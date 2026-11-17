VN-Index giảm hơn 10 điểm

Sau phiên phục hồi kém tích cực với thanh khoản thấp, chịu tác động từ thị trường tài chính thế giới, VN-Index giảm điểm đầu phiên, điều chỉnh về vùng 1.715 điểm, áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã. VN-Index sau đó phục hồi nhẹ cuối phiên với diễn biến tích cực của nhóm điện. Kết phiên VN-Index giảm 10,17 điểm (-0,59%) về mức 1.726,71 điểm, trên mức hỗ trợ quan trọng quanh 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 17/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 199 mã giảm giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 107 mã tăng giá.

Một lần nữa sắc đỏ lại chiếm ưu thế với 27/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Xây dựng , điện & năng lượng, nước và môi trường là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, khai khoáng, dầu khí và vận tải hàng hóa là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -7,12 điểm, về mức 1.837,13 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã giảm giá, 8 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Mặc dù có cải thiện so với phiên hôm qua, tuy nhiên khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-25%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 636 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.961 tỷ đồng, tăng 25,98% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -6,31 điểm, về mức 248,6 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,37 điểm, lên mức 122,5 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “góp một tay” vào nhịp điều chỉnh của thị trường với giá trị bán ròng đạt -360 tỷ đồng. Trong đó, FPT -147 tỷ đồng, VCB -102 tỷ đồng, MBB -65 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MSN 147 tỷ đồng, POW 54 tỷ đồng và HPG 51 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng.

Dòng tiền tiếp tục thận trọng

Thị trường chứng khoán phiên chiều không có nhiều thay đổi so với phiên sáng khi sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế. Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và dầu khí, khiến VN-Index gặp khó khăn trong nỗ lực phục hồi. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành trở nên rõ nét hơn khi dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ, nhất là nhóm điện, bất động sản và chăn nuôi.

Nhóm ngân hàng là một trong những tác nhân gây sức ép lên chỉ số chung. Trong đó, VCB giảm 2,07%, BID giảm 2,05%, CTG giảm 0,8% và TCB giảm 0,7%. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu duy trì được sắc xanh như STB tăng 1,12%, MSB tăng 0,62% và HDB tăng 0,45%. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa trong nhóm ngân hàng, song áp lực điều chỉnh tại các mã vốn hóa lớn vẫn chiếm ưu thế.

VN-Index giảm điểm trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm dầu khí ghi nhận diễn biến kém tích cực hơn khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều. PVT giảm 5,26%, BSR giảm 4,7%, GAS giảm 3,7%, PLX giảm 3,51%, PVS giảm 3,14% và PVD giảm 2,11%. Đà giảm diễn ra trên diện rộng khiến nhóm cổ phiếu này trở thành một trong những lực cản đáng kể đối với thị trường.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán giao dịch tương đối ổn định hơn với CTS tăng 2,22%, SHS tăng 1,54%, VCI tăng 0,52% và VIX tăng 0,39%. Hai cổ phiếu SSI và HCM đứng giá tham chiếu. Tại nhóm xây dựng và hạ tầng, CII tăng 1,12%, VCG tăng 0,67% và CTD tăng 0,28%.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến tiếp tục phân hóa khi VHM giảm 1,12%, VRE giảm 1,65%, NLG giảm 1,86%, trong khi VIC đứng giá. Điểm sáng xuất hiện tại một số cổ phiếu như KDH, POW và DBC khi duy trì đà tăng từ phiên sáng và kết phiên với mức tăng trên 3%. Tuy nhiên, lực cầu tập trung vào một số mã riêng lẻ chưa đủ tạo sự lan tỏa tích cực trên toàn thị trường.

Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, giảm khoảng 25% so với bình quân 20 phiên giao dịch. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng. Dòng tiền có xu hướng chọn lọc, trong khi lực cầu tại các vùng giá cao còn hạn chế, khiến khả năng phục hồi của chỉ số gặp nhiều trở ngại.

Về xu hướng ngắn hạn, VN-Index tiếp tục dao động tích lũy trong biên độ hẹp, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.700 điểm. Đây cũng là khu vực gần đường hỗ trợ tăng trung hạn được hình thành từ các vùng đáy trong tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026. Tuy nhiên, chỉ số vẫn chịu sức ép từ đường xu hướng giảm kéo dài từ tháng 9/2026.

Các công ty chứng khoán nhận định, trong những phiên tới, khả năng vượt qua đường xu hướng giảm cùng sự cải thiện của thanh khoản sẽ là những yếu tố quan trọng để xác nhận tín hiệu phục hồi. Đặc biệt, thị trường cần có sự đồng thuận từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chỉ số VN30 để củng cố xu hướng tăng. Khi dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co, tích lũy và phân hóa giữa các nhóm ngành./.