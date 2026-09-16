Ở nhóm tài chính, sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều mã lớn như VIX giảm 1,94%, VCI giảm 2,78%, VCB giảm 1,17%, VND giảm 1,36%, LPB giảm 2,00%, SHB giảm 0,43%, VPB giảm 0,18% và SSI giảm 0,48%.

Ngược lại, TCB tăng 0,78%, ACB tăng 2,26%, CTG tăng 0,98%, SSB tăng mạnh 6,94%, MBB tăng 1,50%, VIB tăng 0,37%, MSB tăng 0,39% và BVH tăng 1,14%. HDB và OCB đứng giá.

Chứng khoán ngày 16/9, VN-Index gần như đứng yên, lực kéo và lực cản cân bằng.

Bất động sản cũng phân hóa rõ. VIC gần như đi ngang khi giảm nhẹ 0,04%, VHM giảm 0,56%, DXG giảm 1,86%, VRE giảm 0,78%, KDH giảm 1,92%, TCH giảm 2,59% và CEO giảm 2,54%.

Ở chiều ngược lại, NVL tăng 2,08%, VPI tăng 1,64%, BCM tăng 1,00% và một số mã khác giữ được sắc xanh.

Bất động sản cũng phân hóa rõ. VIC gần như đi ngang khi giảm nhẹ 0,04%, VHM giảm 0,56%, DXG giảm 1,86%, VRE giảm 0,78%, KDH giảm 1,92%, TCH giảm 2,59% và CEO giảm 2,54%.

Ở chiều ngược lại, NVL tăng 2,08%, VPI tăng 1,64%, BCM tăng 1,00% và một số mã khác giữ được sắc xanh.

Năng lượng tiếp tục là khu vực tích cực hơn phần còn lại. PLX tăng 2,28%, PVT tăng 1,75%, OIL tăng 3,45%, BSR tăng 0,49%, PVS tăng 0,29% và PVD tăng 0,25%.

Trong khi đó, nguyên vật liệu chịu áp lực ở HPG giảm 1,18%, DCM giảm 1,18%, DPM giảm 0,22% và DGC giảm 2,91%; ngược lại GVR tăng 3,72% và DRI tăng 4,53%.

Xét theo nhóm ngành, thị trường tiếp tục phân hóa trong phiên 16/09. Công nghệ thông tin là nhóm tăng mạnh nhất với 1,42%, tiếp đến Năng lượng tăng 0,85%, Dịch vụ truyền thông tăng 0,57%, Nguyên vật liệu tăng 0,35%, Tiêu dùng thiết yếu tăng 0,19% và Công nghiệp tăng 0,11%.

Ở chiều ngược lại, Tiện ích giảm mạnh nhất 0,98%, Tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,74%, Chăm sóc sức khỏe giảm 0,35%, Bất động sản giảm 0,15% và Tài chính giảm nhẹ 0,07%.

Bên trong nhóm Tài chính, tổ chức tín dụng tăng 0,10% và bảo hiểm tăng 0,54%, nhưng dịch vụ tài chính giảm 1,11%, khiến toàn nhóm vẫn giảm nhẹ.

Công nghiệp cũng phân hóa khi vận tải giảm 0,10%, trong khi hàng hóa công nghiệp tăng 0,48%. Tiêu dùng thiết yếu duy trì sắc xanh với thực phẩm, đồ uống và thuốc lá tăng 0,21%.

Ở các nhóm còn lại, Nguyên vật liệu tăng 0,35% và Năng lượng tăng 0,85%, tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Dịch vụ truyền thông tăng 0,71% ở nhóm cấp 2, còn Công nghệ thông tin tăng 1,42% và trở thành điểm sáng nổi bật nhất.

Ngược lại, Tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,74%, trong đó thương mại hàng không thiết yếu giảm 0,24% và dịch vụ tiêu dùng giảm 1,55%; Tiện ích giảm 0,98%, là nhóm gây sức ép lớn nhất trong ngày.

Ở chiều tác động lên VN-Index, lực nâng chủ yếu đến từ SSB, GVR và DMX. SSB đóng góp 1,11 điểm, GVR 0,99 điểm và DMX 0,97 điểm. ACB hỗ trợ 0,62 điểm, MBB 0,59 điểm, MCH 0,55 điểm, CTG 0,49 điểm, FPT 0,40 điểm, TCB 0,37 điểm và PLX 0,23 điểm. Tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực đạt khoảng 6,32 điểm.

Ở chiều ngược lại, VCB là mã gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 1,21 điểm của VN-Index, tiếp đến GAS 0,98 điểm, VHM 0,68 điểm và BID 0,67 điểm. LPB làm giảm 0,58 điểm, VPL 0,54 điểm, HPG 0,43 điểm, HVN 0,35 điểm, TCX 0,26 điểm và VCK 0,25 điểm.

Tổng mức kéo giảm của nhóm cổ phiếu tiêu cực đạt khoảng 5,95 điểm, gần tương đương với lực nâng 6,32 điểm, khiến VN-Index khép phiên gần như đi ngang và giảm nhẹ 1,04 điểm, tương ứng 0,06%.

VN-Index khép lại phiên 16/9 tại 1.810,11 điểm, giảm nhẹ 1,04 điểm, tương ứng 0,06%. Trong buổi sáng, chỉ số rung lắc khá mạnh khi có thời điểm lùi về quanh 1.808 điểm rồi bật lên trên 1.816 điểm. Sau nhịp tăng này, VN-Index thu hẹp dần đà tăng và quay về vùng 1.811 điểm trước giờ nghỉ trưa.

Sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục giằng co quanh tham chiếu nhưng áp lực bán gia tăng rõ hơn sau 13 giờ. VN-Index có lúc lùi về vùng 1.805–1.806 điểm, thấp nhất trong ngày, trước khi lực cầu xuất hiện và kéo chỉ số hồi trở lại khu vực 1.810–1.812 điểm.

Về cuối phiên, VN-Index không giữ được nhịp hồi và đóng cửa tại 1.810,11 điểm, thấp hơn nhẹ so với tham chiếu 1.811,15 điểm. Xét toàn phiên, thị trường vận động theo trạng thái giằng co và phân hóa mạnh, với nhiều nhịp đổi hướng trong ngày.

Việc chỉ số chỉ giảm 1,04 điểm cho thấy lực bán và lực đỡ gần như cân bằng, phù hợp với cán cân tác động khá sát giữa nhóm cổ phiếu nâng đỡ và nhóm gây sức ép.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

VN-Index sau một giai đoạn điều chỉnh và củng cố đã từng bước hình thành trở lại cấu trúc tăng giá. Diễn biến gần đây cho thấy áp lực điều chỉnh đã phần nào được hấp thụ, trong khi chỉ số bắt đầu thiết lập lại các nhịp tăng có tính liên tục hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, VN-Index đang xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy khả năng bước vào một nhịp sóng tăng mới, thay vì chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn.

Nếu xung lực tăng tiếp tục được duy trì, chỉ số có thể hướng lên các vùng giá cao hơn và lần lượt kiểm định vùng kháng cự Fibonacci từ 1.876,03 đến 1.981,71 điểm.

Đây là khu vực có thể xuất hiện áp lực cung mạnh hơn, vì vậy phản ứng của chỉ số tại vùng này sẽ là yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới. Một nhịp tăng bền vững sẽ cần đi kèm với việc duy trì cấu trúc giá tích cực và hạn chế xuất hiện các pha đảo chiều mạnh ngay sau khi tiếp cận kháng cự.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực. Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.