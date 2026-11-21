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Thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/11), hoàn tất một tuần tổn thất nặng nề khi vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic dẫn tới việc nhà đầu tư tranh thủ chốt lời hoặc cắt lỗ thay vì tiếp tục đổ tiền vào cổ phiếu AI nói chung.

Giá dầu thô tăng trong phiên này nhưng hoàn tất một tuần giảm mạnh do những dấu hiệu của sự dư thừa nguồn cung.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq tổng hợp “bốc hơi” 5,28%, còn 22.617,73 điểm. Phiên giảm này đồng nghĩa Nasdaq đã để mất hết thành quả tăng từ đầu năm, thậm chí đang âm 2,7%.

Chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall - sụt 3,7%, còn 6.910,39 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 949,73 điểm, tương đương giảm 1,93%,còn 48.147,33 điểm. Cả hai chỉ số này hiện đã giảm 10% so với mức đóng cửa cao kỷ lục, đáp ứng định nghĩa thị trường điều chỉnh (correction).

Chỉ số Nasdaq 100 gồm 100 cổ phiếu phi tài chính, chủ yếu là các công ty công nghệ, sụt 5,6% và có lúc rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) do đã giảm 20% so với mức đỉnh gần đây.

Trong phiên giao dịch thứ hai sau vụ IPO kỷ lục, cổ phiếu Anthropic giảm 8,5%, để mất một phần lớn trong thành quả tăng 17% của phiên chào sàn. Cú giảm này của Anthropic gây áp lực lớn lên các cổ phiếu AI nói chung, dẫn tới cú giảm tương ứng 13% và 14% ở cổ phiếu AMD và Nvidia. Cổ phiếu Micron Technology cũng giảm khoảng 14%.

Lực bán đối với cổ phiếu Nvidia càng mạnh thêm sau khi hãng tin Reuters đưa tin rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang xem xét khả năng có những vấn đề về kế toán ở công ty này. Tuần này, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 21%, phản ánh cuộc khủng hoảng ở hãng chip là trung tâm của cơn sốt AI, trong bối cảnh vụ bê bối đời tư của nhà sáng lập Jensen Huang khiến ông phải từ chức CEO.

Phiên bán tháo này là sự tiếp nối của phiên “đỏ lửa” ngày thứ Năm với mỗi chỉ số chính đều giảm hơn 2% và Dow Jones đóng cửa dưới ngưỡng chủ chốt 50.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 6.

“Đây là một cuộc điều chỉnh nhằm định giá lại tài sản, và sự điều chỉnh đang lan rộng. Hiện tại, tâm lý ham thích rủi ro đang suy giảm mạnh”, nhà phân tích Massimo Santicchia của công ty Procyon nhận định với hãng tin CNBC.

Cả tuần, Dow Jones giảm 8%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Nasdaq sụt khoảng 10%, cũng là tuần giảm mạnh nhất của chỉ số này trong hơn 6 năm. S&P 500 giảm 8,6%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất từ tháng 4/2025 - thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động.

Tình trạng giảm điểm mạnh của thị trường trong tuần này đang gây ra mối lo ngại lớn cho các nhà đầu tư từng kỳ vọng rằng kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Nvidia và vụ IPO của Anthropic sẽ khơi lại sự hào hứng đối với giao dịch AI. Sau khi trải qua nhiều biến động do hàng loạt tin tức tiêu cực trong những tuần gần đây, thị trường dường như đang đứng trước ngưỡng cửa của một đợt bán tháo trên diện rộng - giới phân tích nhận định.

Những dấu hiệu cho thấy làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI bắt đầu chững lại, Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, cùng vụ từ chức CEO của ông Jensen Huang - tất cả đều đặt ra những câu hỏi về tương lai của quá trình phát triển AI.

Thêm vào đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất cũng đang khiến các nhà giao dịch bất an. Họ đang có khuynh hướng tìm nơi trú ẩn ở những nhóm cổ phiếu phòng thủ như các cổ phiếu bán lẻ Walmart và Costco, cùng những cái tên khác trong lĩnh vực tiêu dùng như Johnson & Johnson và Procter & Gamble. Cụ thể, cổ phiếu Walmart tăng hơn 1%, còn Costco, Johnson & Johnson và Procter & Gamble đều tăng khoảng 1% trong phiên này.

Ông Richard Saperstein, Giám đốc đầu tư tại công ty Treasury Partners, nhận định: “Thị trường chứng khoán đang trải qua quá trình định giá lại đối với lĩnh vực AI. Điều này phản ánh một thực tế là tốc độ xây dựng các trung tâm dữ liệu đang chậm lại, nguồn vốn dành cho các dự án liên quan đến AI bị cắt giảm, và đà tăng trưởng lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ cũng đang có xu hướng chậm lại”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,59 USD/thùng, tương đương tăng 0,64%, chốt ở mức 92,57 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,77 USD/thùng, tương đương tăng 0,93%, chốt ở mức 83,98 USD/thùng.

Tuy tăng phiên này, giá dầu Brent đã giảm gần 4% trong tuần này và giá dầu WTI giảm khoảng 5% do kỳ vọng thế giới sẽ chuyển sang thừa dầu vì lưu lượng dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz đã phục hồi về mức trước chiến tranh. Đến tuần này, giá dầu đã giảm 3 tuần liên tiếp.

Tuy nhiên, chiến lược gia Aldo Spanjer của ngân hàng BNP Paribas cho rằng rủi ro địa chính trị vẫn có khả năng leo thang và đẩy giá dầu lên mức cao hơn.

"Mức giá hiện tại chỉ hợp lý nếu bạn tin rằng rủi ro địa chính trị ở Vùng Vịnh sẽ không quay trở lại. Tôi không thuộc nhóm người cho rằng vấn đề đã kết thúc... Tôi nghiêng về khả năng giá dầu sẽ phục hồi”, ông Spanjer nhận định.

Ngày thứ Sáu, lực lượng Houthi thân Iran đã cảnh báo người lao động và người dân gần các cảng của Saudi Arabia trên Biển Đỏ phải sơ tán ngay lập tức, đồng thời yêu cầu các công ty vận tải biển di dời tàu thuyền. Nhóm này tuyên bố sẽ tấn công các cảng của Saudi Arabia tại Jeddah và khu vực Biển Đỏ nếu liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công cảng Hodeidah của Yemen. Trước đó, vào ngày thứ Năm, Houthi đã phóng tên lửa về phía Riyadh.

Cũng trong ngày thứ Năm, hải quân Iran thông báo qua các phương tiện truyền thông nhà nước rằng hai tàu chở dầu đã trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz và "đang bốc cháy".

Theo các nhà phân tích từ ngân hàng UOB Group, các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Iran nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - với tần suất khoảng một vụ mỗi ngày trong tháng 11 - vẫn đang dẫn tới một phần bù rủi ro địa chính trị đáng kể trong giá dầu.