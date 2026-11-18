Chứng khoán ngày 18/11: VN-Index mất hơn 23 điểm, khối ngoại bán ròng nghìn tỷ đồng. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/11. Sắc đỏ bao trùm các nhóm ngành, trong khi khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 1.140 tỷ đồng trên hai sàn HOSE và HNX.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 23,71 điểm xuống 1.703,01 điểm. HNX-Index giảm 5,87 điểm xuống 242,73 điểm.

Thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 539 mã giảm giá, trong khi chỉ có 172 mã tăng giá. Tại rổ VN30, có tới 26 mã giảm, 2 mã tăng và 2 mã đứng giá tham chiếu.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 530 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 11.150 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 47 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 588 tỷ đồng.

Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index lao dốc và duy trì sắc đỏ đến khi đóng cửa; trong đó, VIC, VCB, VHM và VPB là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng hơn 10,02 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, SAB, KDH, HVN và MSB giữ được sắc xanh nhưng mức đóng góp không đáng kể.

Trên sàn HNX, diễn biến cũng kém tích cực khi nhiều cổ phiếu gây sức ép lên chỉ số, gồm THD giảm 8,38%, NVB giảm 2%, PVS giảm 3,24% và DTK giảm 6,36%.

Xét theo nhóm ngành, thị trường ghi nhận mức giảm trên diện rộng, với mức giảm chung 1,44%. Dịch vụ truyền thông là nhóm giảm mạnh nhất, mất 3,28%, chủ yếu do VGI giảm 3,77%, VNZ giảm 3,96% và FOX giảm 0,93%.

Theo sau là nhóm công nghệ thông tin giảm 2,99% và nguyên vật liệu giảm 2,65%. Trong nhóm này, nhiều cổ phiếu ghi nhận mức giảm đáng kể như FPT giảm 3,2%, HPG giảm 2,62%, GVR giảm 2,86%, MSR giảm 8,35%, KSV giảm 1,01%, DPM giảm 3,66% và NTP giảm 1,32%.

Đáng chú ý, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này duy trì bán ròng trên cả hai sàn.

Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 1.113,55 tỷ đồng, tập trung tại FPT với giá trị 225,94 tỷ đồng, VIC 185,92 tỷ đồng, MBB 87,68 tỷ đồng và VCB 75,17 tỷ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 27,3 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS với 21,45 tỷ đồng, CEO 8,12 tỷ đồng, IDC 1,83 tỷ đồng và MST 1,67 tỷ đồng.

Nhìn chung, diễn biến phiên 18/11 cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế rõ rệt khi số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo, nhiều nhóm ngành cùng suy yếu và các cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép lên chỉ số. Thanh khoản tăng trong phiên giảm điểm cho thấy giao dịch diễn ra sôi động hơn nhưng lực cầu chưa đủ mạnh để cân bằng áp lực bán.

Trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị lớn, diễn biến của VN-Index trong các phiên tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng giữ nhịp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự cải thiện của lực cầu trên thị trường