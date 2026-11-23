Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngay khi mở cửa vào ngày 23/11 theo giờ Mỹ, chỉ số S&P 500 đã tăng 4,5% giá trị, phục hồi gần một nửa mức sụt giảm nghiêm trọng của tuần trước – giai đoạn chứng kiến một trong những đợt lao dốc tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhờ đà tăng của các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), chỉ số công nghệ Nasdaq cũng vươn lên dẫn đầu thị trường với mức tăng 6,5%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.117 điểm, tương đương 2,3%. Với mức tăng 31% giá trị, cổ phiếu của Nvidia dẫn đầu đà tăng của các cổ phiếu ngành chip; kéo theo Micron Technology tăng 14%, CoreWeave tăng 29% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng 9%. Các công ty trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây cũng ghi nhận mức tăng mạnh: CoreWeave tăng 25%, IREN tăng 28% và Nebius tăng 24,4%.

Ngay trước khi thị trường Mỹ mở cửa, tập đoàn sản xuất chip Nvidia thông báo đã bổ nhiệm ông Jensen Huang trở lại vị trí Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn này. Quyết định được đưa ra sau hơn 2 tuần, tập đoàn tiến hành điều tra ông Huang sau khi ông thừa nhận có mối quan hệ tình cảm thân mật với nữ doanh nhân Alice Huang. Trong thông báo, Hội đồng quản trị Nvidia bày tỏ sự hài lòng về thái độ thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo NVIDIA của ông Huang; đồng thời khẳng định việc ông trở lại vị trí lãnh đạo không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Là người có mối quan hệ thân thiết với ông Huang, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ngay lập tức hoan nghênh quyết định trên. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định đây là "quyết định đúng đắn và phù hợp", đồng thời cho biết giới chức tư pháp Mỹ xác nhận rằng không có bằng chứng cho thấy ông Huang từng phạm bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.