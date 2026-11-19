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Giá dầu thô tiếp tục xu hướng đi xuống của những phiên gần đây do những tín hiệu cho thấy thế giới đang chuyển sang trạng thái dư thừa nguồn cung dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 561,25 điểm, tương đương giảm 1,11%, còn 50.198,17 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,23%, còn 7.323,63 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp và là chuỗi phiên giảm dài nhất của chỉ số này kể từ tháng 6.

Riêng chỉ số Nasdaq chốt phiên trong sắc xanh, với mức tăng 0,42%, đạt 24.429,88 điểm.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng giá vào đầu phiên nhờ việc công ty công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu, lợi nhuận và kỳ vọng về quý 4 đều tốt hơn so với dự báo của thị trường. Nhưng áp lực bán nhanh chóng quay trở lại, khiến mã này mất 2,9% khi đóng cửa, cho thấy tâm lý nhà đầu tư còn bấp bênh sau vụ từ chức CEO vì bê bối tình ái của ông Jensen Huang, nhà sáng lập Nvidia.

Phát biểu ngày thứ Tư, ông Harvey Jones - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nvidia - cho biết hội đồng không có ý định đưa ông Huang trở lại vị trí CEO.

Các cổ phiếu chip khác diễn biến không đồng nhất trong phiên này. Intel và Micron giảm trong khi ADM chốt phiên trong trạng thái tăng.

“Vẫn còn đó những đám mây đen bất định phủ bóng lên lĩnh vực công nghệ, lên cổ phiếu chip, và lên ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng có một điều quan trọng cần ghi nhớ là thị trường không hề suy sụp. Các cổ phiếu công nghệ chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn, nhưng cũng có những nhóm cổ phiếu khác đang có hiệu suất tương đối tốt”, chiến lược gia trưởng Ryan Detrick của công ty Carson Group nhận định với hãng tin Reuters.

Trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược gia trưởng Eric Parnell của công ty Great Valley Advisor Group cho rằng những thách thức căn bản đối với giao dịch cổ phiếu AI ở Phố Wall vẫn còn đó, bao gồm mối lo ngại về mức đầu tư lớn và vay nợ lớn của các công ty trong lĩnh vực này. “Chỉ cần tăng trưởng lợi nhuận chậm lại… giá cổ phiếu sẽ giảm nhanh chóng. Sự biến động trên thị trường sẽ tiếp tục và có thể sẽ gia tăng trong cả năm 2027 và 2028”, ông nói.

Tâm lý nhà đầu tư trong phiên này thêm phần bi quan do lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed cho thấy các quan chức nhận định có khả năng ngày càng cao họ phải tăng cường nỗ lực kiểm soát lạm phát, cho dù Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đó.

Tín hiệu thắt chặt từ biên bản này đồng điệu với phát biểu mới nhất của Thống đốc Fed Christopher Waller. Ông Waller nói rằng Fed cần hành động quyết liệt hơn trong việc ứng phó với lạm phát, bằng cách tăng lãi suất nửa điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 hoặc truyền đạt tới thị trường về phương án tăng lãi suất nhanh hơn trong năm 2027.

Thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME. Trong đó, khả năng Fed chọn mức tăng 0,5 điểm phần trăm đã tăng lên mức 10%, từ mức 4% của ngày hôm trước.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng chờ tin về cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty AI Anthropic.

Sau khi thị trường đóng cửa, Anthropic công bố định giá cổ phiếu trong cuộc phát hành này là 83 USD/cổ phiếu, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường. Công ty cùng với 7 nhà sáng lập bán ra khoảng 980 triệu cổ phiếu, thu về 81,3 tỷ USD. Với quy mô này, vụ IPO của Anthorpic là lớn nhất trong lịch sử, “soán ngôi” của vụ IPO mà công ty AI và khai phá vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk tiến hành vào tháng 6 năm nay.

Vào ngày thứ Năm (19/11), cổ phiếu Anthorpic sẽ bắt đầu được giao dịch chính thức trên sàn Nasdaq với mã “ANT”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,28%, đóng cửa ở mức 91,95 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,2%, còn 83,26 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn trữ dầu thô và nhiên liệu của nước này tăng mạnh hơn dự báo, một dấu hiệu nữa của sự dư thừa nguồn cung.

Trong đó, tồn trữ dầu thô tăng 3,4 triệu thùng, đạt 417,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13/11, so với dự báo mà giới phân tích đưa ra là tăng 58.000 thùng. Tồn trữ xăng tăng 5,2 triệu thùng, đạt 215,9 triệu thùng, so với dự báo là tăng 1,6 triệu thùng. Tồn trữ các sản phẩm chưng cất - gồm dầu diesel và dầu sưởi - tăng 1,6 triệu thùng, đạt 104,9 triệu thùng, so với dự báo là tăng 1,3 triệu thùng.

Các nhà phân tích của công ty Gelber & Associates nhận định sự gia tăng lượng tồn trữ xăng dầu của Mỹ đã làm gia tăng áp lực bán lên thị trường dầu thô. Họ nói thêm: “Các cuộc tấn công liên quan đến Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại vẫn đang đe dọa nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz, nhưng rủi ro này chỉ mang lại tác động hỗ trợ giá dầu ở mức độ hạn chế trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng lớn về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu”.

Giá dầu đã giảm khoảng 20% trong tháng này do xuất khẩu dầu từ Trung Đông gia tăng - một xu hướng được phản ánh qua đà giảm mạnh của giá cước vận tải biển.

Xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran cùng những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã phần nào kìm hãm mức giảm của giá dầu.

Iran tuyên bố đã tấn công các địa điểm đặt máy bay không người lái (drone) và tên lửa của Mỹ tại Kuwait trong đêm ngày thứ Ba, sau khi Mỹ có cuộc tấn công vào đảo Qeshm nằm trong eo biển Hormuz. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kể từ tháng 9 của Tehran nhằm vào Kuwait - quốc gia vùng Vịnh là một đồng minh của Mỹ và là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Phía Kuwait cho biết họ đã chặn được cuộc tấn công từ phía Iran.

Hôm thứ Ba, lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen tuyên bố đã triển khai 5 máy bay không người lái tấn công vào hai trạm bơm dọc theo đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia - tuyến đường xuất khẩu dầu chủ lực để tránh đi qua eo biển Hormuz của nước này. Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Reuters, Saudi Arabia đang chuẩn bị cho khả năng xung đột với Houthi sẽ còn kéo dài sang tận năm tới.