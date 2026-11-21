Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (ngày 20/11), khép lại một tuần giao dịch đầy sóng gió. Thương vụ IPO đình đám của Anthropic không những không khơi lại hứng khởi với nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn trở thành thời điểm để nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng nóng kéo dài. Nasdaq Composite đảo chiều giảm điểm tính từ đầu năm, trong khi S&P 500 và Dow Jones cùng bước vào vùng điều chỉnh.

Chốt phiên, Nasdaq Composite giảm 5,28%, xuống 22.617,73 điểm, nâng mức giảm từ đầu năm lên 2,7%. S&P 500 mất 3,7%, còn 6.910,39 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 949,73 điểm, tương đương 1,93%, xuống 48.147,33 điểm. Cả S&P 500 và Dow Jones đều giảm 10% so với mức đỉnh đóng cửa gần nhất, chính thức bước vào vùng điều chỉnh.

Đáng chú ý, Nasdaq-100 lao dốc 5,6%, có thời điểm giảm 20% so với đỉnh gần nhất, chính thức chạm ngưỡng thị trường giá xuống (bear market) trong phiên.

Cổ phiếu Anthropic giảm 8,5%, đánh mất phần lớn mức tăng 17% trong phiên chào sàn Nasdaq hôm thứ Năm, qua đó gây sức ép lên toàn bộ nhóm cổ phiếu AI.

Các nhà sản xuất chip lớn cũng đồng loạt giảm sâu. Advanced Micro Devices (AMD) mất hơn 13%, trong khi Nvidia giảm khoảng 14%. Áp lực bán đối với Nvidia gia tăng sau khi Reuters đưa tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang xem xét những vấn đề kế toán có thể phát sinh tại doanh nghiệp này.

Cổ phiếu Nvidia đồng thời ghi nhận chuỗi giảm giá theo tuần dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Micron Technology cũng mất gần 14%.

“Đây không còn đơn thuần là một đợt điều chỉnh do định giá quá cao. Áp lực đang lan rộng ra toàn thị trường. Hiện tại, tâm lý chủ đạo rõ ràng là né tránh rủi ro”, ông Massimo Santicchia, Giám đốc bộ phận cổ phiếu Mỹ tại Procyon, nhận định.

Diễn biến này khiến giới đầu tư lo ngại, đặc biệt sau khi nhiều người từng kỳ vọng kết quả kinh doanh của Nvidia và thương vụ IPO của Anthropic sẽ khơi lại sức hấp dẫn của làn sóng đầu tư AI. Tuy nhiên, thị trường đang tiến gần hơn tới một đợt bán tháo mang tính đầu hàng, sau hàng loạt thông tin bất lợi xuất hiện trong những tuần gần đây.

Những dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp bắt đầu thận trọng hơn với làn sóng chi tiêu vốn quy mô lớn, chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 và việc Jensen Huang bị loại khỏi vị trí lãnh đạo tại Nvidia đều làm dấy lên những câu hỏi về triển vọng mở rộng hạ tầng AI.

Bên cạnh đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất cũng khiến nhà đầu tư thêm bất an, gia tăng áp lực lên các tài sản rủi ro.

GIÁ DẦU SỤT MẠNH TRONG TUẦN

Vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/11), giá dầu tăng trở lại khi lo ngại về nguy cơ các cuộc tấn công mới trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran gia tăng. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đẩy mạnh mua dầu trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào tuần tới, thời điểm nhiều nhà giao dịch dự kiến tạm rời thị trường trong phần lớn thời gian.

Diễn biến giá dầu trong 1 năm. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường London, giá dầu Brent tăng 59 cent, tương đương 0,64%, lên 92,57 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 12 tăng 77 cent, tương đương 0,93%, lên 83,98 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent dự kiến giảm gần 4%, trong khi hợp đồng WTI giao tháng 12 mất khoảng 5%. Đây sẽ là tuần giảm thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu chủ chốt, trong bối cảnh triển vọng dư cung ngày càng rõ nét khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã phục hồi về mức xấp xỉ trước chiến tranh.

“Giới giao dịch đang đánh giá rằng lực lượng quân sự Mỹ đã được triển khai ở trạng thái sẵn sàng cao và có thể hành động bất cứ lúc nào”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định. Theo ông, hoạt động mua vào trước kỳ nghỉ lễ cũng góp phần hỗ trợ giá, nhưng yếu tố lo ngại về Iran mới là động lực đáng kể hơn.

Ông Aldo Spanjer, chiến lược gia hàng hóa tại BNP Paribas, cho biết dòng chảy xuất khẩu dầu từ Trung Đông trong tuần qua vẫn tương đối mạnh. Đồng thời, thị trường vẫn nuôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra có thể mở đường cho một thỏa thuận.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn có thể một lần nữa đẩy giá dầu đi lên. “Mức giá hiện tại chỉ hợp lý nếu cho rằng những rủi ro địa chính trị sẽ không quay trở lại. Tôi không thuộc nhóm tin rằng mọi chuyện đã kết thúc và cho rằng giá dầu có thể phục hồi”, ông Spanjer nói.

Ngày 29/11, các bộ trưởng OPEC+ dự kiến tiến hành một loạt cuộc họp để quyết định chính sách sản lượng dầu cho năm 2027. OPEC+ bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, trong đó có Nga.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xung đột tại Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với hoạt động thương mại dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Cơ quan này cảnh báo nhu cầu dầu thế giới có thể giảm hơn 4% vào năm 2035 nếu các chính phủ đẩy nhanh quá trình điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi nhiên liệu để ứng phó với những biến động hiện nay.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng có thể gây thêm sức ép lên giá dầu. Chứng khoán châu Á giảm trong phiên thứ Sáu, hướng tới tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2020.