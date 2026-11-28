Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô đi xuống, khi triển vọng thế giới chuyển sang thừa dầu xung đột với mối lo về các cuộc tấn công ở eo biển Hormuz.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 591,99 điểm, tương đương tăng 1,18%, đạt 50.774,94 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,6%, đạt 7.297,49 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,31%, đạt 24.129,5 điểm.

Các chỉ số đã biến động mạnh trong tuần này và thậm chí còn biến động mạnh hơn trong tháng 11 này.

Hôm thứ Năm, thị trường đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn, và phiên ngày thứ Sáu cũng đóng cửa sớm hơn bình thường. Mức thanh khoản mỏng đi do nghỉ lễ có thể khiến bất kỳ chuyển động nào của giá cổ phiếu cũng có thể bị khuếch đại - các nhà giao dịch giải thích.

Ngoài ra, làn sóng bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), dù đã có phần lắng xuống, vẫn có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào.

Diễn biến chỉ số S&P 500 trong 1 tháng qua - Nguồn: Trading Economics.

Một động lực phục hồi quan trọng cho nhóm cổ phiếu công nghệ nói riêng và toàn thị trường nói chung trong tuần này là động thái của Hội đồng Quản trị Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO vào đầu tuần. Cổ phiếu Nvidia đã tăng 31% trong phiên ngày thứ Hai, đưa S&P 500 và Nasdaq có phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025 trong phiên đó.

Tiếp đó, các chỉ số lại đương đầu áp lực giảm khi Nvidia và các cổ phiếu AI khác bị bán trở lại, phản ánh tâm lý còn bấp bênh của nhà đầu tư.

Trước khi ông Huang mất chức CEO Nvidia vì bê bối đời tư vào đầu tháng này, cổ phiếu AI đã bị bán tháo trong nhiều tuần do mối lo ngại của nhà đầu tư về hoạt động vay nợ ồ ạt để đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, những dấu hiệu của sự giảm tốc trong hoạt động đầu tư này, và chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Phiên ngày thứ Sáu, công nghệ là nhóm cổ phiếu dẫn đầu xu thế tăng. Meta Platforms và Amazon tăng tương ứng 3% và 4%, Broadcom tăng 4%, còn Anthropic tăng gần 11%.

Trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Ben Fulton của công ty WEBs Investmens nhận định những mối lo ngại về AI - ngoại trừ vấn đề vay nợ để đầu tư - là “hơi bị thổi phồng”. Ông cho rằng rủi ro lớn nhất nằm ở việc liệu các công ty AI có thể “tiếp tục duy trì được nguồn vốn cần thiết cho sự tăng trưởng” hay không. Đồng thời, ông cũng cho rằng các nhà đầu tư “không muốn đứng ngoài cuộc chơi AI”.

“Hiện tại, chắc chắn không ai muốn đặt cược vào sự sụt giảm của thị trường này, ít nhất là đối với các cổ phiếu trong lĩnh vực AI”, ông Fulton nói.

Dù vậy, một số ý kiến khác cho rằng bên cạnh những mối lo dài hạn về làn sóng đầu tư AI, sự suy yếu gần đây của thị trường chủ yếu xuất phát từ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Số liệu thống kê công bố trong tuần này cho thấy tốc độ lạm phát tháng 10 ở Mỹ cao gần gấp đôi so với mục tiêu của Fed và nền kinh tế Mỹ trong quý 3 tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Những dữ liệu này tiếp tục củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và thậm chí trong cả những tháng sau đó.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng mạnh trong tuần này, với Dow Jones và S&P 500 tăng hơn 5%, còn Nasdaq tăng hơn 6%. Đây là tuần tăng mạnh nhất từ tháng 10/2022 đối với Dow Jones, từ tháng 4/2025 đối với S&P 500, và từ tháng 4/2026 đối với Nasdaq.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 95,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm gần 1%, còn 83,08 USD/thùng.

Cả tuần, giá dầu Brent tăng 3% còn giá dầu WTI giảm 0,4%.

“Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông đã khiến rủi ro gián đoạn nguồn cung xuất hiện trở lại”, ông Mark Schaefer, Giám đốc công ty môi giới Liquidity Energy, nhận định với hãng tin Reuters về việc giá dầu Brent tăng trong tuần này.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trước đó, giá dầu đã giảm trong những tuần gần đây, khi các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn vì Tổng thống Mỹ Donald Trump không hạ lệnh mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Ngoài ra, những dự báo cho rằng thế giới đang chuyển từ tình trạng thiếu sang thừa dầu cũng gây áp lực giảm lên giá dầu.

Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục tấn công tàu bè đi qua eo biển Hormuz, gây rủi ro gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu. Lực lượng Houthi tại Yemen cũng thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia.

Trong một báo cáo, các chuyên gia phân tích của ngân hàng ANZ nhận định: “Chúng tôi cho rằng giá dầu Brent vẫn có thể vượt mốc 100 USD/thùng ngay cả khi không xảy ra thêm một đợt leo thang căng thẳng lớn nào tại Trung Đông. Tuy nhiên, mức giá này đòi hỏi phải có bằng chứng rõ ràng hơn về tình trạng nguồn cung thực tế bị hạn chế”.