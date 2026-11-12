Chứng khoán ngày 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Bnews/vnanet.vn

Kết thúc phiên giao dịch 12/11, VN-Index giảm 12,15 điểm xuống 1.734,75 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử với 216 mã giảm giá, trong đó có 4 mã giảm sàn, so với 107 mã tăng giá, gồm 8 mã tăng trần.

Diễn biến kém tích cực của thị trường trong nước diễn ra dù chứng khoán Mỹ khởi sắc trong đêm trước đó, nhờ dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự phục hồi của các doanh nghiệp công nghệ đầu ngành đã hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, giúp các chỉ số chính của thị trường Mỹ đồng loạt tăng điểm.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực từ thị trường quốc tế không tạo được động lực cho chứng khoán trong nước. Sau hai phiên đi lên, áp lực chốt lời gia tăng, tập trung tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu điều chỉnh. VIC giảm 0,9%, VHM giảm 0,48%. Các mã DXG, KBC, NVL, TCH và BCM cũng chìm trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, KDH, VRE, VPI, SJS và NLG tăng khoảng 1%.

Áp lực bán diễn ra trên diện rộng hơn tại nhóm ngân hàng. BID giảm 1,08%, SHB giảm 1,35%, VPB giảm 1,79%, EIB giảm 1,22%, MBB giảm 1,03% và TCB giảm 1,37%. Một số ít cổ phiếu như STB, LPB và NAB duy trì được sắc xanh với mức tăng quanh 1%.

Nhóm chứng khoán cũng đồng loạt điều chỉnh với VCK giảm 2,28%, VND giảm 2,68%. Các mã VIX, SSI, TCX, ORS và VCI giảm trên 1%.

Ngoài ba nhóm ngành kể trên, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các lĩnh vực khác cũng giảm giá. GEX giảm 1,79%, GEE giảm 2,97%, HVN giảm 2,22%, HPG giảm 1,41%, FPT giảm 2,65% và BVH giảm 2,01%.

Trong bối cảnh thị trường phủ sắc đỏ, nhóm cổ phiếu xây dựng ghi nhận diễn biến tích cực. DPG tăng 6,46%, CTD tăng 3,62%, GEL tăng 1,74% và PC1 tăng 0,9%. Hai cổ phiếu CII và GMD cũng tăng nhẹ lần lượt 0,35% và 0,19%.

Một số mã thuộc các nhóm ngành khác đi ngược xu hướng chung như PLX tăng 2,28%, REE tăng 2,49%, DCM tăng 2,17% và NKG tăng 2,44%.

Đáng chú ý, PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tăng 2,75%, lên 14.950 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này xuất hiện sau khi MSCI công bố kết quả rà soát định kỳ tháng 11/2026 đối với bộ chỉ số MSCI Frontier Markets Index vào rạng sáng 12/11 (giờ Việt Nam).

Theo kết quả cập nhật, MSCI bổ sung 12 cổ phiếu và loại 10 mã khỏi danh mục chỉ số. Trong đó, thị trường chứng khoán Việt Nam có hai đại diện được bổ sung là PNJ và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG). Ở chiều ngược lại, FTS, DIG và PC1 bị loại khỏi rổ chỉ số.

Việc được bổ sung vào chỉ số MSCI Frontier Markets Index có thể giúp PNJ và NLG gia tăng mức độ nhận diện đối với nhà đầu tư quốc tế, đồng thời mở ra khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư tham chiếu chỉ số. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào quy mô phân bổ và chiến lược giao dịch của từng quỹ.

Một điểm đáng chú ý trong phiên 12/11 là động thái đảo chiều của nhà đầu tư nước ngoài. Sau hai phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 900 tỷ đồng trên toàn thị trường.

FPT là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị gần 450 tỷ đồng. Tiếp theo là KDH với 107,08 tỷ đồng, STB với 98,74 tỷ đồng, SHB với 56,21 tỷ đồng và VIC với 35,74 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, HDB dẫn đầu với giá trị hơn 60 tỷ đồng. Các cổ phiếu MSN, CTD và VHM lần lượt được mua ròng 41,06 tỷ đồng, 28,3 tỷ đồng và 23,72 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể, phiên giảm ngày 12/11 cho thấy đà phục hồi của thị trường vẫn chưa thực sự vững chắc. Áp lực bán xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, khiến VN-Index đảo chiều dù trước đó có hai phiên tăng liên tiếp.

Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu giảm giá gần gấp đôi số mã tăng giá, cho thấy diễn biến điều chỉnh không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ. Trong khi đó, việc khối ngoại quay lại bán ròng hơn 900 tỷ đồng, đặc biệt tập trung tại FPT cũng là yếu tố gây thêm sức ép lên tâm lý thị trường.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu xây dựng và các mã được bổ sung vào chỉ số MSCI vẫn duy trì được sắc xanh. Tuy nhiên, sự phân hóa này chưa đủ tạo lực đỡ cho chỉ số chung.

Trong những phiên tới, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và động thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sẽ là những yếu tố đáng chú ý để đánh giá khả năng ổn định trở lại của thị trường. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm diễn biến cung cầu, thay vì chỉ căn cứ vào hai phiên tăng điểm trước đó để xác định xu hướng phục hồi./

Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều giảm mạnh trong phiên 12/11. Áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng.