Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Ảnh minh họa.

Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 748 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19.553 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng trên cả 3 sàn hơn 3.150 tỷ đồng, tập trung vào các mã MSR (3.239,63 tỷ đồng), SBT (160,1 tỷ đồng), VHM (61,42 tỷ đồng), HDB (60,96 tỷ đồng), PLX (51,25 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán ròng nhiều trong phiên này gồm TCB (85,97 tỷ đồng), MSB (71,55 tỷ đồng), VNM (47,02 tỷ đồng), PNJ (41 tỷ đồng), STB (36,3 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 11.186 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 3,01 điểm gồm: TCB, MSN, HDB, PLX, VBB, HAG, HVN, SAB, LPS, NVL.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 18,75 điểm của VN-Index gồm: VIC, STB, LPB, BID, VCB, GEE, GVR, VJC, TCX, SSB.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,49%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, ITD... Một vài mã tăng gồm HPT, SBD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc đỏ có mức giảm 0,84%, chủ yếu từ các TCX, VCK, VPX, VIX, HCM, VND, DSE, FTS, BSI, CTS, TVS, AGR, VDS, BMS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm SSI, VCI, SHS, ORS, DSC, BVS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa giảm 0,78%, chủ yếu từ các mã VCB, BID, VPB, MBB, STB, LPB, SSB, SHB, NVB, TPB, EIB, ABB… Các mã tăng gồm CTG, TCB, HDB, VIB, OCB, NAB, TIN…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức giảm 2,24%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, KSF, VRE, BCM, VPI, KDH, TCH, VCR, SNZ… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm NVL, SJS, DXG, SIP, NLG, CRE, VC3, NTC, LSG…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 0,56%, chủ yếu từ các mã PLX, PVS, PVD, PVP, MVB, PVC, GSP, POS, POB, PVB, NBC… Một vài mã giảm gồm BSR, PVT, VTO, VIP…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,13%, chủ yếu từ các mã MSR, KSV, DCM, TVN, VIF, PHR, HT1, PTB, BFC, PRT… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm HPG, GVR, NTP, VCS, ACG, NKG, DHC, DPR…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,13%, chủ yếu từ các mã PVI, MIG, PRE, BMI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tiêu cực, giảm 0,79%, chủ yếu từ các mã FRT, PNJ, HUT, PET, HHS, VVS, HTM, SVC, HAX, PSD… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm MWG, TLP, SHN, PTM…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa nghiêng về sắc đỏ, VNXALL-Index giảm 23,61 điểm (-0,84%), xuống mức 2.778,44 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 659,14 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.470,12 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 136 mã tăng giá, 111 mã đứng giá và 200 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 268,66 điểm, giảm 2,98 điểm (-1,1%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 42,58 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 653,56 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 48 mã tăng giá, 73 mã đứng giá và 66 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 1,5 điểm (+0,34%), lên mức 439,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 30,02 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 536,38 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 9 mã tăng giá, 14 mã đứng giá và 7 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 126,52 điểm, tăng 0,21 điểm (+0,17%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 76,58 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 3.727,71 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 105 mã tăng giá, 80 mã đứng giá và 96 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 19,32 điểm (-1,09%), xuống mức 1.749,3 điểm. Thanh khoản đạt hơn 638,45 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 15.354,22 tỷ đồng. Toàn sàn có 110 mã tăng, 76 mã đứng giá và 177 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giảm 16,24 điểm (-0,85%) và dừng tại mức 1.890,57 điểm. Thanh khoản đạt hơn 253,51 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 8.333,18 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 8 mã tăng, 2 mã đi ngang và 20 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là POW (hơn 18,18 triệu đơn vị), VPB (hơn 16,77 triệu đơn vị), MSB (hơn 8,99 triệu đơn vị), HDB (hơn 8,44 triệu đơn vị), GEX (hơn 8,26 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là VDP (+6,94%), DXV (+6,67%), VBB (+6,4%), YBM (+5,47%), VCA (+5,4%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PNJ (-6,99%), TSC (-6,95%), TNI (-6,9%), TCR (-6,88%), KOS (-6,87%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 213.826 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 40.716,08 tỷ đồng.