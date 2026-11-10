Chứng khoán Mỹ vọt tăng hơn 2% nhờ đà phục hồi mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 9/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 1.104 điểm, tương đương 2,15%, đóng cửa ở mức 52.390 điểm. Chỉ số gồm các cổ phiếu blue-chip này được thúc đẩy nhờ đà tăng từ các mã như Goldman Sachs và Caterpillar. Chỉ số S&P 500 tăng 2,35%, chốt phiên ở mức 7.550 điểm – ghi nhận ngày tăng mạnh nhất kể từ ngày 8/4; trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,74%, đạt 25.253 điểm.

Với đà tăng trong phiên đầu tuần, chỉ số Dow Jones hiện đã vượt mức đóng cửa ghi nhận vào Ngày Bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, S&P 500 và Nasdaq Composite – chỉ số tập trung nhiều vào nhóm công nghệ – vẫn đang ở mức thấp hơn một chút so với thời điểm đó.

Giá dầu tiếp đà giảm, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ giảm 4,38%, xuống còn 86,85 USD/thùng. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 5,85%, xuống còn 92,57 USD/thùng.

Trong phiên cuối tuần trước, thị trường đã phục hồi một phần sau đợt bán tháo mạnh mẽ – vốn xuất phát từ những lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Dù vậy, những lo ngại vẫn còn đó sau kết quả khả quan của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Các nhà đầu tư lo ngại rằng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu, tiêu thụ năng lượng và chi phí phát triển có thể làm chậm lại sự bùng nổ của cơ sở hạ tầng AI.

Ngành công nghệ cũng đặc biệt chú ý đến thông tin gây sốc vào ngày 8/11: Hội đồng Quản trị của Nvidia đã mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa đồng sáng lập kiêm CEO Jensen Huang với một nữ doanh nhân – người bị các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa giảm 4%.

Trái ngược với Nvidia, các cổ phiếu thuộc nhóm “Magnificent Seven” đều tăng điểm. Amazon đi lên khoảng 3%, trong khi Tesla và Alphabet lần lượt tiến thêm 5,5% và 1%. Microsoft cũng ghi nhận mức tăng gần 3%.

Các cổ phiếu ngành chip khác cũng tăng giá, với Broadcom tăng gần 9% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng vọt 13%. iShares Semiconductor ETF (SOXX) – từng giảm khoảng 13% trong tuần trước – đã tiến thêm hơn 7%.

Ông Jay Hatfield, CEO tại Infrastructure Capital Advisors, cho rằng đợt bán tháo cổ phiếu ngành chip gần đây là “quá đà”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng sự biến động này cũng “có cơ sở nhất định”, xét đến việc “chắc chắn đang tồn tại những rào cản chính sách từ phía Đảng Dân chủ – không chỉ trong ngắn hạn mà quan trọng hơn là trong dài hạn, từ năm 2028 trở đi”. Dù vậy, ông tin rằng cuối cùng các trung tâm dữ liệu vẫn sẽ “được xây dựng” tại Mỹ.

Đối với thị trường chung, ông Hatfield nhận định rằng đà phục hồi đầu tuần không đồng nghĩa với việc “mọi khó khăn đã qua”. Trên thực tế, ông dự báo chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định cho đến cuối năm.

“Thị trường vẫn còn chịu nhiều áp lực,” vị CEO này cho biết, đồng thời chỉ ra giá dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông cũng như triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là những yếu tố gây lo ngại.

Trong tuần này, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) – bao gồm CoreWeave, Cisco và Applied Materials – để đánh giá triển vọng ngành công nghệ và xem liệu đợt bán tháo gần đây đã kết thúc hay vẫn còn tiếp diễn. Họ cũng sẽ theo dõi số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào 10/11 và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố vào 13/11, nhằm tìm kiếm manh mối về bước đi tiếp theo của Fed.