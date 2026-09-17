Chứng khoán ngày 17/9: Dòng tiền cải thiện, VN-Index tăng hơn 12 điểm

VN-Index tăng hơn 12 điểm

Sau phiên điều chỉnh nhẹ với thanh khoản suy giảm, thị trường đã lấy lại đà tăng trong phiên hôm nay khi áp lực bán duy trì ở mức thấp. VN-Index đầu phiên lùi về kiểm định vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, sau đó nhanh chóng phục hồi khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện, với động lực đáng chú ý từ nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đà tăng được duy trì trong phần còn lại của phiên, đi cùng thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 12,66 điểm, tương đương 0,70%, lên 1.822,77 điểm, tiếp tục duy trì trên mốc tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 17/9.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 200 mã tăng giá, 63 mã giữ giá tham chiếu và 114 mã giảm giá.

Phiên giao tăng điểm tích cực với độ mở nghiêng về sắc xanh khi đa phần nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bán lẻ là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, hóa chất và điện nước là 3 nhóm ngành giảm điểm hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +20,72 điểm, lên mức 1.975,01 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 27 mã tăng giá, 1 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch tích cực khi thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 720 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.974 tỷ đồng tăng 21% so với phiên trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,68 điểm, lên mức 273,9 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,18 điểm, lên mức 126,16 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán ròng 395 tỷ đồng ﻿trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 372 tỷ đồng. Chiều mua, dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó HDB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 143 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (119 tỷ đồng), FPT (118 tỷ đồng), BSR (112 tỷ đồng) và MCH (78 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu lớn. VHM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 186 tỷ đồng, theo sau là VIC (184 tỷ đồng), VIX (160 tỷ đồng), DMX (118 tỷ đồng) vàSSI (54 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 34 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán giao dịch tích cực

Động lực cho đà tăng của thị trường đến từ sự cải thiện ở nhiều nhóm cổ phiếu, trong đó ngân hàng và chứng khoán đóng vai trò đáng chú ý. Ở nhóm ngân hàng, SSB, NAB cùng nhiều mã vốn hóa lớn như VPB, CTG, BID, VCB, HDB tăng giá, tạo lực đỡ cho chỉ số. Nhóm chứng khoán cũng giao dịch tích cực với VCI, SSI, CTS tăng điểm.

Dòng tiền đồng thời lan tỏa sang một số nhóm ngành khác. Nhóm bán lẻ ghi nhận sắc xanh tại MWG, DGW, FRT; trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản như DXG, KDH, IDC, TCH duy trì diễn biến tích cực. Ngược lại, nhóm dầu khí và phân bón - hóa chất chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 200 mã tăng giá trên HoSE. Riêng rổ VN30 có 27/30 mã tăng, cho thấy sự đồng thuận khá rõ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC và VHM cũng hỗ trợ VN-Index trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi chịu áp lực bán về cuối phiên.

VN-Index đóng cửa tại 1.822,77 điểm và tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Thanh khoản cải thiện so với phiên trước, với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 21%. Dòng tiền gia tăng trong phiên VN-Index lấy lại vùng 1.820 điểm cho thấy lực cầu đã cải thiện sau những phiên giao dịch thận trọng.

Về xu hướng ngắn hạn, VN-Index đóng cửa tại 1.822,77 điểm và tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Theo nhận định của công ty chứng khoán, với thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, chỉ số có thể tiếp tục hướng tới kiểm định vùng 1.840 - 1.850 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, diễn biến tại vùng này cần được theo dõi khi áp lực bán có thể gia tăng sau nhịp hồi phục./.