Chứng khoán ngày 21/9: Khối ngoại đảo chiều bán ròng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

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Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 730 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18.562 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng trên cả 3 sàn hơn 676 tỷ đồng, tập trung vào các mã VHM (291,91 tỷ đồng), VIC (114,68 tỷ đồng), FPT (66,7 tỷ đồng), SSB (55,56 tỷ đồng), SHB (49,03 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã được mua ròng nhiều trong phiên này gồm MCH (106,71 tỷ đồng), VPB (83,56 tỷ đồng), CTG (53,73 tỷ đồng), BSR (52,34 tỷ đồng), MBB (50,88 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 13.665 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 9,73 điểm gồm: VPB, VJC, BSR, CTG, TCB, BID, ACB, MBB, FPT, BVH.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 21,18 điểm của VN-Index gồm: VIC, VHM, VCB, LPB, SSB, HPG, STB, VCK, VNM, VRE.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm diễn biến tích cực, tăng 1,63%, chủ yếu từ mã FPT, SBD… Một vài mã giảm gồm ELC...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 1,9%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, DSE, ORS… Ở chiều ngược lại, số ít mã tăng gồm TVS, BMS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 0,15%, chủ yếu từ các mã BID, CTG, TCB, VPB, MBB, HDB, ACB, MSB, NVB, ABB… Một vài mã giảm gồm VCB, STB, LPB, SSB, SHB, VIB, TPB, OCB, EIB, NAB, BAB, KLB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này nghiêng về sắc đỏ và có mức giảm 2,56%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, BCM, NVL, VPI, SJS, DXG, TAL, TCH, SNZ… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm KDH, IDC, CEO, LSG, NTC, CRE, NBB, NTL, SZB, TDC, NDN, NHA, CTX…

Nhóm cổ phiếu năng lượng phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 2,28%, chủ yếu từ các mã BSR, PVD, OIL, PVT, PVP, PVC, VIP, COM, HLC, PJC, PJT, MGC… Chiều giảm gồm các mã PLX, VTO, GSP, TMB, POS, CST, VTV, TVD, CCI, TD6…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 21/9. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này nghiêng về sắc xanh, tăng 1,05%, chủ yếu từ các mã GVR, MSR, KSV, DCM, TVN, NKG, PHR, DHB, LIC, AAA, VIT, PAT, APH… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm HPG, DPM, HSG, VIF, VCS, ACG, DHC, DPR, PTB, TDP, BFC, PRT…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 1,54%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, MIG, PRE, ABI, AIC… Một vài mã giảm gồm PVI, PGI, BMI...

Nhóm cổ phiếu bán lẻ diễn biến tiêu cực, giảm 0,7%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, DGW, PET, HHS, VVS, CTF, TLP, SHN, TSC, DST, BIG… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm PNJ, HTM, SVC, HTL, HSV, PIV, PTV, VCM…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 23,14 điểm (-0,8%), xuống mức 2.857,1 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 665,26 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 17.097,18 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 119 mã tăng giá, 98 mã đứng giá và 239 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 274,38 điểm, giảm 0,91 điểm (-0,33%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 43,07 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 746,21 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 45 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 79 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 1,11 điểm (-0,25%), xuống mức 449,89 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 26,53 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 502,78 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 5 mã tăng giá, 12 mã đứng giá và 13 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,35 điểm, giảm 0,05 điểm (-0,04%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 31,28 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 499,06 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 101 mã tăng giá, 75 mã đứng giá và 94 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 15,99 điểm (-0,88%), xuống mức 1.799,67 điểm. Thanh khoản đạt hơn 656,13 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 17.317,38 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng, 60 mã đứng giá và 205 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 10,91 điểm (-0,56%) và dừng tại mức 1.953,26 điểm. Thanh khoản đạt hơn 353,31 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 11.722,86 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 12 mã tăng, 2 mã đi ngang và 16 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VPB (hơn 33,29 triệu đơn vị), TCB (hơn 14,62 triệu đơn vị), BSR (hơn 14,29 triệu đơn vị), MBB (hơn 13,89 triệu đơn vị), HDB (hơn 11,47 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là VJC (+6,98%), APH (+6,95%), NHH (+6,92%), DCL (+6,91%), COM (+6,81%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là FPT (-7,39%), KOS (-6,99%), HU1 (-6,98%), SSB (-6,85%), PIT (-6,78%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 241.937 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 47.149,59 tỷ đồng.