Chứng khoán ngày 20/10: Cổ phiếu nguyên vật liệu, bán lẻ khởi sắc, VN-Index phục hồi nhẹ

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn giảm so với phiên trước, đạt hơn 631 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13.961 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 274 tỷ đồng, tập trung vào các mã ACB (136,55 tỷ đồng), VHM (135,64 tỷ đồng), KDC (100,05 tỷ đồng), VCB (88,83 tỷ đồng), VJC (52,39 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm TCB (345,06 tỷ đồng), HPG (145,02 tỷ đồng), FRT (77,93 tỷ đồng), PNJ (67,68 tỷ đồng), POW (35,92 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm nhẹ so với phiên trước, đạt hơn 11.161 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 7,29 điểm gồm: VIC, TCB, HPG, MSN, BCM, GVR, MWG, VPL, STB, POW.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 6,9 điểm của VN-Index gồm: VHM, VCB, HDB, LPB, SBT, HVN, BSR, BVH, GAS, SSB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 0,67%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 0,13%, chủ yếu từ các mã TCX, SSI, VIX, VND, SHS, ORS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VCK, HCM, MBS, DSE, TVS, BMS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,31%, chủ yếu từ các mã VCB, CTG, MBB, LPB, HDB, SSB, NAB, BAB… Các mã tăng gồm TCB, STB, MSB, NVB, TPB, EIB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,27%, chủ yếu từ các mã VHM, KSF, SJS, SNZ, VC3, QCG, DXS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VIC, VRE, BCM, KBC, VPI, IDC, SIP, TCH, PDR, TAL…

Nhóm cổ phiếu năng lượng diễn biến tiêu cực và đóng cửa giảm 0,48%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, MVB, CST, CCI, PPT… Một vài mã tăng gồm PVS, PVD, PVT, PVP, VTO, GSP, CLM, VIP, TMB…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 1,56%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, MSR, KSV, DCM, DPM, HSG, PHR, TVN, NKG, HT1, DHC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm BMP, VIF, VCS, ACG, PRT, AAA, LIC…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,8%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, VNR, PRE… Một vài mã tăng gồm MIG, PGI, BMI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 1,05%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, DGW, PNJ, HHS, VVS, HTM, SVC, HTC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PET, CTF, PSD, SHN, HAX, HAM…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh chủ đạo, VNXALL-Index tăng 5,11 điểm (+0,19%), lên mức 2.708,43 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 594,37 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.330,77 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 213 mã tăng giá, 103 mã đứng giá và 140 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 257,96 điểm, tăng 0,05 điểm (+0,02%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 39,67 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 573,05 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 65 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 64 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 4,56 điểm (+1,05%), lên mức 437,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,96 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 460,09 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 16 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 8 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,22 điểm, tăng 0,2 điểm (+0,16%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 26,31 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 394,44 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 110 mã tăng giá, 94 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 2,13 điểm (+0,13%), lên mức 1.691,97 điểm. Thanh khoản đạt hơn 574,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 13.251,57 tỷ đồng. Toàn sàn có 188 mã tăng, 65 mã đứng giá và 110 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 6,33 điểm (+0,34%) và dừng tại mức 1.845,51 điểm. Thanh khoản đạt hơn 237,14 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 7.257,12 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 14 mã tăng, 6 mã đi ngang và 10 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 40,66 triệu đơn vị), NVL (hơn 27,56 triệu đơn vị), SSI (hơn 25,38 triệu đơn vị), TCB (hơn 19,65 triệu đơn vị), VND (hơn 17,06 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SMA (+7%), COM (+6,95%), TNH (+6,94%), L10 (+6,94%), TNC (+6,93%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là KOS (-6,93%), VPG (-6,78%), HAS (-6,71%), PMG (-6,53%), VSI (-6,2%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 206.913 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 38.080,14 tỷ đồng.