Chứng khoán Mỹ 'xả hàng' theo thị trường trái phiếu chính phủ, giá dầu giữ đà tăng

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Giá dầu thô có lúc tăng khoảng 3%, nhưng chốt phiên với mức tăng nhẹ sau khi có tin Saudi Arabia đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu qua một đường ống chủ chốt mới được khôi phục hoạt động.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 347,11 điểm, tương đương giảm 0,67%, còn 51.481,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,77%, còn 7.683,69 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,925, còn 26.820,38 điểm.

Đối với S&P 500, đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ hôm 20/8.

Ở thời điểm thấp nhất trong phiên, Dow Jones mất hơn 400 điểm và S&P 500 giảm khoảng 1%. Các chỉ số thoát đáy của phiên sau khi một số hãng tin như CNN và Axios dẫn nguồn tin là quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đang để ngỏ khả năng nới trừng phạt đối với Iran trong vấn đề hạt nhân. Thông tin này góp phần đưa giá dầu giảm khỏi mức cao của phiên.

Trước đó, giá dầu leo thang đẩy cao mối lo lạm phát, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, khiến thị trường trái phiếu tiếp tục bán tháo, đẩy lợi suất tăng lên mức cao hơn. Chuỗi phản ứng dây chuyền này gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu, vì lãi suất cao hơn không có lợi cho tăng trưởng kinh tế, chi tiêu của người tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng hơn 70% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức gần 95%. Cả hai mức đặt cược này đều tăng so với cuối tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 5,234%, cao nhất 19 năm. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 5 điểm cơ bản, đạt 5,552%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, đạt 4,296%.

Trao đổi với hãng tin CNBC, nhà quản lý danh mục Justin Bergner của công ty Gabelli Funds nhận định việc lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong phiên này đã dẫn tới sự suy yếu dễ hiểu ở giá cổ phiếu. “Cuộc đua huy động vốn để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng dẫn tới lãi suất cao hơn, gây áp lực lên người tiêu dùng”, ông Bergner nói.

Nhiều cổ phiếu AI ghi nhận mức giảm lớn trong phiên này, như AMD và Micron Technology giảm tương ứng 3,6% và 2,6%. Amazon và Microsoft cùng giảm 1%, trong khi Meta Platforms mất 4,8%.

Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia đi ngược xu thế chung của thị trường, tăng 1,7% sau khi công ty công bố sẽ mua lại thêm 150 tỷ USD cổ phiếu, nâng tổng giá trị của chương trình mua lại cổ phiếu lên 235 tỷ USD.

Lãi suất sẽ tiếp tục là câu chuyện chính của tuần này, khi thị trường lần lượt đón nhận các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ - những điểm dữ liệu có thể chi phối triển vọng lãi suất Fed. Các báo cáo cần theo dõi gồm báo cáo việc làm tư nhân ADP và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Tư, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày thứ Sáu.

"Iran đang chi phối giá dầu, giá dầu lại thúc đẩy lạm phát, và lạm phát thì đẩy lãi suất tăng lên. Chúng ta đang tiến đến thời điểm mà lãi suất trở nên khá hấp dẫn so với cổ phiếu, điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua, và đây chắc chắn là yếu tố mà chúng tôi đang đặc biệt lưu tâm”, ông Jack Ablin, Giám đốc chiến lược đầu tư kiêm đối tác sáng lập tại công ty Cresset Capital Management, nhận định với hãng tin Reuters.

Phát biểu ngày thứ Hai, bà Lisa Cook - thành viên Hội đồng Thống đốc (Fed) - cho biết bà dự báo áp lực lạm phát sẽ tiếp diễn trong những tháng tới do nhu cầu liên quan đến AI và giá dầu tăng cao, mặc dù bà không khẳng định rõ ràng rằng Fed có cần thêm các đợt tăng lãi suất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,96 USD/thùng, tương đương tăng 0,9%, chốt ở mức 105,28 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,19 USD/thùng, tương đương tăng 0,2%, đạt 92,6 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu nhảy vọt 4 USD/thùng do Tổng thống Trump vào cuối tuần từ chối một đề xuất ngừng bắn do Iran đưa ra. Giá dầu thoái lui khỏi mức đỉnh của phiên sau khi xuất hiện một số thông tin khả quan về cuộc chiến Mỹ - Iran.

Mối lo về nguồn cung dầu dịu đi phần nào khi có tin Qatar cam kết sẽ tiến hành thảo luận với Mỹ và Iran để đi đến một thỏa thuận hòa bình nhằm mở cửa lại eo biển Hormuz.

Một quan chức nắm thông tin về các cuộc đàm phán tiết lộ với Reuters rằng các nhà trung gian Qatar dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại New York và với phía Mỹ trong ngày thứ Hai hoặc thứ Ba tuần này. Quan chức giấu tên này cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất ngừng bắn mà Iran đã đưa ra vào tuần trước bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Cuối tuần qua, Iran khẳng định rằng chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột với Mỹ và Israel, sau khi ông Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt các hành động thù địch. Tuy nhiên, vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, ông Trump đã chia sẻ với trang Axios trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại vào ngày Chủ nhật rằng ông dự kiến các nhà đàm phán Mỹ sẽ tham gia thêm các cuộc thảo luận trong tuần này.

Dữ liệu sơ bộ do công ty theo dõi vận tải biển Kpler công bố vào ngày thứ Hai cho thấy xuất khẩu dầu thô từ các nước sản xuất dầu chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi lên mức 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, nhờ việc Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đẩy mạnh xuất khẩu.

Sự phục hồi nguồn cung này diễn ra sau khi lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng trở lại, dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng này. Saudi Arabia đã chuyển hướng xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura ở phía Đông sau các cuộc tấn công gây hư hại đường ống dẫn dầu Đông-Tây của nước này trong tháng 9 này.

Ngoài ra, nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Bloomberg rằng đường ống Đông-Tây hiện đã vận hành trở lại và đang tăng tốc việc bơm dầu. Lưu lượng dầu đi qua đường ống này đã hồi về mức 3,5 triệu thùng/ngày, so với công suất tối đa 7 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS, nhận định: "Lưu lượng tàu bè qua eo biển Hormuz đã tăng lên, nhưng khối lượng vận chuyển năng lượng vẫn thấp hơn mức trước khi xảy ra xung đột, nên thị trường vẫn đang ở trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung”.