Chứng khoán ngày 10/11: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index bật tăng mạnh

VN-Index tăng hơn 28 điểm

Sau phiên chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản thấp và khi VN-Index giữ được hỗ trợ quan trọng quanh 1.700 điểm. Thị trường tăng điểm tốt trong phiên hôm nay sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực. VN-Index tăng điểm từ đầu phiên với thanh khoản cải thiện, độ rộng thị trường tích cực và duy trì đến cuối phiên. Kết phiên VN-Index tăng 28,75 điểm (+1,68%) lên mức 1.743,07 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 10/11

Thị trường đóng cửa tăng điểm giúp độ rộng thị trường hôm nay tích cực hơn khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 92 mã giảm giá, 50 mã giữ giá tham chiếu và 217 mã tăng giá.

VN-Index kết phiên với độ mở nghiêng về sắc xanh khi 26/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, chứng khoán và cao su là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nước và môi trường, dầu khí và sản xuất công nghiệp là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +30,8 điểm, lên mức 1.860,93 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 28 mã tăng giá, 2 mã giữ giá.

Đà tăng được hậu thuẫn bởi thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh nhỉnh hơn (4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 876 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.901 tỷ đồng, tăng 22,17% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +1,02 điểm, lên mức 256,26 điểm; còn UPCoM-Index giảm -0,04 điểm, về mức 121,41 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 478 tỷ đồng. Trong đó, KDH 87 tỷ đồng, POW 77 tỷ đồng và SSI 68 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -88 tỷ đồng, VIX -62 tỷ đồng, MSB -55 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng.

Chứng khoán và bất động sản khởi sắc

Sau phiên khởi đầu tuần kém khả quan, thị trường nhanh chóng lấy lại sắc xanh khi diễn biến giá dầu thế giới và động thái mua USD của Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tâm lý giao dịch. Dù VIC và VHM đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số, đà phục hồi còn lan tỏa tới nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, nổi bật là nhóm chứng khoán, bất động sản và ngân hàng.

Nhóm chứng khoán ghi nhận diễn biến khởi sắc trên diện rộng. Các cổ phiếu SSI, VND, VIX, VCK, VCI… đồng loạt tăng hơn 1,5% so với tham chiếu, trong đó SSI và VND có biên độ tăng trên 3%. Sự đồng thuận của nhiều mã trong nhóm góp phần củng cố tâm lý tích cực, đồng thời cho thấy dòng tiền đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội sau giai đoạn thị trường chịu áp lực điều chỉnh.

Bất động sản tiếp tục là điểm đến đáng chú ý của dòng tiền. KDH tăng gần 6%, thuộc nhóm cổ phiếu nổi bật trong phiên. Các mã NLG, NVL, VHM và PDR tăng khoảng 2,5–4,5%; DXG cũng ghi nhận mức tăng trên 3%. Diễn biến tích cực xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp, giúp sắc xanh của nhóm bất động sản có độ phủ rộng hơn, bên cạnh vai trò dẫn dắt điểm số của các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dòng tiền lan tỏa tại nhiều nhóm cổ phiếu, hỗ trợ VN-Index phục hồi mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng cũng góp sức vào nhịp phục hồi chung. LPB dẫn đầu về biên độ với mức tăng 3,4%, trong khi SSB, SHB, TCB và STB tăng khoảng 1,8–2%. Dù mức tăng có sự phân hóa, sự tham gia của nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn này đã tạo thêm lực đỡ cho thị trường. Tại nhóm hàng không, HVN sớm chạm giá trần ngay trong phiên sáng, trong bối cảnh giá dầu giảm mang lại kỳ vọng cải thiện chi phí nhiên liệu.

Ở chiều ngược lại, dầu khí chịu áp lực bán khi giá dầu thô thế giới đi xuống. PVD giảm gần 3%, còn BSR, PLX và OIL mất khoảng 1%. Một số cổ phiếu phân bón cũng kết phiên trong sắc đỏ, đi ngược xu hướng phục hồi chung. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền vẫn có chọn lọc theo triển vọng và các yếu tố tác động riêng tới từng nhóm ngành.

Điểm tích cực của phiên giao dịch là sự cải thiện đồng thời về thanh khoản và độ rộng thị trường. Đây là những tín hiệu hỗ trợ nhịp hồi phục, dù sức bền của dòng tiền và khả năng duy trì sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu vẫn cần được theo dõi trong những phiên tiếp theo./.