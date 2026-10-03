Chứng khoán Mỹ vọt tăng nhờ báo cáo việc làm ôn hòa, giá dầu giảm

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 2/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 250 điểm (tương đương 0,5%) để đóng cửa ở mức 51.176 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 7.723 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,2% lên 27.191 điểm.

Đồng thời, Nasdaq Composite đã chạm mức cao nhất mọi thời đại trong phiên trước khi quay đầu giảm nhẹ do lợi suất trái phiếu chính phủ đảo chiều.

Bất chấp đà tăng vào phiên cuối tuần, chỉ số Dow Jones vẫn giảm khoảng 1,3% trong tuần qua. Chỉ số S&P biến động không đáng kể, giảm 0,3%, trong khi Nasdaq Composite đi lên 0,6%, với phiên 2/10 đánh dấu đà tăng ngày thứ ba liên tiếp.

Đầu phiên, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm sau khi báo cáo việc làm tháng 9 được công bố, nhưng sau đó đã phục hồi, khiến thị trường chứng khoán Mỹ rời khỏi mức đỉnh.

Cổ phiếu công nghệ tăng giá khi tâm lý chấp nhận rủi ro quay trở lại Phố Wall. Cổ phiếu Nvidia đã chạm mức cao nhất mọi thời đại, lần đầu tiên kể từ tháng 5, mặc dù cuối cùng lại đóng cửa thấp hơn mức kỷ lục trước đó. CrowdStrike, Palo Alto Networks và AMD cũng đều đạt kỷ lục mới.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng trước cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 29.000 việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Trước đó, thị trường kỳ vọng mức tăng trưởng việc làm là 84.000 và tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên tại 4,1%.

"Đây chính xác là những con số mà thị trường mong đợi xét về khía cạnh lao động”, ông Phil Blancato, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Osaic, nhận định. "Không quá nóng, cũng không quá lạnh... không quá xuất sắc nhưng cũng không cho thấy sự suy yếu”.

Những con số này khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ CME FedWatch, dữ liệu giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang cho thấy xác suất 77% ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng này.

Bà Saira Malik, Giám đốc Đầu tư tại Nuveen, chia sẻ với chương trình "Squawk Box" của CNBC rằng báo cáo này có thể tạo đà hỗ trợ cho thị trường trước khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh.

"Vì vậy, tôi cho rằng đây có thể là sự khởi đầu cho đợt tăng giá cuối năm (thường được gọi là 'Santa Claus rally') mà tất cả chúng ta đều mong đợi", bà nhận định.

Giá dầu đã giảm nhẹ sau khi có thông tin cho biết các quốc gia châu Âu đang cân nhắc giải phóng kho dự trữ nhiên liệu chiến lược trước áp lực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.