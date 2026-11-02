Chứng khoán ngày 2/11: VN-Index mất gần 31 điểm trước áp lực bán mạnh

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 973 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19.915 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 453 tỷ đồng, tập trung vào các mã MBB (181,71 tỷ đồng), VCB (155,15 tỷ đồng), ACB (117,48 tỷ đồng), STB (105,45 tỷ đồng), FPT (86,04 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm MSN (90,09 tỷ đồng), VIX (40,16 tỷ đồng), SHS(30,59 tỷ đồng), PNJ (29,45 tỷ đồng), BVH (25,35 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 15.840 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 2,12 điểm gồm: VIC, VJC, TMS, BSI, VCG, HDC, ANV, VPI, TDM, FTS.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 17,97 điểm của VN-Index gồm: VCB, VPB, BID, VHM, GVR, MBB, HPG, LPB, CTG, FPT.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 4,64%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, HPT... Một vài mã tăng gồm ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 1,76%, chủ yếu từ các mã TCX, SSI, VPX, HCM, VIX, VCI, VND, MBS, ORS, DSE, ABW, TVS, AGR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm BSI, FTS, CTS, BVS, APG…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 2,94%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, VPB, MBB, TCB, STB, ACB, HDB, LPB, MSB, SHB… Các mã tăng gồm NVB, TIN…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,39%, chủ yếu từ các mã VHM, KSF, VRE, BCM, NVL, KBC, KDH, SJS, IDC, DXG, SIP, PDR, NLG… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VIC, VPI, TAL, LSG, HDC, VES, NHA, UNI, LAI, BAX, FIR…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,97%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PVP, CLM, PVC, VTO… Một vài mã tăng gồm PEG, TMB…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 2/11. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 4,35%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, MSR, KSV, DCM, DPM, BMP, NTP, HSG, PHR, TVN, NKG… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm ACG, PRT, HGM, HHP, INN, DXP, MDG, TNT, C32, QNC, YBM, CMD…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 2,76%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, VNR, MIG, PRE, BMI, ABI, BLI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 2,76%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, PET, HHS, VVS, HTM, PSD, SHN, HAX, TSC, HTL, DST… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm PNJ, CTF, PTM, KDM, PTV…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 54,61 điểm (-2%), xuống mức 2.681,18 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 923.702 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 18.905,92 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 58 mã tăng giá, 67 mã đứng giá và 331 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 250,55 điểm, giảm 2,19 điểm (-0,87%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 72 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 934,34 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 30 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 114 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 7,18 điểm (-1,67%), xuống mức 421,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 46,67 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 674,91 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 3 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 23 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 121,95 điểm, giảm 1,78 điểm (-1,44%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 28,99 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 546,71 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 56 mã tăng giá, 82 mã đứng giá và 136 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 30,9 điểm (-1,77%), xuống mức 1.710,72 điểm. Thanh khoản đạt hơn 877,46 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 18.577,22 tỷ đồng. Toàn sàn có 46 mã tăng, 47 mã đứng giá và 281 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 41,63 điểm (-2,24%) và dừng tại mức 1.813,41 điểm. Thanh khoản đạt hơn 418,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 11.365,98 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 2 mã tăng, 1 mã đi ngang và 27 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là PNJ (hơn 9,05 triệu đơn vị), KOS (hơn 7 triệu đơn vị), HDC (hơn 6,88 triệu đơn vị), VCG (hơn 3,78 triệu đơn vị), CTS (hơn 2,63 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là KOS (+6,9%), VID (+6,86%), HDC (+6,67%), TMS (+6,21%), YBM (+5,38%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là TNH (-6,99%), FRT (-6,99%), PLP (-6,94%), PHR (-6,94%), HII (-6,9%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 230.167 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 42.051,41 tỷ đồng.