Chứng khoán ngày 13/11: Khối ngoại trở lại mua ròng, VN-Index giữ được sắc xanh

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 746 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.760 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng trên cả 3 sàn hơn 301 tỷ đồng, tập trung vào các mã VIX (308,05 tỷ đồng), POW (86,41 tỷ đồng), VJC (57,75 tỷ đồng), HDB (57,61 tỷ đồng), MSN (56,09 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán ròng nhiều trong phiên này gồm FPT (221,24 tỷ đồng), GMD (56,36 tỷ đồng), BID (37,41 tỷ đồng), SHB (33,27 tỷ đồng), NVL (31,65 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 9.772 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 3,5 điểm gồm: STB, VJC, TCB, VPB, POW, FPT, VPX, MSB, GMD, HDB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 2,06 điểm của VN-Index gồm: BID, VNM, GAS, DMX, VCB, GVR, BSR, VCK, BCM, GEX.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 1,01%, chủ yếu từ mã FPT, PIA... Các mã giảm gồm ELC, ITD, HPT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,31%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, HCM, VCI, MBS, SHS, DSE, BSI, FTS, CTS, AGR… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VPX, ORS, ABW, TVS, BMS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,23%, chủ yếu từ các mã VPB, TCB, HDB, STB, MSB, OCB, NAB, ABB… Các mã giảm gồm VCB, BID, CTG, MBB, ACB, LPB, SHB, NVB, TPB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 0,06%, chủ yếu từ các mã KSF, BCM, KBC, SJS, IDC, SIP, PDR, DIG, CEO, IJC, VC3, LSG... Chiều ngược lại, các mã tăng gồm KDH, CRV, TAL, NLG, SNZ, HDC…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,26%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVD, PVC, VTO, GSP, VIP, CST, VTV, CCI, TD6 HLC… Một vài mã tăng gồm PVS, PVT, PVP, PEG, TMB, POS, PVB, PSB…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này đứng giá.

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,71%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, PTI, BMI, AIC… Một vài mã giảm gồm VNR, MIG, PRE, ABI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,13%, chủ yếu từ các mã FRT, PET HS, VVS, CTF, SHN, STH TSC, KDM… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm DGW, SVC, PSD, HAM, CMV, PTV…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa nghiêng về sắc xanh, VNXALL-Index tăng 5,56 điểm (+0,2%), lên mức 2.753,71 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 718,26 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.469,46 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 120 mã tăng giá, 102 mã đứng giá và 224 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 254,98 điểm, giảm 1,64 điểm (-0,64%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 79,42 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 714,3 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 47 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 81 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 3,74 điểm (-0,85%), xuống mức 433,93 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 69,71 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 619,76 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 7 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 16 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 121,39 điểm, tăng 0,14 điểm (+0,12%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 24,7 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 272,38 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 121 mã tăng giá, 122 mã đứng giá và 105 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0,18 điểm (+0,01%), lên mức 1.734,93 điểm. Thanh khoản đạt hơn 656,74 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.137,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 108 mã tăng, 69 mã đứng giá và 192 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 5,48 điểm (+0,3%) và dừng tại mức 1.844,91 điểm. Thanh khoản đạt hơn 279,25 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.845,53 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 6 mã tăng, 9 mã đi ngang và 15 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là POW (hơn 18,53 triệu đơn vị), MSB (hơn 15,33 triệu đơn vị), FPT (hơn 14,37 triệu đơn vị), HDB (hơn 13,23 triệu đơn vị), KDH (hơn 11,14 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là TTF (+7%), L10 (+6,96%), DTA (+6,94%), QNP (+6,9%), TMS (+6,86%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PIT (-6,99%), SFI (-6,85%), TCR (-6,84%), TDC (-5,28%), CCI (-5,14%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 181.463 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 33.402,72 tỷ đồng.