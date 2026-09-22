Chứng khoán ngày 22/9: VN-Index lấy lại mốc 1.800, kịch bản hướng tới vùng 1.980 điểm

Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 14.025,47 tỷ đồng với khối lượng 602,83 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận đạt 159,26 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.968,64 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 315 mã tăng và 20 mã tăng trần, trong khi có 261 mã giảm và 16 mã giảm sàn; 935 mã đứng giá. Khối lượng đặt mua đạt 512,88 triệu cổ phiếu, thấp hơn nhẹ so với mức 517,28 triệu cổ phiếu đặt bán. Khối ngoại mua vào 1.441,83 tỷ đồng và bán ra 1.476,13 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 34,30 tỷ đồng, thu hẹp đáng kể so với mức bán ròng 241,43 tỷ đồng trong phiên sáng.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Nhóm tài chính tiếp tục phân hóa mạnh. VIX tăng 1,95%, TCB tăng 0,16%, EIB tăng 1,54%, SSI tăng 0,24%, SHB tăng 0,43%, MSB tăng 3,45%, TPB tăng 1,79%, VND tăng 1,02%, VCI tăng 1,24% và VIB tăng 0,37%.

Ở chiều ngược lại, VPB giảm 1,58%, SSB giảm sàn 6,90%, HDB giảm 0,18%, MBB giảm 0,50%, CTG giảm 0,16%, ACB giảm 1,79% và BVH giảm 1,13%.

Bất động sản trở thành một trong những khu vực nâng đỡ đáng kể khi VIC tăng mạnh 3,74% và VHM tăng 1,91%. Một số mã khác như IDC tăng 1,20%, PDR tăng 2,17%, trong khi NVL giảm 0,79% và VPI giảm 1,00%. Sự phục hồi của VIC và VHM tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kéo VN-Index mở rộng mức tăng so với phiên sáng.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh chiếm ưu thế trong phiên 22/9, với Bất động sản tăng mạnh nhất 2,82%, tiếp đến Nguyên vật liệu tăng 0,93%, Tiêu dùng thiết yếu tăng 0,84%, Tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,68% và Chăm sóc sức khỏe tăng 0,64%. Công nghiệp tăng 0,59%, Công nghệ thông tin tăng 0,35%, Tiện ích tăng 0,23% và Dịch vụ truyền thông tăng 0,13%.

Ở chiều ngược lại, Năng lượng giảm 0,34%, trong khi Tài chính giảm nhẹ 0,13%.

Bên trong nhóm Tài chính, tổ chức tín dụng giảm 0,25% và bảo hiểm giảm 0,63%, dù dịch vụ tài chính tăng 0,67%, khiến toàn nhóm khép phiên trong sắc đỏ. Công nghiệp duy trì trạng thái tích cực nhờ hàng hóa công nghiệp tăng 1,69%, trong khi vận tải gần như đi ngang với mức giảm 0,01%. Tiêu dùng thiết yếu tăng 0,84%, với thực phẩm, đồ uống và thuốc lá tăng 0,87%. Nguyên vật liệu cũng ghi nhận mức tăng 0,93%, góp thêm lực đỡ cho mặt bằng chung của thị trường.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Ở chiều tác động lên VN-Index, lực nâng tập trung chủ yếu vào VIC và VHM. VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất với 14,60 điểm, bỏ xa các mã còn lại, trong khi VHM hỗ trợ 2,25 điểm. Riêng hai cổ phiếu này đã đóng góp tổng cộng 16,85 điểm, gần tương đương mức tăng 17,26 điểm của VN-Index trong phiên. MSN đóng góp 0,85 điểm, GEE 0,61 điểm, VNM 0,39 điểm, VPX 0,36 điểm, MWG 0,34 điểm, MSB 0,30 điểm, còn SAB và GEX cùng hỗ trợ 0,21 điểm. Tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực đạt khoảng 20,12 điểm.

Ở chiều ngược lại, SSB là mã gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 1,03 điểm của VN-Index, tiếp đến VPB 0,72 điểm và ACB 0,47 điểm. VJC làm giảm 0,33 điểm, BSR 0,20 điểm, MBB 0,19 điểm, BVH 0,12 điểm, PNJ 0,11 điểm, PLX 0,09 điểm và KOS 0,08 điểm.

Tổng mức kéo giảm của nhóm cổ phiếu tiêu cực đạt khoảng 3,36 điểm, thấp hơn đáng kể so với lực nâng 20,12 điểm.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của VN-Index trong phiên 22/9 phụ thuộc rất lớn vào VIC và VHM, trong khi áp lực từ một số cổ phiếu ngân hàng và năng lượng tiếp tục hạn chế mức tăng chung của thị trường.

Nguồn dữ liệu: Vietstock

VN-Index khép lại phiên giao dịch ngày 22/09 tại 1.816,93 điểm, tăng 17,26 điểm, tương ứng 0,96%. Chỉ số mở cửa quanh vùng 1.796–1.797 điểm, thấp hơn tham chiếu 1.799,67 điểm, sau đó nhanh chóng chịu áp lực bán và có thời điểm lùi về gần 1.789 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện trở lại giúp VN-Index đảo chiều tăng mạnh, vượt mốc 1.800 điểm và tiến lên vùng 1.813–1.814 điểm trước 10 giờ.

Sau nhịp tăng đầu phiên, chỉ số dần thu hẹp đà tăng và lùi về quanh 1.805–1.807 điểm. Đến cuối buổi sáng, VN-Index có thời điểm quay lại sát tham chiếu trước khi phục hồi lên 1.809,22 điểm. Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục rung lắc khi chỉ số có lúc lùi về vùng 1.803–1.804 điểm, nhưng lực cầu sau đó cải thiện, giúp VN-Index từng bước lấy lại đà tăng và tiến lên trên 1.815 điểm.

Về cuối phiên, VN-Index tiếp tục mở rộng mức tăng và đóng cửa tại 1.816,93 điểm, gần vùng cao nhất trong ngày. Xét toàn phiên, chỉ số trải qua nhiều nhịp đảo chiều nhưng vẫn duy trì được đà phục hồi sau phiên giảm gần 16 điểm trước đó.

Đáng chú ý, lực kéo từ VIC và VHM đóng vai trò quan trọng trong việc đưa VN-Index trở lại trên mốc 1.800 điểm, dù thị trường vẫn phân hóa và nhóm tài chính chưa tạo được sự đồng thuận rõ rệt.

Nguồn dữ liệu: TradingView

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.