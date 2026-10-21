Chứng khoán ngày 21/10: VN-Index tăng gần 47 điểm, cổ phiếu bất động sản thăng hoa

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 1.013 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 21.058 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 44 tỷ đồng, tập trung vào các mã FRT (69,89 tỷ đồng), MSB (25,97 tỷ đồng), VHM (15,78 tỷ đồng), HVN (13,59 tỷ đồng), E1VFVN30 (12,53 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm VPB (84,17 tỷ đồng), HPG (21,73 tỷ đồng), GMD (11,35 tỷ đồng), MWG (10,23 tỷ đồng), VIC (7,83 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 17.071 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 38,89 điểm gồm: VIC, VHM, VPL, LPB, VCB, VRE, TCX, BID, MBB, TCB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 1,15 điểm của VN-Index gồm: BSR, BVH, PVT, PNJ, STG. PVP, ANV, VGC, VCF, DCL.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 0,1%, chủ yếu từ mã ELC, SBD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 2,33%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, HCM, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, ORS, DSE, FTS, BSI… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm ABW, TVS, VUA, PHS, TCI…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 1,43%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, TCB, TCG, MBB, ACB, STB, LPB, SHB, MSB, SSB, VIB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 6,13%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, BCM, KBC, VPI, KDH, SJS, CRV, DXG… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm IDC, CRE, SID, TIG, D2D, MH3, VRC, VRG, FIR…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,39%, chủ yếu từ các mã BSR, PVS, PVT, PVP, PEG, GSP, TMB, VIP, PVB, VTV, TVD… Một vài mã tăng gồm PLX, OIL, VTO, POS, COM, CCI, HLC, AAH, PPY, ITS…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 21/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,02%, chủ yếu từ các mã MSR, DCM, ACG, BFC, TRC, CSV, DDV, PAT, VFG, HGM, DRI… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HPG, KSV, DPM, BMP, NTP, HSG, PHR, TVN, NKG, HT1, VIF, VCS…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 1,17%, chủ yếu từ các mã BVH, VNR, MIG, PGI, PTI, BHI… Một vài mã tăng gồm BIC, PRE, BMI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,89%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, DGW, HHS, CTF, SVC, HAX, HAM, TSC, DST, KMT, HSV… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PNJ, VVS, HTM, TLP, SHN, FHS, STH, VXT…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh, VNXALL-Index tăng 63,4 điểm (+2,34%), lên mức 2.771,83 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 994,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 20.609,76 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 268 mã tăng giá, 86 mã đứng giá và 108 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 261,76 điểm, tăng 3,71 điểm (+1,44%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 80,04 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.114,53 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 86 mã tăng giá, 51 mã đứng giá và 57 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 6,61 điểm (+1,51%), lên mức 443,71 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61,5 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 954,82 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 16 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 9 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,24 điểm, tăng 1,02 điểm (+0,81%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 37,91 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 592,42 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 126 mã tăng giá, 82 mã đứng giá và 90 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 46,7 điểm (+2,76%), lên mức 1.738,67 điểm. Thanh khoản đạt hơn 947,79 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 20.290,59 tỷ đồng. Toàn sàn có 246 mã tăng, 54 mã đứng giá và 78 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 35,06 điểm (+1,9%) và dừng tại mức 1.880,57 điểm. Thanh khoản đạt hơn 333,31 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 10.350,85 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 25 mã tăng, 4 mã đi ngang và 1 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 51,75 triệu đơn vị), SHB (hơn 44,98 triệu đơn vị), SSI (hơn 31,77 triệu đơn vị), TPB (hơn 26,91 triệu đơn vị), HPG (hơn 26,15 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là BCE (+7%), VIC (+6,99%), DXS (+6,94%), ORS (+6,93%), GEE (+6,93%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PVP (-6,99%), SRC (-6,94%), STG (-6,93%), KOS (-6,88%), PTC (-6,14%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 238.365 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 44.560,67 tỷ đồng.