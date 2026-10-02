Chứng khoán ngày 2/10: VN-Index giảm hơn 11 điểm, nhiều cổ phiếu trụ chịu áp lực bán

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Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 906 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 20.340 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng trên cả 3 sàn hơn 3.298 tỷ đồng, tập trung vào các mã PNJ (1.254,28 tỷ đồng), HDB (961,76 tỷ đồng), VIC (188,1 tỷ đồng), TCB (146,89 tỷ đồng), VHM (78,33 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán ròng nhiều trong phiên này gồm DGW (21,89 tỷ đồng), FRT (20,84 tỷ đồng), VPL (17,2 tỷ đồng), VPI (15,18 tỷ đồng), LPB (14,92 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 14.447 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 7,99 điểm gồm: VIC, HDB, BVH, MWG, VPL, MCH, NAB, ANV, DBC, VHC.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 9,68 điểm của VN-Index gồm: GAS, TCB, LPB, BID, BSR, VCB, VHM, MBB, STB, VPB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,94%, chủ yếu từ mã FPT, ELC...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 2,23%, chủ yếu từ các TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, ORS, FTS BSI, CTS, ABW… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm BMS, TCI, HAC, EVS, TVB…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 1,27%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, TCB, CTG, VPB, MBB, STB, LPB, SSB, SHB, VIB, MSB, TPB, OCB, EIB, ABB… Các mã tăng gồm HDB, NVB, NAB, BAB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 0,87%, chủ yếu từ các mã VIC, KSF, NVL, VPI, SJS, IDC, TAL, NLG, SNZ, NTC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VHM, VRE, BCM, KBC, KDH, SIP, TCH, PDR, DIG, CEO…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 2,35%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PVC, VIP, PVB, CST… Một vài mã tăng gồm PVP, VTO, GSP, POB, VTV, TD6…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,42%, chủ yếu từ các mã MSR, KSV, HT1, BFC, PTB, DNP, PRT, TDP, CSV, RTB, PAT, FIC, GDA, APH… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm DCM, DPM, BMP, NTP, HSG, TVN, VIF, VCS, ACG, NKG…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,69%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, PRE… Một số mã giảm gồm PVI, MIG, PTI, BMI...

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,77%, chủ yếu từ các mã FRT, HUT, PNJ, PET, HHS, VVS, SVC, SHN, PSD… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MWG, DGW, CTF, TLP, HAX…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 27,71 điểm (-1%), xuống mức 2.750,73 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 782,75 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 18.205,24 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 119 mã tăng giá, 81 mã đứng giá và 244 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 266,75 điểm, giảm 1,91 điểm (-0,71%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 39,19 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 586,91 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 59 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 80 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 5,58 điểm (-1,27%), xuống mức 433,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25,07 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 436,38 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 5 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 20 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,93 điểm, giảm 0,59 điểm (-0,59%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 37,43 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 577,61 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 106 mã tăng giá, 110 mã đứng giá và 120 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 11,59 điểm (-0,66%), xuống mức 1.737,71 điểm. Thanh khoản đạt hơn 829,38 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 19.176,08 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng, 50 mã đứng giá và 216 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 14,58 điểm (-0,77%) và dừng tại mức 1.875,99 điểm. Thanh khoản đạt hơn 334,91 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 10.272,88 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 5 mã tăng, 3 mã đi ngang và 22 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là POW (hơn 18,18 triệu đơn vị), VPB (hơn 16,77 triệu đơn vị), MSB (hơn 8,99 triệu đơn vị), HDB (hơn 8,44 triệu đơn vị), GEX (hơn 8,26 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là VDP (+6,94%), DXV (+6,67%), VBB (+6,4%), YBM (+5,47%), VCA (+5,4%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PNJ (-6,99%), TSC (-6,95%), TNI (-6,9%), TCR (-6,88%), KOS (-6,87%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 254.192 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 47.959,82 tỷ đồng.