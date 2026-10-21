Chứng khoán ngày 21/10: Bất động sản bứt phá, VN-Index tăng gần 47 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc ngay từ đầu phiên 21/10 khi lực cầu gia tăng trên diện rộng. Kết phiên, VN-Index tăng 46,7 điểm, lên 1.738,67 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 20.000 tỷ đồng, gần gấp đôi phiên trước.

Động lực đáng kể đến từ nhóm bất động sản, khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh sau chuỗi phiên giảm sâu. VIC tăng trần 6,99%, VHM tăng trần 6,92% và VRE tăng trần 6,85%. VPL cũng tăng 3,73%.

Chứng khoán “bùng nổ” khi VN-Index tăng gần 47 điểm trong phiên ngày 21/10.

Sắc tím lan rộng sang các mã khác trong ngành, với NLG tăng trần 6,78% và DIG tăng trần 6,47%. PDR tăng 5,73%, VPI tăng 5,46%, TCH tăng 5,31% và KDH tăng 4,95%.

Diễn biến tích cực xuất hiện trong bối cảnh hệ thống ngân hàng triển khai định hướng giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn. Theo thông tin được công bố, các ngân hàng dự kiến giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm khoảng 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các ngành ưu tiên.

Bất động sản không thuộc nhóm được ưu tiên trực tiếp, nhưng mặt bằng lãi suất thấp hơn có thể góp phần giảm chi phí vốn và hỗ trợ sức cầu. Dù vậy, tác động thực tế còn phụ thuộc vào khả năng triển khai chính sách và diễn biến cung cầu trên thị trường.

Nhóm ngân hàng cũng giao dịch sôi động, góp phần củng cố đà tăng của chỉ số. TPB tăng 5,42%, LPB tăng 4,89%, MSB tăng 3,67%, EIB tăng 3,37%, SSB tăng 3,17% và SHB tăng 2,37%.

Tại nhóm chứng khoán, dòng tiền quay trở lại nhiều cổ phiếu nhạy cảm với diễn biến thị trường. VIX tăng 4,12%, VCI tăng 3,41%, TCX tăng 2,94%, SSI tăng 2,26% và VND tăng 2,21%. Trong khi đó, GEE và VSC lần lượt tăng trần 6,93% và 6,72%; GEX tăng 4,84%, GEL tăng 3,67%, CII tăng 3,41% và HHV tăng 2,95%.

Trái ngược với đà tăng chung, cổ phiếu PNJ (Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) giảm 2,78% trong phiên 21/10, xuống 19.200 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 16,3 triệu đơn vị. Trước đó, mã này tăng trần 6,76% trong phiên 20/10.

Diễn biến trái chiều xuất hiện trong ngày PNJ công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III/2026. Doanh thu thuần đạt 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 62%, còn 609 tỷ đồng. Doanh nghiệp lỗ sau thuế 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 496 tỷ đồng.

Theo thông tin tại đại hội cổ đông bất thường, làn sóng khách hàng bán lại sản phẩm trong tháng 7 khiến giá trị thu mua lại lên gần 6.000 tỷ đồng, gây áp lực lên dòng tiền. Lượng tiền và tiền gửi của PNJ giảm từ khoảng 3.700 tỷ đồng cuối tháng 6 xuống còn 770 tỷ đồng cuối tháng 9. Số dư này đã bao gồm khoản vay 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung, được giải ngân trong tháng 9 để hỗ trợ thanh khoản.

Một điểm nhấn khác trong phiên 21/10 là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau 13 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại quay lại mua ròng gần 200 tỷ đồng trên toàn thị trường.

TCB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 289 tỷ đồng. Theo sau là MSN với 144,76 tỷ đồng, VIC với 89,19 tỷ đồng, VIB với 51,49 tỷ đồng và SSI với 49,91 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 173 tỷ đồng. VCB bị bán ròng 105,72 tỷ đồng, ACB bị bán ròng 102,7 tỷ đồng và DXG bị bán ròng 61,41 tỷ đồng.

Đà tăng của VN-Index cùng sự khởi sắc tại nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán giúp thị trường có phiên phục hồi mạnh. Tuy nhiên, khả năng duy trì xu hướng này vẫn cần được kiểm chứng qua diễn biến thanh khoản và dòng tiền trong các phiên tiếp theo.