Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 636 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13.913 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 615 tỷ đồng, tập trung vào các mã TCB (114,91 tỷ đồng), PNJ (104,95 tỷ đồng), FPT (91,18 tỷ đồng), VIX (60,52 tỷ đồng), VIC (46,19 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm HPG (128,14 tỷ đồng), HDB (31,02 tỷ đồng), NVL (18,3 tỷ đồng), VIB (16,5 tỷ đồng), PVT (12,23 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 10.645 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 4,48 điểm gồm: HPG, VPB, SHB, TCB, ACB, VNM, HVN, HDB, MBB, CTG.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 17,62 điểm của VN-Index gồm: VIC, VHM, GAS, VPL, BSR, SSB, GVR, MSN, PLX, FPT.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 1,32%, chủ yếu từ mã FPT, SBD, CMT... Một vài mã tăng gồm ELC, ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 0,22%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, HCM, VIX, ORS, ABW, DSC, VUA, VDS, AGR… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VCI, VND, MBS, DSE, FTS, BSI, CTS, TVS, BMS, BVS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,38%, chủ yếu từ các mã TCB, CTG, VPB, MBB, ACB, HDB, SHB, VIB, TPB, OCB, ABB, NAB… Các mã giảm gồm BID, STB, LPB, SSB, MSB, NVB, BVB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 2,47%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, KBC, VPI, IDC, VCR, SIP, PDR, TAL, SNZ… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm BCM, NVL, KDH, DXG, TCH, NLG, DIG, CEO, LSG, SZC, DXS…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,69%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PVP, MVB, VTO, GSP, PVB, TVD… Một vài mã tăng gồm VIP, TMB, POS, PPY, PND…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 12/10. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,61%, chủ yếu từ các mã HPG, KSV, HSG, TVN, VIF, HT1, VCS, NKG, ACG, DHC, PTB… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm GVR, MSR, DPM, BMP, NTP, PHR, BFC, DHB, DPR, DDV, CSV…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,69%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, MIG, AIC… Một vài mã tăng gồm BMI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,57%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, DGW, PNJ, PET, VVS, HAX, DST, KDM, GPC… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HHS, HTM, CTF, SVC, PSD, TSC, HTL, BIG, HSV, VXT, LPT, ST8…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 7,38 điểm (-0,27%), xuống mức 2.735,4 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 599,83 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.024,09 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 184 mã tăng giá, 93 mã đứng giá và 182 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 264,69 điểm, tăng 3,09 điểm (+1,18%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 43,61 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 678,2 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 67 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 63 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 0,73 điểm (-0,17%), xuống mức 431,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,02 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 468,27 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 12 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 13 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 124,73 điểm, tăng 0,49 điểm (+0,39%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 19,34 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 379,26 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 119 mã tăng giá, 79 mã đứng giá và 86 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 14,11 điểm (-0,81%), xuống mức 1.720,98 điểm. Thanh khoản đạt hơn 578,72 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 12.977,94 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng, 60 mã đứng giá và 154 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 4,05 điểm (-0,22%) và dừng tại mức 1.869,38 điểm. Thanh khoản đạt hơn 283,57 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.007,4 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 13 mã tăng, 2 mã đi ngang và 15 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là SHB (hơn 40,28 triệu đơn vị), HPG (hơn 31,12 triệu đơn vị), VPB (hơn 30,76 triệu đơn vị), TCB (hơn 21,29 triệu đơn vị), VIX (hơn 20,15 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là BCE (+7%), CLW (+6,93%), PTC (+6,93%), NKG (+6,89%), (+6,89%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là KOS (-6,97%), PMG (-6,93%), PNJ (-6,92%), TPC (-6,91%), VDP (-6,9%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 171.452 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 32.158,87 tỷ đồng.