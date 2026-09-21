Chứng khoán nâng hạng: cơ hội hút vốn ngoại

Ngày 21/9/2026, danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS - hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell) chính thức có hiệu lực.

Danh sách gồm 3 mã vốn hóa lớn là VCB, VIC, VHM; 3 mã vốn hóa vừa là BID, HPG, VPB và 21 mã vốn hóa nhỏ. Sáu mã cổ phiếu lớn và vừa nói trên còn được đưa thẳng vào chỉ số FTSE All-World, một trong những chỉ số toàn cầu quan trọng nhất, tập trung vào cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa tại các thị trường phát triển và mới nổi, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 49 tham gia chỉ số này. Tính cả nhóm vốn hóa siêu nhỏ trong FTSE Total-Cap, tổng số cổ phiếu Việt Nam được ghi nhận lên tới 117 mã.

Sau nâng hạng, chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội đón hàng tỷ USD vốn ngoại.

Bày tỏ vui mừng về sự kiện trọng đại này, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh: “Ngày 21/9/2026 đánh dấu một dấu mốc đặc biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam - chính thức được FTSE Russell chuyển từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, bắt đầu hành trình gia nhập các bộ chỉ số FTSE GEIS. Đây là kết quả của một quá trình cải cách, hoàn thiện và hội nhập bền bỉ, với sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính, các ban, bộ, ngành, nỗ lực của cơ quan quản lý, các tổ chức vận hành và thành viên thị trường”.

Phát biểu tại Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là cái đích cuối cùng, mà là đòn bẩy chiến lược để xây dựng một thị trường vốn chuyên nghiệp, tiệm cận các tiêu chuẩn khắt khe nhất của nền tài chính toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành, triển khai đồng bộ các định hướng chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Các giải pháp tập trung vào việc tiếp tục nâng cao tính thanh khoản cho thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị rủi ro và đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút dòng vốn bền vững, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, giám sát và mở cửa thị trường.

Không chỉ trong nước, việc việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell ngày 21/9 nhận được sự quan tâm của nhiều hãng tin, báo và chuyên trang tài chính quốc tế. Các bài viết nhìn nhận đây không chỉ là thay đổi về phân loại thị trường, mà còn là kết quả của nhiều năm cải cách nhằm nâng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mở ra kỳ vọng về những dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ước tính khoảng hàng tỷ USD từ các quỹ chỉ số (ETF) và các quỹ chủ động sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam ngay khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Theo dự báo của HSBC và Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có thể thu hút khoảng 8 đến 10 tỷ USD trong dài hạn.

Reuters gọi đây là một "cột mốc" đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau nhiều năm cải cách nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Theo hãng tin này, FTSE Russell ước tính việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số thị trường mới nổi có thể chuyển hướng dòng vốn lên tới 6 tỷ USD vào Việt Nam. Thực tế trong tuần trước thời điểm chính thức nâng hạng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 104 triệu USD.

Thông tin đáng chú ý, Reuters cũng cho biết sau khi Việt Nam được nâng hạng, Vanguard có kế hoạch nâng mức đầu tư vào Việt Nam lên khoảng 2,5 tỷ USD trong vài năm tới.

Còn The Business Times của Singapore tập trung nhiều hơn vào những cải cách đứng sau quyết định của FTSE Russell. Báo này cho rằng việc cải thiện khả năng tiếp cận của các công ty môi giới toàn cầu và cơ chế giao dịch không cần ký quỹ trước đã giúp thị trường Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực toàn cầu.

Tương tự, Channel NewsAsia cũng nhấn mạnh tiềm năng thu hút hàng tỷ USD vốn nước ngoài. Kênh truyền thông Singapore lưu ý rằng Việt Nam đã thực hiện những cải cách quan trọng, trong đó có việc loại bỏ yêu cầu phải ký quỹ đủ 100% trước khi giao dịch cổ phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo FTSE Russell, những thay đổi này giúp thực tiễn vận hành thị trường Việt Nam phù hợp hơn với tiêu chuẩn quốc tế, giảm rủi ro đối tác và củng cố niềm tin của nhà đầu tư…