Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index nối dài đà phục hồi, tiến sát mốc 1.780 điểm

VN-Index tăng hơn 13 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần 23/10 trong sắc xanh, nối dài đà hồi phục. Sau phần lớn thời gian giằng co, lực cầu gia tăng trong phiên chiều giúp VN-Index bứt phá. Kết phiên, chỉ số tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77%, lên 1.774,15 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp và tiến gần vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/10

Thị trường đóng cửa tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay chưa tích cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 153 mã giảm giá, 73 mã giữ giá tham chiếu và 137 mã tăng giá.

Độ mở nhóm ngành thị trường hôm nay cũng nghiêng về về sắc đỏ với phần lớn nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, bất động sản và hàng dịch vụ công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng cá nhân và gia dụng, công nghệ thông tin và tài nguyên cơ bản là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 tiếp tục có diễn biến tích cực khi tăng +14,11 điểm, lên mức 1.907,09 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 0 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện và duy trì mức cao hơn so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 777 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.942 tỷ đồng tăng 10,52% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +1,62 điểm, về mức 262,7 điểm; còn UPCoM-Index giảm -0,65 điểm, lên mức 126,26 điểm.

Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay đầu bán ròng 470 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 478 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu với khoảng 152 tỷ đồng. Theo sau là MSN khoảng 92 tỷ đồng, CTG gần 62 tỷ đồng, HDB khoảng 55 tỷ đồng và VPB gần 40 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, ACB đứng đầu với khoảng 470 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Tiếp đến là FPT khoảng 147 tỷ đồng, PNJ gần 110 tỷ đồng, STB khoảng 84 tỷ đồng và VPL gần 77 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng dẫn dắt đà phục hồi

Đà phục hồi của thị trường chứng khoán tiếp tục được củng cố trong phiên giao dịch cuối tuần khi VN-Index đóng cửa trong sắc xanh phiên thứ tư liên tiếp. Đáng chú ý, thanh khoản cải thiện so với phiên trước, với khối lượng giao dịch cao hơn 17,6% so với mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, biên độ tăng điểm có xu hướng thu hẹp dần, cho thấy thị trường vẫn xuất hiện sự thận trọng khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự.

Nhóm ngân hàng trở thành động lực chính của thị trường khi chỉ số ngành tăng 1,59%, với sắc xanh chiếm ưu thế. Trong 10 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, có tới 8 đại diện thuộc nhóm ngân hàng. Nổi bật là STB tăng hết biên độ, trong khi ACB tăng 3,9% và thu hút dòng tiền mạnh. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM tiếp tục hỗ trợ chỉ số, đóng góp tổng cộng hơn 6 điểm tăng.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh phiên thứ tư liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Dòng tiền trên thị trường có sự cải thiện khi tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.900 tỷ đồng, tăng gần 11% so với phiên trước. Dù vậy, thanh khoản xét về giá trị vẫn ở mức tương đối thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của một bộ phận nhà đầu tư.

Nhìn lại cả tuần, VN-Index trải qua những biến động đáng kể khi giảm mạnh trong hai phiên đầu tuần, có thời điểm lùi về vùng 1.677 điểm, trước khi phục hồi trong những phiên tiếp theo. Lực cầu gia tăng giúp chỉ số lấy lại nhiều mốc điểm quan trọng và kết tuần trên đường trung bình động 50 phiên (MA50), quanh mức 1.772 điểm.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng khoảng 4%, với khối lượng khớp lệnh cao hơn 15,1% so với mức bình quân 20 tuần. Đà phục hồi không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà còn lan tỏa sang một số nhóm ngành đã trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu như bất động sản, xây dựng và bất động sản khu công nghiệp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc VN-Index kết tuần gần mức cao nhất, đi kèm thanh khoản gia tăng, là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng giảm trong bốn tuần trước đó đã chững lại. Tuy nhiên, khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững vẫn cần thêm sự xác nhận, nhất là khi mức tăng của chỉ số còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong ngắn hạn, VN-Index đang tiến gần vùng kháng cự 1.776 - 1.780 điểm. Diễn biến tại vùng này, cùng sự duy trì của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền, sẽ là những yếu tố đáng chú ý để đánh giá khả năng tiếp diễn đà phục hồi trong các phiên tới./.