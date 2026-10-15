Chứng khoán ngày 15/10: Cổ phiếu năng lượng, bảo hiểm lao dốc, VN-Index mất mốc 1.700 điểm

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Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 766 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.561 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 713 tỷ đồng, tập trung vào các mã VIC (134,35 tỷ đồng), STB (131,04 tỷ đồng), TCB (95,84 tỷ đồng), CTG (62,65 tỷ đồng), VIX (61,11 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm MBB (101,24 tỷ đồng), VPB (52,87 tỷ đồng), PVT (50,45 tỷ đồng), SHB (42,04 tỷ đồng), CII (37,2 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 14.017 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 4,08 điểm gồm: MBB, VCK, CTG, VPL, VCB, FPT, HCM, TCX, SJS, SSI.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 10,37 điểm của VN-Index gồm: VHM, BSR, GAS, STB, BVH, VIC, LPB, GVR, HDB, MSN.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 1,52%, chủ yếu từ mã FPT, ITD, SBD, CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này sắc xanh chiếm đa số, có mức tăng 2,11%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, HCM, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, DSE, ORS, FTS, BSI, CTS, ABW, TVS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm DSC, BMS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,13%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, VPB, MBB, ACB, SHB, SSB, TPB, OCB, EIB, NAB… Các mã giảm gồm TCB, STB, HDB, LPB, VIB, NVB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,65%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, NVL, VPI, VC3, CRE… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VRE, BCM, KDH, SIP, PDR, TCH, NLG, DXG, SNZ, DIG, CEO…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 4,53%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PVP, PVC, VTO, GSP, VIP, TMB, POS, CST, PVB… Một vài mã tăng gồm VTV, TVD, NBC…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,38%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, NTP, TVN, DHC, BFC, DHB, DPR, PTB, AAA, PRT… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MSR, BMP, VCS, HT1, TDP, LIC, CSV, DDV, VLB…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 3,38%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, MIG, ABI… Một vài mã tăng gồm PVI, PRE, PTI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,5%, chủ yếu từ các mã MWG, DGW, PNJ, VVS, HTM, SVC, HAX, HTC, FHS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm FRT, PET, HHS, TLP, PSD, SHM, TSC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay nghiêng về sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 5,02 điểm (-0,19%), xuống mức 2.705,52 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 721,92 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.245,59 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 197 mã tăng giá, 85 mã đứng giá và 171 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 259,29 điểm, giảm 5,87 điểm (-2,21%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 62,14 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 893,75 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 71 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 59 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 0,22 điểm (+0,05%), lên mức 429,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 47,19 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 762,15 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 14 mã tăng giá, 7 mã đứng giá và 8 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 124,15 điểm, tăng 0,21 điểm (+0,17%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 28,1 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 864,57 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 108 mã tăng giá, 82 mã đứng giá và 84 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 6,52 điểm (-0,38%), xuống mức 1.698,35 điểm. Thanh khoản đạt hơn 684,77 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.043,47 tỷ đồng. Toàn sàn có 164 mã tăng, 51 mã đứng giá và 153 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 8,73 điểm (-0,47%) và dừng tại mức 1.843,71 điểm. Thanh khoản đạt hơn 294,23 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.962,63 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 13 mã tăng, 1 mã đi ngang và 16 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là VIX (hơn 19,32 triệu đơn vị), SHB (hơn 18,95 triệu đơn vị), MBB (hơn 17,29 triệu đơn vị), SSI (hơn 15,84 triệu đơn vị), VPB (hơn 15,15 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SMA (+6,99%), SJS (+6,94%), SRC (+6,87%), BSI (+6,85%), NVT (+6,83%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là SVD (-7%), KOS (-6,92%), VDP (-6,91%), L10 (-6,9%), TNC (-6,83%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 199.068 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 36.796,49 tỷ đồng.