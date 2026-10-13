Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ, thanh khoản toàn thị trường suy giảm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 632 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.366 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 467 tỷ đồng, tập trung vào các mã FPT (106,81 tỷ đồng), GMD (44,35 tỷ đồng), MSB (42,08 tỷ đồng), VPB (37,61 tỷ đồng), TCB (34,78 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm HDB (44,02 tỷ đồng), PNJ (32,7 tỷ đồng), VHM (20,17 tỷ đồng), BSR (17,36 tỷ đồng), DGW (15 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 10.882 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 7,54 điểm gồm: VIC, VHM, HDB, TCB, LPS, PNJ, TPB, VCK, SSB, VIB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 4,94 điểm của VN-Index gồm: BID, VCB, MSN, LPB, STB, HPG, MCH, CTG, BSR, FPT.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 1,43%, chủ yếu từ mã FPT, ITD, SBD... Một vài mã tăng gồm CMT...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,35%, chủ yếu từ các mã SSI, VPX, HCM, VIX, VCI, VND, MBS, DSE, ORS, FTS, BSI, CTS, ABW, TVS, DSC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VCK, VUA, VDS, TVB…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,49%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, MBB, STB, LPB, NVB, NAB, OCB, VAB… Các mã tăng gồm TCB, HDB, SSB, SHB, VIB, TPB, EIB, ABB, BAB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 0,92%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KBC, SJS, DXG, VCR, DIG, CEO, VC3… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSF, BCM, VPI, KDH, IDC, SIP, PDR, TAL, SNZ, NLG, IJC…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,01%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PVP, PEG, PVC, VTO, CLM, VIP, TMB… Một vài mã tăng gồm NBC, MDC…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 1,92%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, MSR, KSV, DCM, DPM, BMP, NTP, HSG, PHR, TVN, NKG, HT1, ACG, DHB, DPR, PTB… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm DHC, BFC, RTB, FIC HHP, GVT…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 1,39%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, MIG, PRE, PTI, BMI… Một vài mã tăng gồm BLI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,96%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, DGW, PET, HHS, TLP, HAM, TSC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm PNJ, VVS, HTM, PSD, SHN, HAX, HTC…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 8,93 điểm (-0,33%), xuống mức 2.726,47 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 584,24 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.192,41 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 99 mã tăng giá, 109 mã đứng giá và 239 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 264,25 điểm, giảm 0,44 điểm (-0,17%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 46,21 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 683,05 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 31 mã tăng giá, 72 mã đứng giá và 86 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 4,68 điểm (-1,08%), xuống mức 427,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,95 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 506,46 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 4 mã tăng giá, 8 mã đứng giá và 17 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 123,85 điểm, giảm 0,88 điểm (-0,71%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 25,81 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 521,12 tỷ đồng. Toàn thị trường có 90 mã tăng giá, 79 mã đứng giá và 102 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 1,56 điểm (-0,09%), xuống mức 1.719,42 điểm. Thanh khoản đạt hơn 560,87 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 13.162,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 95 mã tăng, 69 mã đứng giá và 200 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 8,39 điểm (-0,45%) và dừng tại mức 1.860,99 điểm. Thanh khoản đạt hơn 268,73 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.200,28 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 7 mã tăng, 4 mã đi ngang và 19 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là SHB (hơn 49,5 triệu đơn vị), HDB (hơn 33,78 triệu đơn vị), TCB (hơn 23,17 triệu đơn vị), PNJ (hơn 13,7 triệu đơn vị), TPB (hơn 10,3 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là TNC (+7%), TPC (+6,95%), NAV (+6,92%), VDP (+6,92%), BCE (+6,92%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là KOS (-6,96%), TCR (-6,8%), SRF (-5,93%), VNG (-5,82%), PHC (-5,51%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 160.849 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 30.008,54 tỷ đồng.