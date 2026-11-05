Chứng khoán Mỹ thăng hoa sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Phố Wall bứt phá trong phiên 4/11 khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cùng đà lao dốc của giá dầu thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tạo cú hích cho tâm lý thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 4/11 (rạng sáng ngày 5/11 giờ Việt Nam) trong sắc xanh áp đảo, với cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng mạnh. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, chấm dứt thế kiểm soát của đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ. Diễn biến này được xem là yếu tố có thể tạo ra sự cân bằng quyền lực mới, hạn chế những thay đổi chính sách đột ngột trong thời gian tới.

Các chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1.569,40 điểm, tương đương 3%, lên 53.356,12 điểm. Đây là mức tăng rất mạnh của chỉ số này trong một phiên giao dịch. Chỉ số S&P 500 tăng 1,6%, lên 7.688,62 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,4%, đạt 25.736,51 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng tăng 1,6%, lên 2.856,95 điểm.

Đáng chú ý, đà tăng không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại các tài sản rủi ro sau giai đoạn thận trọng trước những bất định liên quan đến chính trị, lạm phát và triển vọng kinh tế Mỹ.

Yếu tố chính chi phối diễn biến Phố Wall trong phiên 4/11 là kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội đã làm thay đổi đáng kể kỳ vọng của giới đầu tư về định hướng chính sách trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

Theo Reuters, ban đầu thị trường phản ứng khá thận trọng trước kết quả bầu cử. Hợp đồng tương lai Nasdaq có thời điểm giảm tới 2,5%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 cũng chịu áp lực bán. Nhà đầu tư lo ngại Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể gia tăng giám sát đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tiền điện tử và các dự án trung tâm dữ liệu, đồng thời làm thay đổi triển vọng chính sách thuế và chi tiêu công.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhanh chóng đảo chiều khi nhà đầu tư đánh giá rằng sự phân chia quyền lực tại Washington có thể hạn chế khả năng triển khai những thay đổi chính sách lớn, đồng thời giảm nguy cơ xuất hiện các quyết định khó dự đoán. Kỳ vọng về một môi trường chính sách ít biến động hơn đã hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường cổ phiếu.

Một điểm đáng chú ý là đà tăng lần này mang tính luân chuyển dòng tiền khá rõ nét. Theo Reuters, 9 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh, trong đó nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng mạnh. Cổ phiếu các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những đơn vị vận hành bệnh viện, cùng các nhà bán lẻ phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập thấp ghi nhận diễn biến tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI không hưởng lợi đồng đều từ đợt tăng của thị trường. Những lo ngại về khả năng siết chặt quản lý, hạn chế mở rộng trung tâm dữ liệu và gia tăng giám sát các khoản đầu tư công nghệ khiến một số cổ phiếu chịu áp lực. Các doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái của tỷ phú Elon Musk cũng diễn biến kém tích cực. Theo AP, cổ phiếu Tesla giảm 3,3%, trong khi Trump Media lao dốc 24,5%.

Giá dầu lao dốc, kỳ vọng lạm phát dịu lại

Bên cạnh yếu tố chính trị, diễn biến giá năng lượng là nhân tố quan trọng thúc đẩy đà tăng của chứng khoán Mỹ. Trong phiên 4/11, giá dầu thế giới giảm mạnh khi thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị và cải thiện nguồn cung.

Theo AP, dầu Brent giảm khoảng 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng, mức thấp nhất trong khoảng hai tháng. Giá dầu giảm mạnh giúp xoa dịu những lo ngại về chi phí năng lượng và áp lực lạm phát, qua đó hỗ trợ triển vọng tiêu dùng cũng như hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Reuters ghi nhận giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm khoảng 8% trong phiên. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đi xuống, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.

Trên thị trường hàng hóa, vàng tăng khoảng 3,5%, vượt trở lại mốc 4.000 USD/oz. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì nhu cầu đối với tài sản phòng thủ, bất chấp đà tăng mạnh của chứng khoán. Đồng USD suy yếu cũng tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng.

Ở nhóm năng lượng, cổ phiếu các doanh nghiệp dầu khí chịu sức ép từ đà giảm sâu của giá dầu. Các doanh nghiệp quốc phòng cũng diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chi tiêu quân sự và những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng không nên xem kết quả bầu cử là yếu tố duy nhất quyết định xu hướng thị trường trong trung và dài hạn. Triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất, sức khỏe nền kinh tế và hiệu quả đầu tư vào AI vẫn là những biến số quan trọng.

Phiên tăng mạnh ngày 4/11 cho thấy Phố Wall đang phản ứng tích cực trước khả năng môi trường chính sách trở nên dễ dự đoán hơn, đồng thời hưởng lợi từ sự hạ nhiệt của giá năng lượng. Tuy nhiên, những bất định về chính sách quản lý công nghệ, triển vọng ngân sách và diễn biến địa chính trị vẫn có thể khiến thị trường biến động trong thời gian tới.

Với mức tăng gần 1.570 điểm của Dow Jones, phiên giao dịch ngày 4/11 đánh dấu một phiên phục hồi nổi bật của chứng khoán Mỹ. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi khả năng duy trì đà tăng của các nhóm ngành dẫn dắt, thay vì chỉ dựa vào phản ứng tích cực ban đầu trước kết quả bầu cử.