VN-Index giảm gần 24 điểm

Tiếp diễn biến kém tích cực từ thị trường tài chính thế giới và sau khi xu hướng ngắn hạn VN30 suy giảm. Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay. VN-Index phục hồi nhẹ đầu phiên với thanh khoản thấp, lực cầu suy yếu. Thị trường chịu áp lực bán mạnh trong phiên chiều với thanh khoản gia tăng mạnh. Kết phiên VN-Index giảm 23,71 điểm (-1,37%) về mức 1.703,01 điểm, trên hỗ trợ quan trọng 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 18/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 267 mã giảm giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 61 mã tăng giá.

Ngày giao dịch vắng bóng những tín hiệu lạc quan của thị trường chung khi chỉ 3/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Y tế , nông nghiệp và dịch vụ tư vấn là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, khai khoáng, thiết bị điện và thủy sản là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -30,59 điểm, về mức 1.806,54 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 26 mã giảm giá, 2 mã tăng giá và 2 mã giữ giá.

Áp lực bán xuyên suốt đưa thanh khoản quay trở lại, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn (-9%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 771 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.483 tỷ đồng tăng 16,80% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -5,87 điểm, về mức 242,73 điểm, còn UPCoM-Index giảm -1,38 điểm, về mức 121,12 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là một trong những tác nhân khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ với giá trị bán ròng lên tới -1,114 tỷ đồng. Trong đó, FPT -226 tỷ đồng, VIC -186 tỷ đồng, MBB -88 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, KDH 42 tỷ đồng, FRT 22 tỷ đồng và BSR 21 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà giảm

Tiếp đà giảm trong phiên sáng, VN-Index mất điểm nhanh hơn khi bước sang phiên chiều. Áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó ngân hàng là nhóm gây sức ép mạnh nhất. Sắc đỏ lan rộng, khiến chỉ số đóng cửa gần mức thấp nhất phiên và lần thứ ba kiểm định vùng 1.700 điểm trong hơn một tháng.

Cổ phiếu ngân hàng chiếm 7 trong 10 mã kéo giảm VN-Index mạnh nhất. LPB và SHB cùng giảm hơn 3%, trong khi VCB, VPB, BID, STB, TPB và VIB mất trên 2%. Nhiều cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng lớn trong chỉ số cùng giảm sâu khiến VN-Index chịu sức ép đáng kể trong phiên chiều. Đây cũng là nhóm có nhiều mã giảm trên 2% trong số các cổ phiếu được ghi nhận.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán trên diện rộng. ORS giảm hơn 4%, mạnh nhất trong nhóm, còn VND, VCI, VPX và VIX cùng mất hơn 1,5%. Hai cổ phiếu VIC và VHM đều giảm hơn 1% và nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Riêng VIC giảm 1,21%, lấy đi gần 5 điểm của VN-Index. Diễn biến đồng thời ở nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến nhịp điều chỉnh của chỉ số rõ hơn trong nửa sau phiên giao dịch.

VN-Index đóng cửa gần đáy phiên cho thấy sức ép từ bên bán kéo dài đến cuối ngày. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều tăng, một số cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác nhau vẫn giữ được sắc xanh, như SAB ở nhóm hàng tiêu dùng, KDH ở nhóm bất động sản và HVN ở nhóm hàng không. Lực đỡ từ các mã tăng khá hạn chế khi số cổ phiếu giảm giá áp đảo. Kết phiên, toàn sàn ghi nhận 286 mã giảm và 68 mã tăng. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh đã lan ra nhiều nhóm cổ phiếu bên cạnh những mã có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Thanh khoản khớp lệnh cải thiện nhẹ so với phiên trước, song vẫn thấp hơn 9% so với mức bình quân 20 phiên. Mức tăng thanh khoản diễn ra trong phiên bên bán chiếm ưu thế, với số mã giảm nhiều hơn bốn lần số mã tăng. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng kém tích cực khi khối này bán ròng 1.114 tỷ đồng, trong bối cảnh lực cầu chung còn hạn chế.

Các chuyên gia nhận định, việc VN-Index đóng cửa gần đáy phiên cho thấy sức ép từ bên bán kéo dài đến cuối ngày. Với lần kiểm định thứ ba trong hơn một tháng, vùng 1.700 điểm tiếp tục là mốc được theo dõi trong các phiên tới. Khả năng giữ vùng hỗ trợ này sẽ phụ thuộc vào mức độ cải thiện của lực cầu, nhất là ở nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn. Độ rộng thị trường và thanh khoản cũng là những chỉ dấu để đánh giá liệu nhịp hồi, nếu xuất hiện, có lan sang nhiều nhóm cổ phiếu hay chỉ tập trung ở một số mã trụ./.