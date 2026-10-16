Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 537 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 11.873 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 559 tỷ đồng, tập trung vào các mã HDB (182,35 tỷ đồng), VIC (69,34 tỷ đồng), FRT (63,06 tỷ đồng), VIX (47,06 tỷ đồng), MSB (44,96 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm FPT (47,92 tỷ đồng), CTG (41,61 tỷ đồng), MBB (32,46 tỷ đồng), SSI (30,62 tỷ đồng), TCB (26,8 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 14.017 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 9,86 điểm gồm: VHM, CTG, BID, VPL, VCB, LPB, TCB, HVN, MWG, MSN.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 5,53 điểm của VN-Index gồm: VIC, VCK, PLX, MBB, VPI, HCM, DSE, GAS, EIB, BFC.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 0,41%, chủ yếu từ mã FPT, ITD... Chiều ngược lại, các mã giảm gồm SBD, PIA, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này sắc đỏ chiếm đa số, có mức giảm 0,2%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, HCM, MBS, DSE, FTS, ABW, VUA… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm SSI, VIX, VCI, SHS, ORS, BSI, CTS, TVS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,91%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, TCB, CTG, VPB, LPB, SHB, SSB, MSB, VIB, TPB, OCB… Các mã giảm gồm MBB, EIB, ABB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,13%, chủ yếu từ các mã VIC, VNVL, VPI, DXG, PDR, DIG, SZC, CRE… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VHM, KSF, VRE, BCM, KBC, SJS, KDH, IDC, SIP, TCH, NLG, IJC…

Nhóm cổ phiếu năng lượng diễn biến phân hóa, chiều tăng gồm các mã BSR, PVP, VTO, VIP, POS, VTV, TD6, COM… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PLX, PVS, PVD, OIL, HLC...

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,34%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, NTP, PHR, VIF, DHC, PTB, AAA, BRR, APH… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm MSR, BMP, HSG, NKG, HT1, BFC, DHB, DPR, TRC, TDP…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,61%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, VNR, BMI, AIC… Một vài mã giảm gồm MIG, PTI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,87%, chủ yếu từ các mã MWG, PNJ, HHS, VVS, HTM, PSD, HAX, TSC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm DGW, PET, CTF, SVC, DST…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay sắc xanh chiếm đa số, VNXALL-Index tăng 15,83 điểm (+0,59%), lên mức 2.721,35 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 526,49 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 11.037,5 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 201 mã tăng giá, 115 mã đứng giá và 138 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 259,13 điểm, giảm 0,16 điểm (-0.06%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 37,72 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 508,81 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 70 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 50 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 0,79 điểm (+0,18%), lên mức 430,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27,32 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 410,07 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 12 mã tăng giá, 12 mã đứng giá và 6 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 124,87 điểm, tăng 0,72 điểm (+0,58%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 30,77 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 368,79 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 138 mã tăng giá, 122 mã đứng giá và 82 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 7,56 điểm (+0,45%), lên mức 1.705,91 điểm. Thanh khoản đạt hơn 509,78 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 10.996,28 tỷ đồng. Toàn sàn có 174 mã tăng, 69 mã đứng giá và 120 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 11,7 điểm (+0,63%) và dừng tại mức 1.855,41 điểm. Thanh khoản đạt hơn 224,29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 6.386,47 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 22 mã tăng, 4 mã đi ngang và 4 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 19,32 triệu đơn vị), SHB (hơn 18,95 triệu đơn vị), MBB (hơn 17,29 triệu đơn vị), SSI (hơn 15,84 triệu đơn vị), VPB (hơn 15,15 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SMA (+6,99%), SJS (+6,94%), SRC (+6,87%), BSI (+6,85%), NVT (+6,83%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là SVD (-7%), KOS (-6,92%), VDP (-6,91%), L10 (-6,9%), TNC (-6,83%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 199.068 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 36.796,49 tỷ đồng.