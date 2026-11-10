Chứng khoán ngày 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, sắc xanh lan tỏa

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn tăng so với phiên trước, đạt hơn 991 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18.776 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng trên cả 3 sàn hơn 461 tỷ đồng, tập trung vào các mã KDH (86,59 tỷ đồng), POW (76,95 tỷ đồng), SSI (67,87 tỷ đồng), VHM (59,25 tỷ đồng), NVL (57,27 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán ròng nhiều trong phiên này gồm FPT (88,32 tỷ đồng), VIX (62,25 tỷ đồng), MSB (54,8 tỷ đồng), MSN (38,54 tỷ đồng), PNJ (37,7 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 13.074 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 20,49 điểm gồm: VIC, VHM, HVN, LPB, GVR, VPB, HPG, TCB, MWG, SSI.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 0,95 điểm của VN-Index gồm: BSR, PVD, DCM, PLX, FPT, TRA, VBB, TMP, BHN, POW.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,16%, chủ yếu từ mã FPT, SBD... Một vài mã tăng gồm ELC...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 2,02%, chủ yếu từ các mã TCX, VCK, SSI, VPX, VIX, HCM, VCI, NVD, MBS, SHS, ORS, DSE, BSI… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm ABW, DSC, TVB…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 1,04%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, CTG, VPB, MBB, TCB, HDB, STB, ACB LPB, MSB, SHB, VIB, SSB, TPB… Các mã giảm gồm NVB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 2,85%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, BCM, KBC, NVL, VPI, KDH, SJS, CRV, IDC, DXG, SIP… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VCR, NTC, LSG, HDC, OCG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc đỏ chủ đạo và đóng cửa giảm 1,55%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVP, PVC, VTO, GSP, COM… Một vài mã tăng gồm MVB, TMB, CLM, POS, VIP…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,84%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, KSV, DPM, TVN, HT1, BFC, PTB, TDP, DNP… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm MSR, DCM, BMP, NTP, NKG, VIF, DHC, DPR, FRT…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 0,81%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, VNR, PRE, BLI… Một vài mã giảm gồm PTI, ABI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 1,94%, chủ yếu từ các mã MWG, FRT, HUT, DGW, PNJ, HHS, VVS, SHN, HTC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm PET, HTM, CTF, SVC, HAX, BTT…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh, VNXALL-Index tăng 45,92 điểm (+1,69%), lên mức 2.768,29 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 938,77 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 17.603,86 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 253 mã tăng giá, 91 mã đứng giá và 108 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 256,26 điểm, tăng 1,02 điểm (+0,4%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 85,98 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.352,93 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 81 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 48 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 5,93 điểm (+1,36%), lên mức 442,96 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 75,46 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 1.235,1 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 16 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 8 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 121,41 điểm, giảm 0,04 điểm (-0,03%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 28,83 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 522,56 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 120 mã tăng giá, 86 mã đứng giá và 69 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 28,75 điểm (+1,68%), lên mức 1.743,07 điểm. Thanh khoản đạt hơn 876,99 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 16.901,28 tỷ đồng. Toàn sàn có 221 mã tăng, 50 mã đứng giá và 94 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 30,8 điểm (+1,68%) và dừng tại mức 1.860,93 điểm. Thanh khoản đạt hơn 308,78 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.326,57 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 28 mã tăng, 0 mã đi ngang và 2 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là NVL (hơn 19,76 triệu đơn vị), VPB (hơn 17,81 triệu đơn vị), MBB (hơn 10,62 triệu đơn vị), POW (hơn 9,22 triệu đơn vị), ACB (hơn 8,1 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là SMA (+6,99%), HAS (+6,98%), CLW (+6,93%), PIT (+6,9%), TSA (+6,73%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là CMV (-6,96%), BTT (-6,92%), HU1 (-6,91%), COM (-6,9%), HHP (-5,87%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 208.093 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 38.065,84 tỷ đồng.