PAI... Một vài mã tăng gồm ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,29%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, HCM, SHS, FTS, VUA, HAC, TCI, APG, WSS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VPX, VIX, VCI, MBS, ORS, DSE, CTS, TVS, DSC, AGR, VDS, AAS, BVS, VFS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 1,54%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, TCB, CTG, VPB, STB, ACB, LPB, HDB, SHB, MSB… Các mã giảm gồm MBB, EVF, TIN, SGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 1,08%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, BCM, VPI, KDH, IDC, PDR, NLG, SZC, LSG, HDC, CRE… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VRE, NVL, KBC, SJS, DXG, SIP, TAL, IJC, NTC, DXS, QCG, KHG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,54%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVP, MVB, PVC, VTO, GSP, POS… Một vài mã tăng gồm PVT, CLM, PEG, TMB, VIP, PVB, VTV, PJC, THT, WTC, MGC…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 23/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,15%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, DPM, NTP, VCS, DHC, BFC, DPR, DHB, AAA, LIC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MSR, DCM, BMP, HSG, TVN, VIF, HT1, ACG, TDP, PRT, TRC, CSV…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,14%, chủ yếu từ các mã PVI, PRE, PGI, ABI, BLI… Một vài mã giảm gồm BIC, MIG, PTI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,06%, chủ yếu từ các mã FRT, PNJ, VVS, HTM, CTF, PSD, SHN, HTL, PTV, LPT, ST8… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MWG, DGW, PET, HHS, SVC, FHS, STH, KDM, HSV, TMC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh chủ đạo, VNXALL-Index tăng 25,75 điểm (+0,92%), lên mức 2.817,11 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 805,79 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 16,793,83 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 160 mã tăng giá, 113 mã đứng giá và 189 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 262,7 điểm, tăng 1,62 điểm (+0,62%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 57,35 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 798,9 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 55 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 72 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 0,75 điểm (-0,17%), xuống mức 444,52 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 42,17 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 661,49 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 10 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 15 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,26 điểm, giảm 0,65 điểm (-0,51%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 31,63 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 394,91 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 138 mã tăng giá, 114 mã đứng giá và 102 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 13,52 điểm (+0,77%), lên mức 1.774,15 điểm. Thanh khoản đạt hơn 777,19 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 16.942,03 tỷ đồng. Toàn sàn có 144 mã tăng, 73 mã đứng giá và 156 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 14,11 điểm (+0,75%) và dừng tại mức 1.907,09 điểm. Thanh khoản đạt hơn 309,62 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.228,87 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 20 mã tăng, 0 mã đi ngang và 10 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là SHB (hơn 41,36 triệu đơn vị), ACB (hơn 40,99 triệu đơn vị), VIX (hơn 39,89 triệu đơn vị), TPB (hơn 30,09 triệu đơn vị), VSC (hơn 27,07 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là HAS (+6,97%), VCA (+6,97%), VSI (+6,95%), GIL (+6,91%), STB (+6,86%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là VMD (-11,76%), SVD (-6,97%), VCF (-6,95%), HRC (-6,85%), KOS (-6,83%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 173.475 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 32.900,8 tỷ đồng.