Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, cổ phiếu bất động sản gây sức ép lên thị trường

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 660 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.295 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 782 tỷ đồng, tập trung vào các mã VIC (153,03 tỷ đồng), VHM (151,98 tỷ đồng), FRT (94,28 tỷ đồng), FPT (67,38 tỷ đồng), TCB (63,21 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm MBB (100,31 tỷ đồng), STB (43,88 tỷ đồng), HPG (28,88 tỷ đồng), HDB (21,2 tỷ đồng), MSN (18,07 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 9.130 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 2,65 điểm gồm: HPG, MBB, FPT, CTG, BVH, MSN, DCM, MSB, VIB, HDB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 16,16 điểm của VN-Index gồm: VIC, VHM, VPL, GVR, LPB, GEE, SSB, BID, MWG, STB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 1,3%, chủ yếu từ mã FPT, SBD, CMT... Một vài mã giảm gồm ELC...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 0,86%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, FTS, TVS, VDS, EVS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm DSE, ORS, BSI, DSC, BMS, BVS, VFS, TCI, APG, SBS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,28%, chủ yếu từ các mã BID, VPB, STB, LPB, SSB, SHB, NVB, BAB, KLB, TIN, BVB… Các mã tăng gồm TCB, CTG, MBB, HDB, MSB, VIB, EIB, NAB, EVF, PGB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 2,17%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, BCM, NVL, VPI, SJS, IDC, VCR, SIP… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm TCH, CEO, IJC, VC3, LSG, QCG, SCR, NBB, LHG, HLD…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,16%, chủ yếu từ các mã BSR, PVT, PVP, VTO, PVB, VTV, TD6, PEQ, MDC… Một vài mã tăng gồm PLX, PVD, OIL, GSP, CLM, VIP, CST, NBC, PJT, AAH, MGC…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 14/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,29%, chủ yếu từ các mã HPG, MSR, KSV, DCM, DPM, HSG, TVN, NKG, VCS, DHC, BFC, DHB, PTB… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm GVR, BMP, NTP, PHR, VIF, LIC, TDP, AAA, VLB, RTB…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 1,07%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, MIG, PGI, ABI… Một vài mã giảm gồm BIC, VNR, PTI, BMI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 1,51%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, DGW, PNJ, HHS, VVS, TLP, SHN, PSD, HAX, PIV… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm CTF, PTM, TSC, DST, KDM, BIG, VXT, GPC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay diễn biến phân hóa, VNXALL-Index giảm 15,93 điểm (-0,58%), xuống mức 2.710,54 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 605,58 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.585,13 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 161 mã tăng giá, 98 mã đứng giá và 177 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 265,16 điểm, tăng 0,91 điểm (+0,34%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 45,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 656,72 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 59 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 62 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 1,99 điểm (+0,47%), lên mức 429,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 30,54 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 495,79 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 9 mã tăng giá, 9 mã đứng giá và 11 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 123,94 điểm, tăng 0,09 điểm (+0,07%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 31,61 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 906,64 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 103 mã tăng giá, 83 mã đứng giá và 93 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 14,55 điểm (-0,85%), xuống mức 1.704,87 điểm. Thanh khoản đạt hơn 584,04 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 13.732,33 tỷ đồng. Toàn sàn có 128 mã tăng, 60 mã đứng giá và 163 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 8,55 điểm (-0,46%) và dừng tại mức 1.852,44 điểm. Thanh khoản đạt hơn 250,14 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.136,49 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 10 mã tăng, 3 mã đi ngang và 17 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là HPG (hơn 19,32 triệu đơn vị), TCB (hơn 18,95 triệu đơn vị), MSB (hơn 17,29 triệu đơn vị), MBB (hơn 15,84 triệu đơn vị), HDB (hơn 15,15 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là BCE (+6,99%), HID (+6,94%), DAH (+6,87%), CSV (+6,85%), IDI (+6,83%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là ADG (-7%), KOS (-6,92%), SRC (-6,91%), SC5 (-6,9%), TSA (-6,83%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 133.592 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 24.838,69 tỷ đồng.