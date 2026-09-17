Chứng khoán ngày 17/9: Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn nhịp, VN-Index vượt 1.820 điểm

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Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 796 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19.239 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng trên cả 3 sàn hơn 382 tỷ đồng, tập trung vào các mã VHM (185,75 tỷ đồng), VIC (183,41 tỷ đồng), VIX (159,65 tỷ đồng), SSI (53,64 tỷ đồng), VCI (52,27 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã được mua ròng nhiều trong phiên này gồm HDB (143,38 tỷ đồng), MBB (119,41 tỷ đồng), FPT (118,1 tỷ đồng), BSR (112 tỷ đồng), MCH (77,93 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 15.200 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 6,43 điểm gồm: VPB, CTG, SSB, LPB, BID, HDB, VCB, VPL, VHM, MWG.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 1,16 điểm của VN-Index gồm: GAS, BVH, PLX, PVD, KOS, DCM, PVT, BMP, STG, TDP.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm diễn biến tích cực, tăng 0,65%, chủ yếu từ mã FPT… Một vài mã giảm gồm ITD, HPT, PIA, SBD, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 1,84%, chủ yếu từ các mã VCK, SSI, VPX, VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, DSE, ORS, FTS, BSI, CTS, ABW… Ở chiều ngược lại, số ít mã giảm gồm TV5, BMS, TCI, IVS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 1,2%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB, STB, LPB, HDB, ACB, SSB, SHB, VIB, MSB, TPB, NVB, OCB… Một vài mã giảm gồm BAB, VAB, SGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này nghiêng về sắc xanh và có mức tăng 0,26%, chủ yếu từ các mã VHM, KSF, VRE, BCM, NVL, VPI, KDH, DXG, IDC, SIP, NLG, TCH, DIG, CEO… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm TAL, VCR, SNZ, KHG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,7%, chủ yếu từ các mã PLX, PVD, PVS, OIL, PVT, PVP, PVC, PEG, VTO, POS, VIP, PVB… Chiều tăng gồm các mã BSR, TMB, CST, CCI, TVD, TD6, PPT…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này nghiêng về sắc xanh, tăng 0,1%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, NTP, HSG, VCS, NKG, CSV, LIC, PAT, APH… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSV, DCM, DPM, BMP, VIF, ACG, PHR, DHC, DHB, DPR, TDP, PRT…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,15%, chủ yếu từ các mã BVH, PGI, PTI… Một vài mã tăng gồm PVI, BIC, VNR, MIG, BMI, ABI...

Nhóm cổ phiếu bán lẻ diễn biến tích cực, tăng 1,48%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, PET, HHS, CTF, SVC, HAX, SHN, PSD… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VVS, HTM, TLP, HTL…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay giao dịch trong sắc xanh chủ đạo, VNXALL-Index tăng 28,59 điểm (+1%), lên mức 2.887,24 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 742,79 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 17.615,87 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 239 mã tăng giá, 89 mã đứng giá và 136 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 273,9 điểm, tăng 0,68 điểm (+0,25%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 51,58 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 871,63 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 82 mã tăng giá, 47 mã đứng giá và 60 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 3,74 điểm (+0,84%), lên mức 449,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 37,52 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 728,88 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 17 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 7 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,16 điểm, tăng 0,18 điểm (+0,14%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 23,62 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 394,09 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 96 mã tăng giá, 90 mã đứng giá và 89 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 12,66 điểm (+0,7%), lên mức 1.822,77 điểm. Thanh khoản đạt hơn 720,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 17974,07 tỷ đồng. Toàn sàn có 200 mã tăng, 63 mã đứng giá và 114 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 20,72 điểm (+1,06%) và dừng tại mức 1.975,01 điểm. Thanh khoản đạt hơn 330,96 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 10.873,1 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 27 mã tăng, 2 mã đi ngang và 1 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là BSR (hơn 16,48 triệu đơn vị), NVL (hơn 13,99 triệu đơn vị), PLX (hơn 11,74 triệu đơn vị), PVD (hơn 11,48 triệu đơn vị), TCB (hơn 9,51 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là TDW (+6,97%), SSB (+6,94%), DCL (+6,93%), PIT (+6,89%), NAV (+6,88%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là SZL (-43,24%), PNC (-6,95%), HU1 (-6,94%), SC5 (-6,91%), HAS (-6,89%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 263.397 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 51.861,6 tỷ đồng.