Chứng khoán ngày 11/11: Cổ phiếu bất động sản nâng đỡ, VN-Index đảo chiều tăng nhẹ cuối phiên

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn giảm so với phiên trước, đạt hơn 749 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.076 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên cả 3 sàn hơn 52 tỷ đồng, tập trung vào các mã VIC (138,77 tỷ đồng), POW (78,07 tỷ đồng), VHM (46,95 tỷ đồng), HDB (42,04 tỷ đồng), TPB (41,25 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán ròng nhiều trong phiên này gồm FPT (48,32 tỷ đồng), NVL (39,15 tỷ đồng), ACB (35,39 tỷ đồng), MBB (29,18 tỷ đồng), STB (26,3 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 9.946 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 9 điểm gồm: VIC, VHM, VCB, GAS, BID, DMX, SHB, TPB, HPG, CRV.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 3,41 điểm của VN-Index gồm: MCH, VPB, STB, VNM, MSN, TCB, GVR, HVN, CTG.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,02%, chủ yếu từ mã ITD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,29%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, HCM, MBS, SHS, FTS, ABW, TVS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm VCI, ORS, BSI, CTS, AGR, VDS, BMS, DSC, BVS, APG…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,01%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, LPB, SHB, TPB, OCB, EIB, TIN… Các mã giảm gồm CTG, VPB, TCB, STB, ACB, NVB, ABB, BAB, EVF…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 1%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, BCM, VPI, CRV, SIP, TAL, NVL, SNZ, VC3, LSG… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm NVL, KDH, SJS, IDC, DXG, PDR, DIG, IJC, NTC, HDC, DXS, KHG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 0,07%, chủ yếu từ các mã BSR, PVD, VTO, GSP, VIP, PJC, DOP… Một vài mã tăng gồm PLX, PVS, OIL, PVT, PVP, TMB, CLM, PVC, POS, CST, VTV, TVD, TD6…

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành ngày 11/11. (Nguồn: VietstockFinance)

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,51%, chủ yếu từ các mã GVR, MSR, KSV, DCM, DPM, NTP, BMP, PHR, VIF, VCS, BFC, DPR, TDP… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HPG, HSG, TVN, NKG, HT1, ACG, DHC, PTB, DHB, DDV, VIT, FIC, APH, VGS…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,25%, chủ yếu từ các mã BVH, MIG, PGI, BMI… Một vài mã giảm gồm PVI, BIC, VNR, PTI, ABI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,05%, chủ yếu từ các mã MWG, DGW, PNJ, HHS, HAX, HTL, CMV, PTV, TMC, VXT… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm FRT, PET, VVS, HTM, CTF, PSD, SHN, HAM, KDM, HSV, ST8…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc đỏ chủ đạo, VNXALL-Index giảm 1,62 điểm (-0,06%), xuống mức 2.766,67 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 697,01 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 13.967,86 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 165 mã tăng giá, 112 mã đứng giá và 171 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 255,73 điểm, giảm 0,53 điểm (-0,21%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 37,12 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 612,12 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 62 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 67 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 1,02 điểm (-0,23%), xuống mức 441,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 26,38 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 422,13 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 10 mã tăng giá, 9 mã đứng giá và 11 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 121,57 điểm, tăng 0,16 điểm (+0,13%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 31,99 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 620,67 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 102 mã tăng giá, 80 mã đứng giá và 91 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 3,83 điểm (+0,22%), lên mức 1.746,9 điểm. Thanh khoản đạt hơn 680,42 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 13.844,23 tỷ đồng. Toàn sàn có 136 mã tăng, 76 mã đứng giá và 157 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 5,66 điểm (-0,3%) và dừng tại mức 1.855,27 điểm. Thanh khoản đạt hơn 258,22 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 7.077,35 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 11 mã tăng, 6 mã đi ngang và 13 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là SHB (hơn 60,78 triệu đơn vị), TPB (hơn 28,24 triệu đơn vị), VCG (hơn 16,18 triệu đơn vị), VSC (hơn 13,05 triệu đơn vị), HPG (hơn 10,15 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là DAH (+6,83%), FIR (+6,69%), VSI (+6,63%), KOS (+6,18%), SC5 (+6,17%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là BMI (-7,69%), DVV (-7,07%), DAT (-6,94%), SMA (-6,91%), HU1 (-6,77%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 186.082 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 34.362,1 tỷ đồng.