Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm, VN-Index mất hơn 16 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 705 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.678 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 852 tỷ đồng, tập trung vào các mã VCB (103,66 tỷ đồng), VHM (101,47 tỷ đồng), ACB (92,83 tỷ đồng), VJC (72,25 tỷ đồng), FPT (42,12 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm FRT (150,96 tỷ đồng), MBB (55,16 tỷ đồng), BVH (38,73 tỷ đồng), TCB (26,35 tỷ đồng), SSI (24,76 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này đạt hơn 11.323 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 2,81 điểm gồm: BSR, VPL, MSN, GAS, LPB, SSI, VCK, FRT, VPI, BCM.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 18,51 điểm của VN-Index gồm: VIC, VCB, VHM, VPB, HPG, BID, ACB, STB, FPT, MBB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 1,82%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, SBD, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 0,84%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, HCM, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, AAS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VPX, DSE, FTS, BSI, CTS, ABW, VUA, VDS, BMS, PHS, BVS, EVS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,83%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, VPB, MBB, ACB, STB, HDB, VIB, SHB, SSB, NVB, TPB, NAB, EIB… Các mã tăng gồm TCB, LPB, KLB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 2,51%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, SJS, CRV, NLG, SNZ, CEO, IJC, NTC, QCG… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VRE, BCM, NVL, KBC, VPI, DXG, SIP, TCH, PDR, TAL,…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 1,2%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, PVT, PVP, PVC, CST, PVB, CCI, COM… Một vài mã giảm gồm VTO, GSP, CLM, VIP, TMB, POS, PPT, POV, ITS…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 19/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,13%, chủ yếu từ các mã GVR, MSR, KSV, DPM, HSG, PHR, TVN, NKG, VCS, HT1, ACG, DHC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm HPG, DCM, BMP, NTP, VIF, BFC, TDP, LIC, RTB, HGM, LAS…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 1,14%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, PGI, BMI… Một vài mã tăng gồm VNR, MIG, BHI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 1%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, DGW, VVS, HTM, TLP, SVC, HAX, HAM… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PNJ, PET, HHS, PSD, SHN, HTC, BTT, STH, TSC, HTL, DST…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 18,03 điểm (-0,66%), xuống mức 2.703,32 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 652,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.630,85 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 179 mã tăng giá, 119 mã đứng giá và 160 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 257,91 điểm, giảm 1,22 điểm (-0,47%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 71,78 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 962,93 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 64 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 59 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 2,52 điểm (+0,59%), lên mức 432,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 58,19 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 834,57 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 11 mã tăng giá, 8 mã đứng giá và 10 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,02 điểm, tăng 0,15 điểm (+0,12%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 23,57 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 360,47 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 108 mã tăng giá, 81 mã đứng giá và 83 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 16,07 điểm (-0,94%), xuống mức 1.689,84 điểm. Thanh khoản đạt hơn 610,36 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 13.354,73 tỷ đồng. Toàn sàn có 162 mã tăng, 75 mã đứng giá và 133 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 16,23 điểm (-0,87%) và dừng tại mức 1.839,18 điểm. Thanh khoản đạt hơn 278,19 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 7.905,32 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 11 mã tăng, 1 mã đi ngang và 18 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 40,66 triệu đơn vị), NVL (hơn 27,56 triệu đơn vị), SSI (hơn 25,38 triệu đơn vị), TCB (hơn 19,65 triệu đơn vị), VND (hơn 17,06 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SMA (+7%), COM (+6,95%), TNH (+6,94%), L10 (+6,94%), TNC (+6,93%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là KOS (-6,93%), VPG (-6,78%), HAS (-6,71%), PMG (-6,53%), VSI (-6,2%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 176.511 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 32.768,57 tỷ đồng.