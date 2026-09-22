Chứng khoán ngày 22/9: VIC, VHM cùng nhóm bất động sản trợ giúp VN-Index hồi phục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 602 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.025 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng trên cả 3 sàn hơn 66 tỷ đồng, tập trung vào các mã SBT (131,17 tỷ đồng), MCH (67,96 tỷ đồng), VIC (49,71 tỷ đồng), VNM (41,54 tỷ đồng), MSN (37,15 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán ròng nhiều trong phiên này gồm TCB (86,6 tỷ đồng), VHM (54,49 tỷ đồng), VPB (49,55 tỷ đồng), BVH (45,03 tỷ đồng), VCB (32,43 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 10.237 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 20,12 điểm gồm: VIC, VHM, MSN, GEE, VNM, VPX, MWG, SAB, GEX.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 3,36 điểm của VN-Index gồm: SSB, VPB, ACB, VJC, BSR, MBB, BVH, PNJ, PLX, KOS.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 0,34%, chủ yếu từ mã FPT, PAI... Một vài mã giảm gồm ELC, ITD, SBD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 0,67%, chủ yếu từ các mã VCK, SSI, VPX, VIX, VCI, VND, SHS, ORS, FTS, CTS, TVS, BVS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm AGR, DSC, AAS, HAC, IVS, SBS, WSS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,25%, chủ yếu từ các mã CTG, VPB, MBB, HDB, ACB, SSB, ABB, BAB, TIN, VAB, BVB, PGB… Các mã tăng gồm TCB, LPB, SHB, VIB, MSB, NVB, TPB, EIB, NAB, SGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 2,82%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, VRE, BCM, KDH, SJS, IDC, DXG, SIP, PDR, VCR, SNZ… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSF, NVL, VPI, NLG, TAL, RGG, IJC, QCG, PXL, SCR, LHG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,34%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVD, PVS, POS, TMB, PVB, PJT, PJC… Một vài mã tăng gồm PVT, PVP, VTO, GSP, VIP, CCI, TD6, COM, NBC, MGC…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 22/9. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,93%, chủ yếu từ các mã HPG, MSR, KSV, DCM, DPM, BMP, NTP, TVN, HT1, DHC, DHB… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VCS, NKG, PHR, LIC, AAA, BFC, TDP, VLB, RTB, VIT, BRR, APH, HHP…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,63%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, MIG… Một vài mã tăng gồm PRE…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,82%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, PET, VVS, SVC, TLP, HTL, BIG, HSV, PIV, TTH, ST8… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PNJ, HHS, HTM, CTF, HAX, SHN, VXT, TSC, DST, KDM, GPC, PTV…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh chủ đạo, VNXALL-Index tăng 17,71 điểm (+0,62%), lên mức 2.874,81 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 548,84 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 12.907,84 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 188 mã tăng giá, 105 mã đứng giá và 151 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 276,93 điểm, tăng 2,55 điểm (+0,93%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 43,33 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 650,09 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 56 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 54 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 1,92 điểm (+0,43%), lên mức 451,81 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,48 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 517,66 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 12 mã tăng giá, 10 mã đứng giá và 8 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,13 điểm, giảm 0,22 điểm (-0,17%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 20,18 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 539,31 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 96 mã tăng giá, 79 mã đứng giá và 81 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 17,26 điểm (+0,96%), lên mức 1.816,93 điểm. Thanh khoản đạt hơn 539,31 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 12.988,16 tỷ đồng. Toàn sàn có 163 mã tăng, 79 mã đứng giá và 127 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 12,1 điểm (+0,62%) và dừng tại mức 1.965,36 điểm. Thanh khoản đạt hơn 539,31 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 6.791,98 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 16 mã tăng, 5 mã đi ngang và 9 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 19,67 triệu đơn vị), MSB (hơn 19,35 triệu đơn vị), SHB (hơn 15,47 triệu đơn vị), SSI (hơn 12,1 triệu đơn vị), PVT (hơn 11,62 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là PET (+6,96%), COM (+6,94%), GEE (+6,91%), MDG (+6,91%), PVP (+6,85%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PHC (-12,38%), HID (-6,98%), KOS (-6,98%), CTF (-6,95%), SSB (-6,9%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 259.037 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 50.721,14 tỷ đồng.