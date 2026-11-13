Chứng khoán Mỹ tụt điểm sau khi CEO của Nvidia mất chức, giá dầu thô tăng mạnh vì bài đăng của Tổng thống Trump

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô tăng hơn 3% sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cho thấy tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran đang lâm vào bế tắc.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 189,4 điểm, tương đương giảm 0,36%, còn 52.297,09 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,35%, còn 7.592,4 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 0,39%, còn 25.366,09 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 4%, xuống mức thấp nhất 52 tuần, sau khi công ty tuyên bố ông Huang đã rời cương vị CEO và Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress trở thành CEO lâm thời. Cú “ngã ngựa” bất ngờ của vị CEO quyền lực nhất ngành công nghiệp chip toàn cầu xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Huang vào cuối tuần trước thừa nhận có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân với một nữ đối tác - người bị nghi là một gián điệp Trung Quốc.

Mức giảm 4% của Nvidia khi kết thúc phiên đã là một sự hồi phục so với mức đáy của phiên. Có thời điểm trong phiên, cổ phiếu này đã giảm với mức độ hai con số khi nhà đầu tư có phản ứng ban đầu với tuyên bố cách chức CEO Huang.

Cổ phiếu của các hãng chip đối thủ được nhà đầu tư mua mạnh, trở thành trụ đỡ cho thị trường. AMD và Broadcom đều ghi nhận mức tăng 2%. Cổ phiếu các công ty công nghệ có đầu tư lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đi lên, như cổ phiếu của Alphabet - một khách mua chip lớn của Nvidia - tăng gần 2%.

“Đây là một cơ hội vàng cho Amazon, Google, AMD, Broadcom, OpenAI và Anthropic, những công ty đang thuê chuyên gia chip để thiết kế con chip của riêng mình”, nhà quản lý danh mục đầu tư Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận định với hãng tin CNBC.

“Số phận của Nvidia với tư cách một công ty là một chuyện, còn cuộc cách mạng AI là câu chuyện lớn hơn nhiều. Nếu Nvidia đi xuống và con chip của họ không còn là những con chip tốt nhất nữa, trong khi chip của AMD và Google trở nên tốt hơn, mọi người sẽ chuyển từ chip Nvidia sang mua những con chip đó. Nhu cầu chip sẽ không giảm”, ông Ellerbroek nói thêm.

Tâm lý của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall phiên này thêm phần bi quan sau khi ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Chúng tôi không cần một thỏa thuận với Iran. Thời đó đã qua lâu rồi”.

Sau bài đăng này, giá dầu Brent giao sau tại London chốt phiên với mức tăng 3,3%, đạt 95,82 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng gần 2,6%, chốt ở mức 88,74 USD/thùng.

Cùng với đó, tình hình ở Vùng Vịnh vẫn căng thẳng.

Lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen cho biết đã tấn công một trạm bơm trên tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia, một cơ sở dầu khí tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ, và một tòa nhà của tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco ở thủ đô Riyadh.

Sau đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy hai thiết bị bay không người lái của Houthi, gồm một chiếc bị chặn tại khu vực Riyadh và chiếc còn lại tại khu vực miền Đông, nơi tập trung nhiều cơ sở dầu khí của nước này.

Các tàu chở dầu ở Vùng Vịnh tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công, khiến dầu tràn dạt vào bờ biển. Quân đội Iran cho biết 4 tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz sau khi phớt lờ cảnh báo của lực lượng này.

Các vụ tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển tại Trung Đông đã gia tăng trong những tuần gần đây, khiến rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng duy trì ở mức cao, dù hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực này về cơ bản đã phục hồi về mức trước chiến tranh.